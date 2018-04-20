Що таке токсичний гепатит, на який захворів Турчинов?

Одному з лідерів БЮТ, колишньому голові Служби безпеки України Олександру Турчинову поставлено діагноз “токсичний гепатит”. За словами прес-секретаря БЮТ Віталія Чепіноги, Турчинов лікується в лікарні “Феофанія”, його стан є досить тяжким, зокрема, досі невідоме походження “токсичного гепатиту”.

Раніше один з новообраних депутатів від БЮТ Олег Ляшко, висловлював припущення, що Турчинова могли отруїти.

"У нас є підозри, що його отруїли. Я вчора розмовляв з Турчиновим, він був саме під крапельницею, і я особисто це бачив. І розмовляв з ним про те, що сталося. Є деякі факти, які вказують на неприродну причину його потрапляння до лікарні", - сказав О.Ляшко радіо «Свобода».

Як пояснюють медики, гепатит - це гостре або хронічне запалення печінки.

Токсичні гепатити зумовлені дією на печінкову тканину певних хімічних сполук. Іноді вони пов`язані з інфекційними або системними захворюваннями.

Токсичні гепатити можуть бути спричинені випадковим вживанням токсичних речовин промислового (наприклад, отрутохімікати) і рослинного (отруйні гриби) походження.

До клінічних симптомів гепатиту належать біль у правому підребер`ї, збільшення розмірів печінки і жовтяниця (пожовтіння шкіри).