Наша Україна ставить умовою прем'єрство Ющенка

Партія "Наша Україна" готова бути учасником дієздатної партнерської коаліції, яка сформує Кабінет міністрів на чолі з прем’єр-міністром Віктором ЮЩЕНКОМ.

Про це йдеться в заяві голови політради партії “Наша Україна” Віри УЛЬЯНЧЕНКО, переданій УНІАН.

При цьому вона критикує «намагання Юлії ТИМОШЕНКО претендувати на "лідерство серед демократичних сил»... Вони відбивають лише її відчай від перспективи втратити владу». Говорячи про сьогоднішню відставку уряду, В.УЛЬЯНЧЕНКО зазначає, що Ю.ТИМОШЕНКО «стала жертвою власних інтриг і непрофесіоналізму. Відставка Ю.ТИМОШЕНКО – закономірний підсумок її діяльності».

Однак, говорить В.УЛЬЯНЧЕНКО, ця відставка не означає, що нібито "помаранчеві довели свою неефективність", а демократичний, європейський курс країни має бути переглянутий.

Як йдеться в заяві, «певні гарячі голови можуть мріяти про ревізію державного курсу, який проводив Президент Віктор ЮЩЕНКО. Новий глава держави із завзяттям, гідним іншого застосування, заходився знімати прапори Євросоюзу у центрі Києва фактично упереддень власного візиту до Брюсселя. Ми чуємо тривожні заяви щодо перегляду статусу української мови, створення газового консорціуму, формування митних союзів. Непокоять нові загрози свободі слова в Україні».

За словами В.УЛЬЯНЧЕНКО, «ми не можемо допустити, щоби післявиборчий кураж Партії регіонів переріс у перегляд основ національної політики. Ми не маємо права програти Україну на догоду амбіціям політиків».

Тому, за її словами, “Наша Україна” розглядає для себе можливість брати участь у створенні ефективної нової коаліції і формуванні уряду, які спрямують свої зусилля на реалізацію системної, професійної та справедливої програми подолання економічної кризи.

Першочерговими заходами, які має здійснити коаліція і сформований нею уряд вже в 2010 році, мають стати:

розвиток демократії і зміцнення національної єдності;

гарантування непорушності засад конституційного ладу;

забезпечення незмінності основ зовнішнього і внутрішнього курсу країни, вже визначених українським законодавством;

прийняття реалістичного бюджету і поновлення співпраці з міжнародними фінансовими організаціями;

збереження соціальних гарантій, забезпечення адресності державної підтримки громадян,запобігання безробіттю;

докорінне скорочення державного втручання і підприємницьку діяльність;

проведення нагальних судової, бюджетної, податкової та інших реформ, зміцнення місцевого самоврядування.

Цей перелік може бути продовжений і конкретизований у коаліційній угоді. Але і учасникам коаліції, і всій країні потрібні гарантії того, що цей документ не перетвориться на порожній папірець, зазначає В.УЛЬЯНЧЕНКО.

За її словами, «однією з найвагоміших гарантій є постать лідера майбутньої коаліції, його політична вага, економічний досвід і підтверджена здатність консолідувати партнерів. Саме такий лідер – Віктор ЮЩЕНКО». «Наша Україна» готова бути учасником дієздатної партнерської коаліції, яка сформує Кабінет міністрів на чолі з прем’єр-міністром В.ЮЩЕНКОМ», - йдеться в заяві В.УЛЬЯНЧЕНКО.