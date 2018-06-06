Сергій Ратушняк: У нас реклама презервативів і вибори Президента – речі одного порядку

У Закарпатті був задіяний весь адмінресурс, хоча й не давали команди, за кого голосувати... Під загрозою розправи були дані вказівки – не брати участі у голосуванні... Мені Юля пообіцяла губернаторство...

Між двома турами президентських виборів епатажний мер Ужгорода, кандидат у президенти Сергій Ратушняк розповів у інтерв’ю УНІАН про особливості кампанії у закарпатському регіоні.

Сергію Миколайовичу, ваша оцінка першого туру виборів – як вони пройшли, чи багато зафіксовано порушень?

Порушень системних, як на мене, не було. Єдине – різниця з екзит-полом. На Луганщині, приміром, він давав за Януковича 59%, а в результаті вийшло 77. Це викликає запитання. Тому я б сказав так: є місця локальної фальсифікації.

А чому Закарпаття дало такий неочікуваний результат? Усі соціологи та політологи прогнозували перемогу в краї Тимошенко, а найбільше набрав Янукович...

Усім відомо, що в Закарпатті знову був задіяний весь адмінресурс, хоча й не давали команди, за кого голосувати... Просто під загрозою звільнення та фізичної розправи були дані вказівки бюджетникам, працівникам шкіл, лікарень, суддів, навіть, працівникам райдержадміністрацій та сільрад – не брати участі у виборах. Нам відомі приклади, коли голова сільради відганяв колективи школи, лікарні від голосування.

Чому? Бо відомо, що свідома інтелігенція піде голосувати за Тимошенко з Тігіпком, тому неявка потенційного виборця Тимошенко у відсотках, а не в абсолютних цифрах, дає перевагу Януковичу. Так відбулося з областю. Але в самому Ужгороді – інакше. У нас Янукович став третім, причому з суттєвим відривом. Тут живуть нормальні люди.

Саме таким чином Закарпаття стало останнім за явкою, хоча досі нерідко виявляло найбільшу активність.

Але головне – виборів в Україні для свідомих громадян, на жаль, немає. У нас реклама пральних порошків, таблеток, презервативів і вибори Президента – події одного змістового рівня.

Що ви маєте на увазі?

Більше вклав у рекламу – більше продав товару. З цієї точки зору про перших двох кандидатів, які набрали найбільшу кількість голосів, я навіть не кажу, бо за Юлією Тимошенко і Януковичем є бодай якийсь досвід управління і партіями, і урядами, тож, голосуючи за чи проти них, люди включали свідомість.

Щодо інших кандидатів – абсолютно пусті бренди. Жодної конкретної ідеї – як будувати державу, який напрямок обрати, – немає. Приміром, Тігіпко – це кучмівець. Чи думав він над тим, як у цій державі, за яку так переживає, він став мільйонером? Що він нам приніс? Які пропозиції? «Діти – наше майбутнє. Сильний Президент – сильна держава. Хай злітають літаки. А ще – з Новим роком та Різдвом Христовим». Ось і весь Тігіпко, але він уклав у це страшенні гроші, заклеїв усю державу біл-бордами, причому на рівні з Януковичем, і не сходив з екранів телевізорів від ранку до ночі. Ось вам і 13% голосів, третій результат.

Яценюк – те ж саме.

Я чув змістовні, розумні речі від Гриценка, Мороза. Я і сам представляв конкретні речі й працював в тяжких умовах...

Тобто ви стверджуєте, що українці голосували за бренди, а не за конкретні речі?

Так. І люди повинні розуміти, що вибору розумом у нас немає. Або електорату дають гроші, купують, даруйте, як повій, або стовбичать на екранах... Усе.

І хто, на вашу думку, переможе в другому турі? Як би ви спрогнозували розвиток ситуації, коли переможе той чи інший кандидат?

Мій прогноз – переможе Тимошенко...

Найбільшим донором Юлії Володимирівни, як це не дивно, є Ющенко, тому що з його електорату щонайменше 4 відсотки підуть за Тимошенко, решта не піде нікуди, але не за Януковича. Яценюк так само зі своїми 7 відсотками: що б він не казав, майже всі вони «підуть» до Юлі.

Певна річ, таке ж перетікання відбувається і на користь Януковича і, якщо підрахувати всі чинники, то Янукович мав би на 2–3 відсотки більше. Але в нашому випадку включиться інший фактор... Приміром, комуніст, який і проти Януковича, і проти Тимошенко, якщо прийде голосувати, то, як це не дивно, віддасть свій голос Тимошенко. Націоналіст – теж за неї голосуватиме. І соціаліст.

Але основний її резерв – та частина населення, яка не прийшла на перший тур узагалі. Чимала кількість виборців зайняла пасивну позицію щодо першого туру, але в другому – усі починають розуміти, який стоїть вибір. Бо в держустановах, у школах, де навчаються наші діти, на стіни треба буде вішати портрет Президента.

І що, на стіні має висіти Президент, який був засуджений? Як на цьому нам виховувати нові покоління дітей й казати їм – не хулігань, не порушуй закон, не ображай жінку, дитину, допоможи слабшому, не порушуй закон? Дитина дасть чітку відповідь: як це – не хулігань і не порушуй закон? Ось, виявляється, можна кілька разів у тюрмі відсидіти й стати Президентом цілої країни. Та в разі обрання Януковича Президентом учитель, батько з матір’ю, дід із бабою перестануть бути авторитетом у вихованні.

І це страшна перспектива, яка Дамокловим мечем висить над нами.

Тому якби Віктор Федорович був відповідальною особою, державником, він би мав знятися з балотування. За це – отримав би посаду прем’єр-міністра. Оце був би державницький підхід.

Так сталося, Вікторе Федоровичу, ну не можна бути вам першою особою в цій державі, хоча як людина ви маєте низку позитивних рис. Хочете перемогти – є шлях, змініться – і переможете.

При Тимошенко має зберегтися стратегічний європейський курс – європейські партії публічно підтримали Юлію Володимирівну. Вони підуть на візові поступки, може, навіть на скасування віз, наростять інвестиції, розвиватимуть екологічні, енергетичні, інтеграційні проекти. При Тимошенко в нас є шанс. А при Януковичеві ми – держава-маргінал, держава-ганьба, держава-ізгой, ізоляція посилюватиметься.

Тому з точки зору теології та астрології має перемогти Юля.

Чи є якісь підстави говорити про зрив другого туру виборів? Чи про якісь непередбачувані ситуації?

Такі підстави є. У Закарпатті вже працюють представники родини Балог. По області я бачив склади, де лежать пакунки з надписами «Барва» (це мережа супермаркетів, що має відношення до цієї родини), їх роздають представникам ромської національності, хворим у лікарнях, студентам, солдатам. Усі залюбки беруть. Натомість здають паспорти – і все голосується як треба. Таким буде другий тур. І ще запускатимуться механізми купівлі голосів безпосередньо на дільницях. При вході виборець отримуватиме бюлетень з відміткою навпроти конкретного прізвища, вкидатиме його в скриньку, виноситиме чистий бюлетень і за це отримуватиме 100–200 гривень. У першому турі у студентів купували голоси по 50 гривень – ми зафіксували кілька таких випадків. За рахунок цього Тимошенко замість того, щоб набрати 70% у містах і 60% по області, знову може програти.

Та й штаби БЮТ у Закарпатті займають якусь дивну позицію. І адмінресурс, і підкуп працюють тут повним ходом.

Губернатором у разі перемоги Януковича може стати його закарпатський представник Олександр Ледида. А посаду заступників можуть дати братам Балоги – Іванові чи Павлу, або двоюрідному брату – Василю Петьовці. А сам Віктор Іванович може отримати посаду міністра з надзвичайних ситуацій.

А вам Юлія Володимирівна що обіцяла – у разі її перемоги?

Я отримав пропозицію очолити область... Але я людина реальна, за моїми плечима складне життя – і не вірю жодним обіцянкам. Побачимо, як закінчаться вибори.

Наталія Петерварі, Ужгород