Комітет ВР відхилив скандальний проект: дерибан 200 мільярдів відміняється?

Комітет із питань соціальної політики та праці Верховної Ради України більшістю голосів скасував своє рішення від 4 березня цього року про підтримку скандального законопроекту «Про систему збору та обліку єдиного соціального внеску на загальнодоступне соціальне страхування», розробленого й поданого членом Партії регіонів Михайлом ПАПІЄВИМ. Про це УНІАН повідомила прес-служба Верховної Ради України. Про перипетії навколо законопроекту УНІАН писав в публікації “ Новий пенсійний закон: як украсти 200 мільярдів ).

Згідно з повідомленням, наступним своїм рішенням комітет створив робочу групу на чолі з секретарем комітету Володимиром В’ЯЗІВСЬКИМ з доопрацювання законопроекту з урахуванням пропозицій Президента України, Міністерства праці та соціальної політики, а також неурядових учасників соціального діалогу.

Ситуацію з переглядом рішення агентству УНІАН прокоментував перший заступник голови комітету Олег ШЕВЧУК: «Ціна питання – не мало, не багато 200 млрд. грн. Це сумарний бюджет усіх фондів соціального страхування на 2009 рік, контроль над якими цим законопроектом намагаються передати під вплив якогось організаційного прошарку. Це аналог сумнозвісної Тендерної палати. Сьогоднішнім голосуванням більшість членів комітету продемонстрували своє ставлення до всіх тих махінацій, до яких вдавалися деякі відомі депутати в процесі роботи над законопроектом. Те, яким чином велася робота, як він вносився до залу, а потім нібито допрацьовувався, свідчить про наявність корисливих мотивів у ідеологів законопроекту».

За словами новообраного голови робочої групи, секретаря комітету В.В’ЯЗІВСЬКОГО, в законі прописано норми, що безпосередньо дозволяють зацікавленим особам маніпулювати з коштами соціального страхування. «Ми переконані, що соціальна стабільність держави не може бути предметом торгів і корупційних намірів. Тим більш небезпечним виглядає створення громадського посередника, що претендує на контроль за всіма надходженнями до фондів соціального страхування. Ця норма є жорстко корупційною й не може бути підтримана жодним моральним політиком», – вважає він. При цьому В.В’ЯЗІВСЬКИЙ додав, що такі ж гострі питання виникли й по законопроекту «Про соціальний діалог». «От чому ми також скасували попереднє своє рішення про його підтримку й створили робочу групу щодо його доопрацювання з урахуванням пропозицій сторін соціального діалогу», – сказав він.