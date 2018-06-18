Американці порівнюють Януковича з Бушем, Техас - з Донецьком

Білий дім по-дипломатичному небагатослівний на адресу нового президента України Віктора Януковича. Як відомо, на четвертий день після виборів, президент США Барак Обама по телефону привітав Януковича, задекларувавши свою готовність працювати з новим українських лідером. Більше думок щодо перспектив президентства Януковича наразі можна почути серед американського навколополітичного істеблішменту: політичних аналітиків, громадських діячів, колишніх дипломатів та чиновників. Думка цих людей у великій мірі відображає позицію американської влади, а також впливає на її формування.

Незадоволення попередником

Відхід Ющенка сприймається як закономірний результат його політики. Практично усі експерти, з ким доводилось спілкуватись автору, розчаровані лідером Помаранчевої революції і не шкодують, що він безславно закінчив своє президентство з 5-ти відсотковим результатом у першому турі виборів. Те, що у результаті демократичних виборів влада в Україні змінилася, сприймається позитивно, навіть якщо вибір українців не є ідеальним для США.

Богдан Футей, суддя Федерального суду Сполучених штатів, який на цих виборах був міжнародним спостерігачем, вважає, що перемога Януковича – це наслідок політики Ющенка. На конференції Вашингтонської групи, яка пройшла у американській столиці у лютому, Футей розповів, що був присутній на дільницях, де голосували Ющенко і Кучма. Ющенко, голосуючи у другому турі виборів, сказав пресі, що українцям буде соромно за свій вибір, проте це демократія. Коли журналісти, спитали Леоніда Кучму, що він думає про репліку Ющенка, той відповів, що йому б теж було соромно, якби він отримав 5% голосів на виборах президента. «Це була хороша відповідь, адже це правда», - резюмував суддя.

Девід Кремер, старший науковий співробітник Фонду Маршала, який теж спостерігав за українськими виборами, побачив негативний «ефект Ющенка». Кремера вразило наскільки жорстко Ющенко критикував Юлію Тимошенко, намагаючись дискредитувати її напередодні виборів, та закликав голосувати проти всіх у другому турі.

Культурні смаки Ющенка розбігались із його політикою, вважає Семюель Чарап, аналітик Центру за американський прогрес: «Ющенко щиро хотів інтегрувати Україну у євроатлантичну спільноту, проте постійними чварами і невиконаними обіцянками за час свого президентства від підірвав міжнародну репутацію своєї держави та дискредитував проект вестернізації України». І Ющенко, і Тимошенко є продуктами кучмівської ери і дотримуються методів та етики еліт, які виникли у той час, наголошує Чарап. Помаранчева революція відбулась не заради них, просто їм пощастило опинитись у потрібному місці у потрібний час.

За Ющенком визнають чи не єдиний здобуток - ініціювання процесу національного самоусвідомлення українців. «Поїзд рушив, і навряд чи новій владі вдасться зупинити цей процес», - сказав професор політології Ратгерського університету Олександр Мотиль під час обговорення українських виборів у Колумбійському університеті Нью-Йорка. З боку Януковича було б дуже немудро перекреслювати ці починання Ющенка, адже він ризикує відштовхнути від себе захід України, вважає професор Мотиль.

Після того, як Ющенко так гірко розчарував США, американці значно знизили свої сподівання щодо України. І це може зіграти на руку Януковичу. Будь-які його успіхи будуть помічені і оцінені.

Москва буде розчарована?

Серед американських експертів поширена думка про те, що так само як прозахідний президент Ющенко п’ять років розчаровував своєю політикою Захід, настала черга проросійського президента Януковича розчаровувати Росію.

Те, що Янукович - лакей Москви, є міфом, запевняє Семуель Чарап: «Можливо, нова українська влада ближча до Росії, ніж до Заходу, проте не культурні смаки, а раціональні розрахунки визначають політику». Янукович представляє групу з економічними інтересами і є економічним націоналістом, переконаний Чарап. Люди, що стоять за Януковичем не хочуть змагатися з російськими олігархами на своїх ринках.

Адріан Каратницький з Атлантичної Ради під час дискусії у Колумбійському університеті поділився своїми спостереженнями, що за час після Помаранчевої революції Янукович та його оточення трансформувалось: вони усвідомили себе українцями, якщо не культурно, то політично економічно. Експерт вважає, що олігархи, які оточують Януковича зацікавлені насамперед у збереженні свого бізнесу та власності, і їм потрібна відносно демократична і стабільна держава із гарантіями недоторканності приватної власності, як це є на Заході.

Зневажливе ставлення російської влади до Януковича під час його візитів до Москви у після-помаранчевий період психологічно відштовхнуло його, розповів Каратницький. До того ж, Партія регіонів під час передвиборчої кампанії неодноразово жалілась на те, що симпатії і підтримка Москви - на стороні Тимошенко.

Янукович отримав обмежений мандат, не набравши абсолютної більшості у другому турі і перемігши Тимошенко з мізерним відривом. Як висловився Джеймс Грін, колишній представник НАТО в Україні: «Бліц криг» не вдався!». Якщо Янукович хоче бути легітимним президентом всієї України, а не лише сходу, йому необхідно завоювати довіру виборців західних та центральних регіонів, а значить не кидатися стрімголов у російські обійми.

Український Буш

Через схильність до конфузів, американці порівнюють нашого нового президента зі своїм колишнім президентом Джорджем Бушем молодшим.

Під час дискусії у Колумбійському університеті професор Олександр Мотиль розвинув тему співставлення цих двох лідерів. Звичайно між ними є відмінності , зокрема, те, що Буш походив із еліти, а Янукович – із низів суспільства. Проте багато речей робить їх схожими, вважає Мотиль.

І Буш, і Янукович мали бурхливу молодість, вплутуючись в історії, які не до лиця майбутньому президенту.

Парадоксом є те, як гарвардська освіта Буша поєднувалась із великою кількістю безглуздих помилок, «бушизмів», у його виступах. Так само спантеличує професора Мотиля те, як Віктор Янукович зміг одночасно керувати Донецькою обладміністрацією та захистити докторську дисертацію.

Як і Буш, Янукович страждає від неприйняття великою частиною суспільства. Негативний рейтинг Януковича перед виборами перевищував його позитивний рейтинг.

Імідж Техасу, вотчини Буша, у США нагадує стереотипи українців про Донецьк. Техас сприймається як економічно потужний регіон, заселений грубими і самовпевненими ковбоями, які неграмотно говорять і не поважають інших. Чи не так само бачать донеччан, скажімо, кияни?

Очікування Заходу

Колишній посол США в Україні Стівен Пайфер, нині аналітик інституту Брукінса, порадив США та Європі використовувати політику «батога і пряника» у відносинах з новою українською владою.

Так, він закликав Захід привітати демократично обраного президента Януковича, водночас застерігши його, що Захід відвернеться від нього, як тільки він спробує відійти від принципів демократії.

Пайфер вважає, що український президент повинен прийняти важкі рішення і провести непопулярні реформи. Очевидно, що це краще зробити на початку президентського терміну, ніж наприкінці. «Якщо ж нова влада не відважиться на ці складні реформи, ми лишимося друзями, проте Україна не повинна сподіватись на те, що США буде допомагати їй налагоджувати відносини з Міжнародним валютним фондом», - натякнув Пайфер під час конференції Вашингтонської групи.

Присутній на конференції представник Державного департаменту США, відповідальний за Україну, підтримав посла Пайфера, наголосивши, що, аби розморозити призупинену програму екстреної допомоги від МВФ, США наполягатимуть на здійсненні Україною економічних реформ.

Економіст Андрес Ослунд із Інституту міжнародної економіки Петерсона під час своїх публічних лекцій неодноразово розтлумачував, які саме непопулярні реформи потрібно провести Януковичу. Серед іншого йдеться про скорочення соціальних витрат, що передбачає збільшення пенсійного віку для чоловіків і для жінок, скасування різного роду субсидій, зменшення невиправдано високих «номенклатурних» пенсій і скасування пільг колишнім чиновникам, навіть скорочення кількості вчителів та кількості ліжок у лікарнях.

Деймон Вілсон з Атлантичної ради США, вважає, що Росія має свою стратегію щодо України, тоді як сама Україна та Захід не ще сформували стратегій. «Дії президента Януковича дадуть змогу США зайняти більш активну позицію щодо України, замість того щоб пасивно спостерігати, що відбудеться із древньою нацією, державність якої є такою непевною», - сказав Вілсон. Він дав перелік питань, на які США звертатиме особливу увагу: визнання Південної Осетії та Абхазії, відносини із Грузією, а також з Молдовою та Білоруссю, становище російського флоту у Криму, газотранспортний консорціум з Росією, розвиток відносин з ГУУАМ, балансування між ЄЕП та ЄС, серйозність намірів щодо зони вільної торгівлі з ЄС, торгівля зброєю з певними країнами, співпраця з США щодо ядерного роззброєння, кооперація з НАТО та МВФ.

Деймон Вілсон, який не розглядає перемогу Януковича як успіх російської стратегії, а радше як провал політики Ющенко і Тимошенко, зізнався, що США все-таки розчаровані Україною. «Ми дійсно вірили, що агресивна позиція Києва може драматично наблизити Україну до Заходу, - згадує Вілсон помаранчеву ейфорію у адміністрації Буша, коли він працював у Ради національної безпеки США. - Проте зараз це вікно можливостей закрилось, і майбутнє України є невизначеним».

Загалом проблема «втоми від України» лишається надалі актуальною. Як висловився посол Пайфер, український напрямок є ледь помітним на вашингтонському радарі.

Олена Трегуб, Вашингтон