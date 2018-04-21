Іноземці стояли у черзі до Ющенка (фоторепортаж)

В гості до українського Президента прийшли близько 300 гостей. Традиційна щорічна зустріч Президента Віктора Ющенка і пані Катерини Ющенко з керівниками дипкорпусу, акредитованого в Україні проходила, як завжди, у Маріїнському палаці. Привітатися з президентським подружжям прийшло більше 100 дипломатів. Також у зібранні взяли участь представники ООН, ЮНІСЕФ, ОБСЄ, НАТО, ЄБРР, Єврокомісії, Світового банку, МВФ тощо. З українських гостей можна було помітити Віктора Януковича (цього разу без дружини), Леоніда Черновецького (також на самоті), Миколу Азарова, Дмитра Табачника, Віктора Балогу, Арсенія Яценюка, Ярослава Давидовича (з дружинами), Лілію Подкопаєву, Ірину Ванникову, Віру Ульянченко, Василя Онопенка, Віталія Гайдука.

Як і прийнято, високих гостей зустрічала почесна варта

Чимало послів убралися у національний одяг. Посол Грузії Григол Катамадзе виглядав як справжній джигіт

А ще й – надав урок мови присутнім Черновецькому та Азарову, прочитавши свою промову українською мовою Президент хвилюється перед початком прийому гостей Дипломати з дружинами вишукувалися в чергу для представлення Президентові Ющенко і Огризко з дружинами довго приймали закордонних гостей Серед гостей були не лише посланці країн, але й церков Українські керівники стояли в сторонці Черновецький намагався почуватися своїм серед ВІПів

Балога і Яценюк вивели в світ своїх дружин

Президент виголосив промову перед дипломатами

Про що задумались високоповажні гості під час промови Президента – загадка

Дружина Азарова уважно розглядає вбрання дружини Ющенка

За чорним послом сховався Леонід Черновецький

Гості спілкувалися так, неначе сто років не бачилися