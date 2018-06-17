Геннадій Москаль: Не думаю, що Крим довго терпітиме донецьких керівників

Єдина заслуга нового начальника кримської міліції в тому, що він виходець з Донецька… Якщо ти донєцкій – ти наш, якщо ні – то йди на пенсію…

Учора президент України відвідав Автономну республіку Крим. Під час поїздки Янукович завершив головні призначення в автономії. Начальником кримської міліції поставив Олександра Просолова, вихідця з Донецької області, прокурором Криму призначено Степана Молицького, який раніше обіймав різні посади в прокуратурах Донецька й Донецької області. Прокуратору міста Севастополя очолюватиме Володимир Вишенський. Раніше обіймав посаду заступника прокурора Донецької області. Головне управління СБУ Криму очолюватиме Володимира Тоцький. Також Янукович представив керівництву автономії і особовому складу Військово-морських сил новопризначеного командувача ВМС України, віце-адмірала Віктора Максимова.

Ми запитали в колишнього керівника кримської міліції – заступника міністра внутрішніх справ України Геннадія Москаля, як він оцінює такі призначення.

Пане Геннадію, як ви загалом оцінюєте кадрові призначення Януковича в Криму?

Міністр внутрішніх справ України Могильов – це найгірший варіант з резерву кадрів, які були в коаліції. А вчора призначено нового начальника кримської міліції Олександра Просолова. Він теж із родіни Джарти й Могильова – з Єнакієва.

Що з новими силовиками слід чекати кримчанам?

Вибачте, але кримчани самі так хотіли…

Мені багато кримчан дзвонять і кажуть: «Що це таке? Це безпредєл!» Я їм кажу: «Хлопці, ви цього самі хотіли. Вас було мільйон п’ятсот тисяч виборців, мільйон двісті – прийшло на дільниці, у другому турі вісімсот тисяч віддали голоси за Януковича». То які й до кого можуть бути претензії, крім самих себе?!

Так складається, що наш народ спочатку голосує, а потім думає. Тож це вибір кримчан, і вони мусять з цим тягарем жити п’ять років.

Ви раніше обіцяли посадити кримського депутата Мельника. Проте вам це не вдалося. То нове міліцейське керівництво тепер його точно не посадить?

Я не обіцяв його посадити, я постійно казав і писав відкритого листа до Партії регіонів і зокрема до Януковича, щоб той відкликав Мельника з кримського парламенту. «Посадити» – це гучні слова в нікуди, бо для того щоб посадити треба знати реальні докази злочинної діяльності. Вони були, але, на жаль, у різних маніпуляціях вони були втрачені, знищені, вкрадені правоохоронними органами. Тому сьогодні маємо те, що маємо.

Поживемо, побачимо, який курс взяло нове керівництво Криму: на співпрацю з криміналітетом чи на очищення півострова від нього. Це все дуже легко робиться: їм пропонується написати заяви, і на їхнє місце приходять нормальні порядні люди.

Мельник раніше погрожував подати на вас до суду. Не боїтеся, що він почне вас переслідувати?

Хай би подав. Я чекав.

А за що мене переслідувати?! Знаєте, якщо мені тут буде погано, то я емігрую з України.

Ви серйозно? Куди?

Звісно... Емігрую в Румунію. Згідно з румунським законодавством маю право на румунське громадянство як нащадок тих, хто народився на території Румунії. Тож лякати мене не треба!

Якщо Україну не приймуть у Євросоюз, то я сам приєднаюся до нього, в індивідуальному порядку. Бо я хочу жити в об’єднаній Європі й хочу, аби мої діти й онуки жили в об’єднаній Європі. Якщо я побачу, що Україна втратила такі перспективи назавжди, то який у мене вибір? Чому я не можу скористатися свої правом?!

Вважаю себе європейцем, географічний центр Європи теж в Україні – у Рахові, тип обличчя в нас європейський, то чому ми не в Європі?!

А як коаліція створювалася? «Тушками», чи не так? Тож і «тушками» й підемо в Європу. Та мільйони наших громадян уже в Європі.

Чи є в Криму силовики нижчої ланки, які, скажімо, зможуть протидіяти новому начальству?

Ні, немає. Сьогодні начальник міліції Криму – з Донеччини, з одного міста з Могильовом і Джарти. Також звідти прокурори, нові очільники СБУ Криму. То хто кому протидіятиме?! Хто?! Якісь маргінальні проросійські сили? Ну, можливо, кримські татари. Це чомусь поки що єдина політична сила, яка може сьогодні протидіяти. А решта – плаксиві українці, які те й роблять, що лише б’ються між собою і ділять гетьманську булаву.

У ЗМІ писали, що росіяни дуже зраділи, що Янукович звільнив Ігоря Тенюха з посади командувача ВМС України…

Та чому там радіти?! А що, Чорноморський флот України становив загрозу Росії? Не смішіть мене, не смішіть Україну, Росію і весь світ. Що наш ЧФ має, який його потенціал? Він хіба має хоч один підводний човен? Він є, але той човен не тоне і не спливає. Що, Український флот може вислати кораблі на боротьбу з сомалійськими піратами чи ще на щось?

Я бачив свято Українського ЧФ. Це суцільна жалюгідність! На свято ЧФ Російської Федерації приходили всі жителі – чотириста тисяч, а на наше – сто чоловік. То про що ви говорите! Чи буде Тенюх, чи буде Максимов, від того кількість наших кораблів не збільшиться.

Наші ура-патріоти замість того, щоб кричати «Геть ЧФ Росії!», спочатку повинні побудувати щось взамін. Але ж за вісімнадцять років нічого не побудували. Гадаю, що президент має скасувати окреме святкування нашого Флоту, бо це його лише компрометує. Тоді б хоч не буде видно наших, як казав попередній президент, маленьких успіхів маленького українця.

Ми тричі можемо кричати: «Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні», але реальної слави від цього не додасться.

Раніше при Кучмі хоч був «Сі-Бриз». І хто його зруйнував? Уся та ж Партія регіонів. А «Сі-Бриз» щороку залишав цілу масу техніки! Збройні Сили України за рік цього не отримували. Такі були умови «Сі-Бриз», усе, що використовувалося під час навчання, залишалося в розпорядженні українських Збройних Сил.

Незабаром буде святкування українського ЧФ на чолі з Максимовим. Мені цікаво, на чому приїде головнокомандувач Янукович приймати парад? Раніше президента зустрічав міністр оборони, були пісні й пляски «Яблучко», і все закінчувалося невеличкою п’янкою.

Чим Просолов заслужив на те, щоб очолити кримську міліцію?

Тільки тим, що він виходець з Донецька, з Макіївки. Це вся я його заслуга.

Сьогодні йде підбір кадрів не за професійною, а за територіальною ознакою. Ось у чому питання.

Якщо вони всі не професіонали, то яка головна мета Януковича з такими призначеннями? Чого він хоче таким чином добитися від Криму?

У нього благі наміри – він хоче мати чітку президентську вертикаль. Тільки Янукович не розуміє одного, що він віддаватиме команди, а внизу їх не буде кому виконувати. При всій повазі до донбаської землі скажу, що один Донбас не може виростити стільки керівних кадрів у царині Міністерства внутрішніх справ.

При Радянському Союзі було золоте правило: якщо міністр з Донбасу, усі решта мають бути з інших регіонів. Жоден заступник чи начальник управління не може бути з того самого регіону, що міністр.

У сьогоднішньої влади поняття одне – ти донєцкий, ти наш, не донєцкий – іди на пенсію. Це шлях, який приведе сьогоднішню владу в н-і-к-у-д-и.

Янукович сам приймає такі рішення чи, можливо, прислухається до чиїхось порад?

Я не знаю, це не завдання опозиції. Янукович має благословення Патріарха Кирила, то Господь йому в поміч.

Я дотримуюся такого принципу: коли олігарх проходить повз церкву, бідні його просять: «Подайте», а він каже: «Пусть Бог подаст». Тому хай тут Бог помагає, хай дасть йому розуму.

Я не думаю, що кримчани довго терпітимуть донецьких. Спочатку вони придивлятимуться, обнюхуватимуть, а потім настане глибоке розчарування. Уже зараз мені телефонують з Криму і обурюються ті, хто раніше були готові за ПР порвати на собі сорочку чи кинутися під потяг. Кажуть: «За что мы, Геннадий Геннадиевич, мазу тянули?»

Як тепер почуватиметься кримський криміналітет?

Гадаю, дуже добре! Я вам гарантую, що за каденції нових правоохоронних органів жодного з учасників злочинних угрупувань не посадять, жадна справа не буде розкрита. Я навіть можу з вами заключити парі.

Оксана Климончук