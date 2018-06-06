Віхи тижня: Луценко завис, Чехов став поетом, Литвин переметнувся
Литвин вважає себе гарантом недопущення дострокових парламентських виборів. Литвинівці і комуністи не горять бажанням перевіряти рівень симпатій виборців...
Луценко з легкої руки ситуативної парламентської більшості остаточно потрапив у залежність від Тимошенко. Литвин вважає себе ключем до переобрання Верховної Ради. Ющенко вирішив розрахуватися за націонал-демократичними векселями. Янукович «відібрав» у Росії і «перелицював» Антона Чехова.
|Карикатура Йолкіна. Полит. Ру
Юлія Тимошенко відзначилася трохи менше, зопалу запропонувавши президентське крісло Сергію Тігіпку. Втім, лідер БЮТ настільки енергійно обходить учорашніх конкурентів Тігіпка і Яценюка, що напередодні дня голосування вона їм і зірку з неба пообіцяє в обмін на підтримку їх електорату.
Ще одна мета Тимошенко – заманити Януковича на телевізійні дебати. Юлія Володимирівна не без підстав вважає, що публічна телевізійна дискусія з головним «регіоналом» додасть їй очків, а популярність Віктора Федоровича, навпаки, зменшиться. Але Януковича на полові не проведеш: він стоїчно зносить звинувачення в боязтві, відмовляючись грати на полі лідера БЮТ. Навіть під час телемоста під час Українського ланча в рамках Світового економічного форуму в Давосі фіналісти президентських перегонів переважно не відповідали на запитання присутніх, а відпрацьовували власні домашні заготовки, що активно транслюються на українських телеканалах. Юлія Тимошенко обіцяє мало не першим президентським указом відмінити вето на Бюджетний кодекс і прийняти бюджет-2010, а Віктор Янукович обіцяє реанімацію ідеї газотранспортного консорціуму за участю ЄС і Росії.
Для «внутрішнього використання» штаби Януковича і Тимошенко запропонували менш цивілізовані технології. Чого варте хоч би протистояння навколо поліграфкомбінату з показовою назвою «Україна». Прагнення Міністерства фінансів змінити директора режимного підприємства, яке друкує виборчі бюлетені, за два тижні до другого туру виборів і завести його на робоче місце до світанку у понеділок логічному поясненню не піддається. На місці виконавців волі Мінфіну зустріли з десяток депутатов-«регионалов» у супроводі охоронців. Запеклий штурм зустрів не менш наполегливий опір, і «Україна» встояла. Події навколо неї спровокували позачергове засідання РНБО, обіцянку Віктора Ющенка не допустити силового протистояння і друк бюлетенів під перехресним контролем.
|Юрій Луценко
Антилуценківська більшість потішила «регіоналів» і примусила соратників Володимира Литвина бігати від журналістів, які жваво цікавилися причинами політичного кульбіту. Втім, сам Володимир Михайлович нагадав про давнє прагнення добитися деполітизування силових структур. Себе Литвин вважає гарантом недопущення дострокових парламентських виборів. Зрозуміло, що литвинівці і комуністи зовсім не горять бажанням перевіряти рівень симпатій виборців. Цікаво, що й Тимошенко, і Янукович називають 9 лютого як вирішальну дату для проведення переговорів про переформатування або зміцнення парламентської коаліції.
|Сергій Тігіпко
Залишається вірним собі Віктор Ющенко. Президент, який залишає свій пост, втратив інтерес до політичної боротьби в сьогоденні, але присоїв лідерові ОУН Степану Бандері звання Героя України. Вкупі з президентським визнанням воїнів ОУН–УПА «борцями за незалежність України» цей крок дає підставу припустити, що Віктор Андрійович планує почати боротьбу за свій ядерний електорат на заході країни. Ющенко так само зацікавлений у дострокових парламентських виборах.
|Михайло Зурабов
Євген Магда