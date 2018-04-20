Черновецький змішав політику й порно?

Спостереження за перетвореннями українського Інтернету напередодні виборів – надзвичайно захоплююче заняття. Особливо корисним видається вивчення статистики «виборчих» сайтів, що бозна звідки взялися. Недавно автор раптом виявив у рейтингу «Бігміру» на почесному 107 місці «Офіційний сайт блоку Леоніда Черновецкого» - так написано. Сайт- як сайт: суцільна політпропаганда. А в статистиці, яка залишилася відкритою, – суцільна порнуха.

В український Інтернет ось уже як кілька років зайшли добрі гроші: рекламні й «піарні». Дедалі частіше можна зустріти банери з прямою рекламою тих або інших фірм і товарів. А ще наплодилася маса сайтів – ну дуже популярних! Проглядаєш першу 20-ку в «рідному» новинному розділі й тільки дивуєшся: звідки така популярність серед читачів? Відповідь проста: від грошей. Не станемо глибоко досліджувати способи підвищення популярності ресурсів за допомогою грошових знаків. Найпростіші методи: закупівля великої кількості банерів, наповнення ресурсу всілякою дешевиною на кшталт «голі дівчата - анекдоти», нарешті, проплачене «підвищення» позиції в рейтингах.

Можна ще підвищувати кількість хостів-хітів, не витрачаючи ні копійки. Слід просто встановити нехитру програмку на одному з маргінальних ресурсів типу devki.ru, які генеруватимуть оригінальні заходи на потрібний нам «серйозний» ресурс. Зростання в рейтингу забезпечене, якщо навіть на сайт насправді заходитиме одна людина в день. Спробуйте досліджувати статистику заходів на сайти – вас чекають дивовижні відкриття. Щоправда, найбільш передбачливі окозамилювачі закривають доступ до своєї статистики, що має насторожувати: щось тут не чисто.

Але на сайті Леоніда Черновецкого, який раптом виник нізвідки, статистика, як не дивно, виявилася відкритою. І я поспішив дізнатися: чи справді такий популярний претендент на пост столичного голови серед “мешканців” Інтернету. Стежте за нашими діями:

1. Знаходимо сайт у рейтингу «Бігміру».

2. Заходимо в статистику.

3. Вибираємо розділ «Звідки прийшли».

4. Дивимося заходи «По доменах».

І що ж ми бачимо? Створюється враження, що весь Інтернет з глузду зійшов від одного лише імені Леонід Черновецький і сотні користувачів невтомно набирають у пошукових системах цю заповітну комбінацію. О 21.00 23 березня із понад 700 заходів на сайт не менш як 600 – з пошукачів. Але щоб упевнитися, що всі шукають інформацію саме про Черновецького, слід поглянути на статистику заходів за ключовими словами.

5. У розділі «Звідки прийшли» тиснемо на кнопку «Пошукові слова».

Упс. “Найчастішим” словом, яке приводило відвідувачів на сайт Леоніда Черновецького з пошукової машини було, – «porno» (25 заходів). Далі в рейтингу популярності – «ххх» (11 заходів). Весь перелік ключових слів, які приводили на сайт, займає (хіба не диво?) понад 10 сторінок. Ось найбільш популярні, котрі зайняли першу сторінку:

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Невже така поважна людина на своєму офіційному сайті стільки місця приділяє порно і музиці у форматі МР3? Заходимо на сайт і задаємо пошук по слову «порно». Відповідь негативна. Інші ключові слова зі списку теж не дають результату. Висновок однозначний: звичайне шахрайство.

Пан Черновецький став жертвою нашого міні-дослідження абсолютно випадково. Якщо читач побродить по рейтингах і поцікавиться статистикою, він дізнається багато цікавого про популярність сайтів одноднівок, котрі казна-звідки взялися.

Що ж до Черновецького... Не думаю, що особисто йому належить ідея таким чином підвищувати рейтинг свого ресурсу в Інтернеті. До речі, сайт був створений 13 березня – за 2 тижні до виборів. Очевидно, від Леоніда Михайловича виходила єдина команда творцям сайту: стати популярними швидко і за всяку ціну. Вельми поширена метода. Просто наші політики не люблять витрачати гроша: щоб мати популярний ресурс, треба інвестувати в нього засоби не один лише передвиборний місяць. А цього ніхто не хоче. Усі хочуть швиденько й дешевше справити свою виборчу потребу і більше не витрачати грошей даремно. У цьому, до речі, теж є своя позитивна сторона: після виборів ЗМІ стануть набагато чистіші.

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