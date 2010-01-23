ЦВК визначила дату теледебатів між учасниками другого туру

Центральна виборча комісія визначила 1 лютого датою проведення теледебатів між кандидатами на пост Президента України, включеними до виборчого бюлетеня для повторного голосування.

Як повідомили УНІАН у Відділі взаємодії зі ЗМІ Секретаріату ЦВК, також комісія визначила, що для проведення передвиборної агітації кандидату на пост Президента України, включеному до виборчого бюлетеня для повторного голосування, надається такий ефірний час:

Національною телекомпанією України на Першому Національному каналі – тривалістю 90 хвилин;

Національною радіокомпанією України на першому каналі - тривалістю 60 хвилин.