Судний день-2: Тимошенко відмовилася від свого позову (фоторепортаж)

Другий день розгляду у Вищому адміністративному суді справи “Тимошенко проти ЦВК” розпочався несподіваною заявою Юлії Володимирівни: вона відкликає свій позов до Центрвиборчкому щодо скасування результатів повторного голосування з виборів глави держави.

Аргументація прем’єрки складалася з трьох пунктів. По-перше: винна ЦВК - «Саме тому, що Центральна виборча комісія в своїй бездіяльності, у своєму незвертанні уваги на аргументи і докази по суті і спотворила результати виборів в повному обсязі. І тому непростий підрахунок арифметичний голосів, ми сподівалися, буде розглянуто в суді».

По-друге: ВАСУне бажає встановити об’єктивну істину у справі, яка, на думку позивачки, полягає у тому, що «Янукович - не Президент України». На переконання прем’єра, якби суд вчора не відмовив у її клопотанні про пряму трансляцію з зали засідань, це стало би зрозумілим кожному громадянину.

По-третє: «Фактично було відмовлено вивчати та досліджувати доказову базу, на якій грунтується позов, звівши функції ЦВК по підведенню результатів голосування до суто арифметичного підбиття підсумків без жодного підтвердження їх обгрунтованості. За таких обставин ми просто не бачимо сенсу продовжувати розгляд цієї справи», - заявила Тимошенко.

Проте голова уряду не вважає, що вона програла справу, а залишилася при своїй думці: “Програли ті, хто думає, що через правосуддя можна затверджувати фальшивих президентів”.

«Те, з чим стикається сьогодні кожен громадянин нашої держави, – неможливість захисти свої права в суді, так само і я, як кандидат у президенти, зіткнулася саме з такою машиною, яка працює далеко не на засадах правосуддя», - додала Тимошенко.

Разом з тим вимагати розгляду свого позову до ЦВК далі та позиватися до Верховного Суду (можливість такого розвитку подій вчора анонсував заступник керівника парламентської фракції БЮТ Сергій Соболєв, пославшися на світову практику) Юлія Володимирівна не збирається. Вона нагадала, що згідно із законом, розглядати справи стосовно оскарження результатів виборів може лише ВАСУ.

Окрім того присутні в судовій залі журналісти почули від тепер вже екс-кандидата у президенти, що Тимошенко, як і прості громадяни, не може довести істину у суді, бо “зіткнулася з машиною, яка працює далеко не на засадах правосуддя”. Та що її позов з усіма додатками залишиться у Вищому адміністративному суді для історії, і “рано чи пізно чесна прокуратура, чесний суд дадуть оцінку тому, що Янукович не був обраний Президентом України і що волевиявлення людей по суті справи підроблено”.

Прем’єр залишила будівлю ВАСУ, виїхавши з внутрішнього двору. До своїх прихильників, які чекали на її вихід біля входу до суду, Тимошенко навіть не підійшла… Розмовляти з пресою також відмовилася.

Представник ЦВК у Вищому адмінсуді Михайло Охендовський та присутній у судовій залі перший віце-спікер ВР Олександр Лавринович (він представляє у суді кандидата Януковича) вимагали продовження розгляду позову попри бажання Тимошенко його відкликати. Охендовський аргументувати свою позицію відмовився, а Лаврінович заявив, «ми хочемо, щоб були дослідженні всі факти і поставлено судове рішення. Це наше бажання, щоб поставити крапку».

На це бютівець Сергій Міщенко заявив, що так чи інакше ВАСУ примусять закрити справу: якщо не за клопотанням Тимошенко, то за фактом виходу позивача із зали суду. «Зрозуміло, якщо суд відмовить в цьому клопотанні (про відкликання позову Тимошенко – УНІАН), то, не дочекавшись цього, ми робимо згідно законодавству, позивач виходить із зали, і там чітко вказано - автоматично закривається справа», - пояснив нардеп.

Лавринович погодився, дійсно, якщо позивач залишив засідання суду, то судді повинні або задовольнити його клопотання, або закрити засідання суду через відсутність позивача, оголосити перерву у засіданні, повторно викликати позивача і потім все одно закрити розгляд справи...

Зрештою ВАСУ задовольнив клопотання Тимошенко про відкликання її позову. У зв’язку з цим справа “Тимошенко проти ЦВК” залишається без розгляду.

Згодом з’явилася ще одна новина дня: Ющенко зателефонував Януковичу та привітав його з “легітимним обранням на пост глави Української держави”. Як повідомили у прес-службі чинного Президента, Ющенко зокрема побажав Януковичу відстоювати українські інтереси та захищати демократичну традицію. Та зазначив, що зараз існує слушна нагода втілити тезу «Схід і Захід разом».

Що ж далі робитиме БЮТ? На це питання журналістам відповів Міщенко. За його словами, на інавгурацію Віктора Федоровича нардепи Юлії Володимирівни просто не прийдуть, бо “це не наше свято, ми на це свято не запрошені”. До того ж Януковичу було обіцяно, що це – тільки початок. Мовляв, те, що Тимошенко пішла із зали суду, зовсім не означає, що вона здалася. Й в опозицію, за словами бютівця, голова уряду іти не збирається. «Чому в опозицію, - здивувався Міщенко, - у нас ще є прем’єр-міністр в особі Юлії Володимирівни, у нас ще є наша коаліція». Разом з тим нардеп заявив, що подальшу долю нинішньої коаліції йому спрогнозувати важко...