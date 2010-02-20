Лавринович згоден, що ВАСУ доведеться закрити справу за позовом Тимошенко

Перший заступник голови Верховної Ради України Олександр ЛАВРИНОВИЧ, який у Вищому адміністративному суді представляє кандидата на пост Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, вважає, позов Юлії ТИМОШЕНКО до Центральної виборчої комісії щодо скасування результатів президентських виборів буде закритий за будь-яких обставин.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам у ВАСУ.

За словами О.ЛАВРИНОВИЧА, якщо позивач залишив засідання суду, то судді повинні або задовольнити його клопотання, або закрити засідання суду через відсутність позивача, оголосити перерву у засіданні, повторно викликати позивача і потім все одно закрити розгляд справи.

Водночас О.ЛАВРИНОВИЧ зазначив, що ВАСУ має право задовольнити клопотання Ю.ТИМОШЕНКО про відкликання позову.