Нові януковичі зі списку ПР: перебіжчики, скандалісти і донецька дама

Імовірність того, що Януковичу таки вдасться сформувати свій уряд, оцінюється як досить висока. Якщо депутати від ПР підуть у виконавчу владу, їхні лави займуть наступні – за партійним списком – члени (179-ий, 180-ий і т.д.). Хто ці «нові обличчя» в партії влади?

№179: Тамара Єгоренко

ДОНЕЦЬКА ДАМА НА ЗМІНУ ЯНУКОВИЧУ

Подейкують, що місце лідера «регіоналів» Віктора Януковича, якого Верховна Рада позбавила депутатських повноважень у зв’язку з обранням його президентом, невдовзі обійме його землячка Тамара Єгоренко, №179 у списку Партії регіонів. Вона вже має досвід роботи в парламенті п’ятого скликання. Екс-голова Ленінської райради Донецька йде з девізом по життю “хто, якщо не ти?”

Учителька російської мови і літератури за фахом, Єгоренко в одному з інтерв’ю зізналася , що відчуває у собі “просто-таки кипучу енергію, бажання жити і боротися”. Утім, будучи народною обраницею особливою активністю не відзначилася. Пишається, що дала двом синам гарну освіту. “Хоча було й нелегко, коли вони маленькими були. Мчуся на роботу – дітей з собою в машину, сама – у райвиконком, а їх – у дитсадок. Хлопців сама виховувала, з чоловіком ми давно розлучилися”. А ще Єгоренко радить слухати свою інтуїцію, “яка не підведе”.

№180: Петро Мельник

ЧИНОВНИК НА МАШИНІ ЗА 800 ТИСЯЧ

Ректор Національної академії Державної податкової служби України Петро Мельник уже встиг прославитися. Народний депутат п’ятого скликання від Партії регіонів, він був замішаний не в одному гучному скандалі. Напередодні другого туру президентських виборів-2004, Мельник, будучи керівником Київської обласної організації ПР, агітував студентів голосувати за Януковича. В Інтернеті збереглася й роздруківка розмови ректора зі студентами:

«Мельник: Я вам ще один секрет скажу: те, що буде Віктор Федорович Янукович – мені зрозуміло.

Студент: А нам нет.

Мельник: А вам нет. А мені – зрозуміло, шановні. Повірте. Але вам нет. На дільниці будуть голосувать наші всі, відкріпні талони хто берете, приїдете й проголосуєте. Ми зараз з вами домовимось про це. І буде, шановні мої, чітко видно – хто є хто Віктору Федоровичу Януковичу, Миколі Яновичу Азарову. Той, звичайно, хто не хоче голосувати за Януковича, він може не приїжджати зі своїм відкріпним талоном... Той, у кого є совість і хто живе в сім‘ї, а в сім‘ї є батько і є правила, і шанує батька, і один одного поважає, – то ті приїдуть і проголосують».

Згодом цей діалог зі студентством на одній з Інтернет-конференцій ректор прокоментувавтаким чином : “Той відеозапис – я відповідав на питання, які мені поставили. І я вважаю, що мав на це право. Є висновок прокуратури міста Ірпінь, що то не була агітація. Жоден студент не був відрахований з академії за свої політичні погляди. Більше того, студенти були відправлені на канікули з можливістю відвідувати Майдан за власним бажанням. Що частина з них і робила. Цей відеозапис використовувався моїми опонентами, щоб мене скомпрометувати”.

Після закінчення виборчих перегонів-2004, Мельник почав заявляти про тиск на нього з боку Державної податкової адміністрації. “Моя вина в тому, що я не учасник Помаранчевої революції”, – сказав він.

Згодом Державна податкова адміністрація звільнила Мельника з посади ректора. У результаті перевірки навчального закладу ДПАУ були виявлені факти нецільового використання державних коштів. Приміром, у листопаді 2004 року академія придбала службовий автомобіль представницького класу «Ауді-А8» вартістю 799 тисяч 990 гривень за рахунок добродійних внесків, що порушує норми постанови Кабміну №332 від 4 квітня 2001 року, якою встановлюється гранична сума витрат на придбання легкового автомобіля для бюджетної організації в розмірі, що не перевищує 45 тисяч гривень.

“Автомобіль був придбаний для академії, а не в особисте користування. Ми мали 8 млн. грн. внесків за рік. Цей автомобіль становив десяту частину. Останній автомобіль представницького класу академією був куплений 6 років тому. В академії розвиваються міжнародні зв`язки, підписано договір з Міністерством закордонних справ. І звичайно, іноземні делегації возити з Києва в Ірпінь – не на Запорожці ж!” – аргументував доцільність покупки Мельник.

Почалася тривала судова тяганина, яка супроводжувалася захопленням будівлі академії, загибеллю охоронця ректора й численними обвинуваченнями. Як казав Мельник, «намагаючись незаконно звільнити» його з посади, керівник Державної податкової адміністрації України Олександр Кіреєв «явно виконує політичне замовлення влади», яка «не може вибачити» Мельнику «неправильні» результати голосування колективу академії в другому турі президентських виборів 2004 року.

Після декількох звільнень, за яким неодмінно слідували поновлення, врешті-решт суд утретє поновив Мельника на посаді ректора Податкової академії, яку він очолює досі.

Ім’я Мельника фігурувало й у “чорному списку” «Пори» серед чиновників, які на своїх посадах вчиняли незаконні дії.

У 2006 році він став депутатом Верховної Ради України від Партії регіонів.

№181: Юрій Болдирєв

ПАТРІОТ СИБІРУ І ПРИМОРСЬКОГО КРАЮ

У Юрія Болдирєва теж є досвід народного обранця. Дивними як для українського політика висловлюваннями він прославився давно. Наприкінці 2006 року член Комітету ВР з питань культури і духовності «регіонал» Болдирєв під час виступу на Всесвітньому конгресі співвітчизників у Санкт-Петербурзі договорився до того, що запропонував переселити до Сибіру й Приморського краю Росії мешканців Житомирської та Волинської областей.

– Мій виступ містив дві базові тези, – згодом пояснював він журналістам. – По-перше, я сказав їм: «Дорогі російські брати! Нам не подобається, що ви підтримуєте в Україні росіян. Тому що росіян – меншість. А ми вам пропонуємо підтримувати не росіян, а людей російської культури й російської мови. І таких людей в Україні – абсолютна більшість. Тобто підтримуючи росіян, ви робите їх маргіналами, а підтримуючи людей російської культури й російської мови, ви співпрацюєте з абсолютною більшістю населення України».

А по-друге, я їм сказав: «Дорогі російські брати! Ви хочете переселити до себе, на територію сучасної Російської Федерації, українських громадян, в основному, зі Сходу і з Криму. А я вам рекомендую пригадати досвід геніального політика Столипіна, який заселяв Далекий Схід і Сибір вихідцями з Волинської і Житомирської губерній. І пропоную вам сьогодні влаштувати програму переселення до Сибіру і на Далекий Схід вихідців із Волинської і Житомирської губерній.

Ось ці дві базові тези я там озвучив. І готовий їх повторити з трибуни Верховної Ради України, з трибуни сесії Генеральної Асамблеї ООН, у Євросоюзі й узагалі де завгодно... У Сибір і на Далекий Схід вони повинні забирати вихідців з Волині. Тому що ці люди вже сто років тому показали свою ефективність у освоєнні сибірських і далекосхідних просторів. А якщо російські й колишні українські вихідці там не плодяться, а плодяться виключно китайці, то в України за Сіверським Дінцем виникне абсолютно інший географічний сусід! Там виникне Піднебесна Імперія, яка чикатися з нами, як зі своїми близькими родичами, уже не буде! Тому я вважаю, що ми повинні всіляко підтримувати етнічний баланс у Росії своїми людьми. Інакше замість «клятих москалів» ми матимемо за кордоном чудових солдатів Піднебесної Імперії. А це, на мій погляд, набагато складніше!

Свого часу як депутат Донецької облради Болдирєв був одним з ініціаторів роботи з проведення місцевого референдуму про дві державні мови – української і російської, з відновлення трансляції програми «Маяк» і телеканалу «Останкіно».

№182: Максим Луцький

ПЕРЕБІЖЧИК У СФЕРІ ОСВІТИ

Максим Луцький прославився щонайменша двома речами. У вересні 2006 року деякі депутати від БЮТ зрадили Тимошенко, вийшовши з фракції, і приєдналися до «антикризової» коаліції. Серед них був і Луцький.

“Моє рішення про приєднання до парламентської коаліції в основному було викликано радикальною позицією лідерів БЮТ щодо всіх рішень, які приймалися на державному рівні в післявиборчий період, – пояснював свою позицію перебіжчик. – Я вважаю себе командним гравцем, а відчуття, що я відсиджуюся на лаві запасних, мене не влаштовує, особливо зараз, коли країні потрібні рішучі дії…Упевнений, що моє приєднання до коаліції дасть мені змогу реалізувати себе як законотворця, зокрема в тих сферах діяльності, у яких я працював до обрання народним депутатом – освіта й цивільна авіація. Серед членів коаліції є багато депутатів, спільно з якими я зможу працювати над проблемами зазначених галузей”.

Не отримавши мандат у 2007 році на позачергових парламентських виборах, Луцький зайнявся освітою і подався в заступники міністра освіти. А у 2008 році став першим проректором Національного авіаційного університету, у стінах якого працює й сьогодні. У 2009 році на Луцького двічі здійснювали замах. Проте він залишився живим і неушкодженим. Одна з версій щодо причини замаху – переділ земель і будівель НАУ.

№183: Олег Надоша

ЧЕМПІОН З МЕТАННЯ ВІД ФРАКЦІЇ ДО ФРАКЦІЇ

Інженер-будівельник за фахом, колишній мер Кременчука Олег Надоша швидко змінює свої політичні погляди. Він устиг побувати в “Нашій Україні”, переметнутися до БЮТ і врешті-решт осів у Партії регіонів.

У 2003 році він був призначений керівником Полтавського обласного штабу Ющенка. Але колеги не відгукувалися про нього прихильно. Приміром, тодішній лідер облорганізації УНП Олександр Кулик заявив: «Якщо обласний штаб буде працювати так само, як і у 2002 році, то перемога Віктора Ющенка на Полтавщині буде стояти під питанням... Про які перспективи «Нашої України» на Полтавщині можна говорити, якщо сьогодні обласний штаб очолює Олег Надоша? Це просто нонсенс, коли за долю кандидата Віктора Ющенка в регіоні відповідає людина, яка не має ні авторитету в області, ні уявлення про виборчі технології...?»

У серпні 2004 року Надошу призначили заступником керівника центрального штабу кандидата в президенти Ющенка. А під час виборчої кампанії 2006 року він уже був заступником керівника центрального штабу БЮТ. Але влітку 2007 Недоша приєднався до «антикризової» коаліції, викликавши обурення колишньої лідерки й згодом отримавши у ПР, як вважалося, непрохідне місце.

«Що стосується депутатів-перебіжчиків, то я мушу сказати, що сьогодні в парламенті замість тієї дошки, де показують голосування, потрібно проводити біржові котировки. Наприклад, один Кінах коштує три Ковтуненки, а один Надоша коштує 3–5 млн. доларів», – заявила тоді Тимошенко.

Сам Надоша своє входження до коаліції пояснив непорозуміннями всередині фракції.

«Усім набридло те, що відбувається у парламенті. Набридла політика екстремізму, якою ми займалися у БЮТ. Скільки ми там перебували, стільки вирішувалося питання, чи йти щось блокувати чи сидіти в підвалі. 70 відсотків робочого часу ми блокували трибуну в Київраді чи парламенті», – сказав депутат.

На персональному сайті Надоші йдеться і про його уподобання: гірські лижі, полювання, дайвінг і живопис. Будучи членом депутатського клубу “Парламент”, він змагався з колегами в стрільбі. Себе екс-мер Кременчука називає мисливцем з шістнадцятирічним стажем. У його сім’ї всі чоловіки – мисливці. Постріляти Надоша їздить додому: «У нас там добрі мисливські угіддя. Ми підтримуємо в них порядок. Там і проводимо дозвілля».

№184: Валерій Келестин

РОГАТИНСЬКИЙ ЛЮБИТЕЛЬ «БЕНТЛІ»

Валерій Келестин – людина не бідна. Рогатинський бізнесмен цього й не приховує, тож будучи народним обранцем, як справжній провінціал-скоробагатько приїздив до Верховної Ради на «Бентлі». Політичні вподобання віце-президента ЗАТ “Техно-Центр” Келестина швидкоплинні. Спочатку УНП, згодом “Наша України” і, нарешті, ПР.

До складу корпорації «Техно-Центр»,якою Келестин володіє спільно з братом Юрієм, входять агрофірма «Злагода» (об`єднала майже 10 колишніх колгоспів), агрофірма «Войнилівська», ВАТ «Рогатинська сільгосптехніка», ВАТ «Сільгоспхімія» і ВАТ «Агропостач». До сфери впливу братів Келестиних також входять два цукрових заводи у Волинській області – Горохівський і Володимир-Волинський. Також брати займаються оптовою торгівлею нафтопродуктами, виробництвом пластмасової тари й контролюють ТОВ «Еліт-Центр» (мережа ресторанів), ФК «Техно-Центр» і ТРК «Захід».

№185: Володимир Олійник

ДУЖЕ ПЕРСПЕКТИВНИЙ МЕР ІЗ МИНУЛОГО

Володимир Олійник устиг попрацювати суддею, посидіти в кріслі міського голови Черкас, очолити Асоціацію міст України, висуватися в президенти в 1999 році (згодом зняв свою кандидатуру на користь Марчука) і стати народним обранцем від БЮТ у 2006 році. Активність Олійника засвідчив свого часу й Комітет виборців України. За підсумками їхнього дослідженнявзаємодії депутатів ВР та місцевих рад з виборцями, у Черкаській області особливо відзначався Олійник.

Але в БЮТ Олійник не засидівся й перебіг до ПР, де донині виконував обов’язки юриста центрального штабу майбутнього президента Януковича. “У всіх політсилах є різні люди, але про те, що перейшов до Партії регіонів, не шкодую”, – запевняє Олійник.

№186: Володимир Толстенко

ПЕРЕБІЖЧИК У СФЕРІ ЮСТИЦІЇ

Володимир Толстенко за освітою інженер-економіст і юрист. У Верховну Раду потрапив у 2006 році від БЮТ. На час виборів був керівником апарату Вищого господарського суду України.

Згодом став одним з перших перебіжчиків до «антикризової» коаліції. І у вересні 2007 – кандидатом у депутати від ПР.

У грудні 2007 був призначений заступником міністра юстиції, але в січні 2010 року звільнений начебто «у зв’язку зі скороченням кількості посад заступників».

№187: Олексій Боярчук

АНТИ-КИСЕЛЬОВ ІЗ КРИМУ

Секретар Ялтинської міськради Олексій Боярчук після усунення з посади голови Кримської організації Партії регіонів Василя Кисельова у вересні 2009 року став новоспеченим лідером кримських «регіоналів». Деякі ЗМІ пишуть, що через Боярчука в кримській осередку ледь не розгорівся внутрішній скандал. Багато партійців були незадоволені тим, що їм у лідери нав`язують маловідомого політика, який доти керував санаторієм «Чорноморський», на території якого Індустріальний союз Донбасу відремонтував так званий «віце-прем`єрський корпус» спеціально для відпочинку Віктора Януковича.

Більше нічим героїчним до того моменту Боярчук не прославився.

№188: Олександр Козуб

ЗАПОРОЖЕЦЬ У СТАНІ ДОНЕЦЬКИХ

До того, як пов’язати своє життя з Партією регіонів, Олександр Козуб був помічником голови Запорізької облради, а згодом помічником і заступником голови Запорізької облдержадміністрації.

У ПР він спочатку виріс до керівника апарату Запорізького відділення партії. І під час позачергових виборів 2007 року очолив Запорізький штаб «регіоналів» саме він, а не тодішній керівник обласного осередку ПР Борис Петров. Хоча з Петровим їх і пов’язують дружні стосунки, бо Козуб потрапив до Верховної Ради саме завдяки Петрову.

Анна Ященко