Тимошенко відправили в опозицію

Азаров багато в чому має рацію, але чим він і його команда кращі?.. Мартиненко дивився ефір з Давидом Жванією... Литвин вірить, що зможе уникнути «лаврів» Мороза...

Сьогодні Кабінет Тимошенко двомастами сорока трьома голосами відправили у відставку.

У регіонів - іменини серця. Після трьох тижнів болісних пошуків нарешті були знайдені голоси для відставки уряду. Але результати голосування, хоч і піднесли неприємні сюрпризи БЮТ (семеро бютівців проголосували за відставку свого прем`єра), але були в цілому прогнозовані. І показовими в тому сенсі, що відставку не вдалося б продавити - не допоможи голосами фракція комуністів.

КПУ голосувала за недовіру в повному складі.

Сьогодні вперше подумала, що в партійній системі виборів є користь. Якщо при мажоритарці депутати, виходячи з політичної кон`юнктури, перебігали по фракціях туди-сюди без особливих іміджевих втрат (типу «мій округ не заперечує»), то сьогодні самому хвацькому бізнесменові, що має політичну амбіцію, не все одно, запишуть його в зрадники чи ні.

Думаю, лідер фракції НУ-НС Микола Мартиненко учора ввечері дивився по телевізору ефір з Давидом Жванією. Нагадаю, що там цей знатний самооборонець заявляв, що проголосує за відставку Тимошенко, і щосили намагався переконати глядачів і самого себе, що він готовий вступити в переговори з Партією регіонів про нову коаліцію, тому що його виборець повинен знати: випробувані всі способи наведення ладу в країні, навіть шляхом такої коаліції. Хоча всім зрозуміло, що виборець НУ-НС не поставив би на одному гектарі свій біотуалет з урядом Януковича. Принаймні, поки не поставив би. Слабкість аргументації Жванії вражала. Не виключено, що вона вразила і лідера фракції Миколу Мартиненка.

Вчора в другій половині дня Віра Ульянченко, лідер «Нашої України» і няня екс-президента Віктора Ющенка, збирала депутатів від НУ, переконувала голосувати за відставку Тимошенко. Представники фракції, в тому числі і групи «За Україну» туди ходили, але аргументів Віри Іванівни не послухали. Сьогодні вранці на засіданні фракції НУ-НС, на якій, як і на останніх трьох її засіданнях, не було кворуму, куди знову демонстративно не прийшла група В’ячеслава Кириленка і куди віднедавна після дворічної перерви почала ходити група Балоги, - Мартиненко заявив, що особисто він заради консолідації фракції за відставку не голосуватиме. Після того, як висловилися представники депутатських груп, Микола Мартиненко сказав, що не піде проти рішення фракції. Як я вже сказала, імідж і хоч би вимушена вірність партнерів на сьогодні в ціні у виборців.

Півторагодинне обговорення «регіоналами» підсумків діяльності кабінету Тимошенко було об`єктивним і нудним. Все, що Микола Азаров говорив про Юлію Володимирівну, ми нещодавно вислуховували на всіх передвиборних ефірах. І самі розумієте, заперечити йому важко. Все правильно він говорить, і про глибину падіння економіки, і про відсутність інфраструктурних проектів, і про безсовісне використання грошей резервного фонду для свого піару. Ну, для мене було сюрпризом, що гроші на святкування двадцятиріччя фермерського руху Кабінет брав із стабілізаційного фонду.

Запитання однопартійців Азарову, ймовірно, були покликані відтіняти фінансовий «геній» промовця. Запитання були приблизно такі: а скажіть, Миколо Яновичу, якби Тимошенко почула і прислухалася до вашого попередження про кризу, чи могло бути по-іншому? - О, так. - Адже правда, що всі витівки Тимошенко тягнуть на довічне ув`язнення (запитав Василь Хара). О, так. Ну й у такому роді.

Насправді Азаров багато в чому має рацію, і, даючи оцінки, відчувалося, він щиро хвилюється. Але виникає закономірне питання: а чим ви і ваша команда кращі?

Чим краще ваш колега Михайло Папієв, який торік, у кризу, намагався створити аналог тендерної палати і стягнути в держави 200 мільярдів гривень?

Або, наприклад, чим кращий Юрій Бойко? Лобіст «РосУкренерго», який готує концепцію газотранспортного консорціуму. І офіс цього самого консорціуму повинен буде розташовуватися в горезвісному швейцарському кантоні Цуг. Напевно, хоче врятувати бюджет від надлишку податків. Спасибі, звичайно, що президент у Брюсселі постарався, зняти візи до Європи за рік пообіцяв. Візи добре, але краще б він європейські газові директиви пообіцяв реалізувати. Воно - так надійніше для країни.

Тому забрати у Тимошенко кабінет всім кортить. Але, як правильно зазначив у своєму виступі «заукраїнець» В’ячеслав Кириленко, навіщо міняти шило на швайку? Анатолій Гриценко розвинув цю думку, сказавши, що набагато чесніше було б піти на дострокові вибори, і хай переможці формують нову більшість і новий Кабінет.

Тимошенко, яка з`явилася в залі пізніше, додала подробиць. Вона сказала, що вже в перші дні президентства Януковича у держави відібрали титанову галузь і віддали Фірташу. Сказала, що у НАКа відібрали родовище «Сахалінське» і передали найближчому оточенню Януковича. Вона не стала вибирати відпущені їй сорок п`ять хвилин. Сказала, що все одно її відповіді на запитання нікого ні в чому не переконають, це момент істини, де визначаються ті, хто за Україну або проти неї.

І депутати визначилися. Сім бютівців і п`ятнадцять нашоукраїнців - це з групою Балоги, з Плющом, УНП і Жванією. Враховуючи минулі масштаби зрадництва, не така вже болюча для Тимошенко цифра.

Цікаво, що Володимир Литвин, чия фракція проголосувала повністю, особисто від голосування утримався. Посоромився. Він все ще вірить, що зможе уникнути «лаврів» Мороза.

...Не так швидко все йде, як обіцяли «Регіони». Вони заявляли, що за кілька днів після другого туру буде і відставка Кабмін, і смерть коаліції, і нова більшість. На жаль. Знадобилося три тижні тільки для оголошення недовіри уряду.

Після цього рішення виступила Віра Іванівна – таки хоче Віктор Андрійовичбути прем`єром від нової більшості. Хоче...

Хоч би почекав, поки новий президент з Москви повернеться, щоб зрозуміти, чи не соромно йому хотіти в прем`єри за такого глави держави. Сам Віктор Ющенко відпочиває десь. Ну, це у нього завжди так. «Я не хотів, але люди висунули». Цікаво, йому сказали, що Черновецький вже не член Вищої ради юстиції (Янукович скасував указ Ющенка про призначення мера до ВРЮ)?

Загалом, за образним висловом Тимошенко, Яценюк і Ющенко шкребуться в двері президента.

Що далі? Ймовірно – нова більшість під нового президента. Перша можливість її створити – «купувати депутатів» для нової більшості тушками, тобто на основі індивідуального членства. Це – незаконно, але наші політики неодноразово проявляли здібності адаптувати законодавство під політичний момент. Друга можливість: зламати нунсівців. (Хоча не знаю, що повинне стати ціною цьому?) Останні три тижні з ними нічого не виходило.

Третій варіант – вибори. І не треба істерики, що країна цього не переживе. У можновладців стільки можливостей загробити країну, що парламентські вибори - далеко не головна загроза.

Маша Міщенко