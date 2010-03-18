У Криму нові прокурори і голова СБУ

Прокурором Криму призначено Степана МОЛИЦЬКОГО замість Володимира БОЙКА.

Як сказав по телефону кореспондентові УНІАН керівник прес-служби Генеральної прокуратури України Юрій БОЙЧЕНКО, С.МОЛИЦЬКИЙ є добрим фахівцем. «Він має великий досвід роботи, людина - високопрофесійна, принципова. Думаю, він на місці там (у Криму) буде», - сказав Ю.БОЙЧЕНКО.

Генеральний прокурор Олександр МЕДВЕДЬКО представив нового начальника працівникам прокуратури АРК сьогодні в Сімферополі.

О.МЕДВЕДЬКО повідомив, що В.БОЙКА призначено на посаду першого заступника начальника Головного слідчого управління Генпрокуратури, повідомила по телефону УНІАН керівник прес-служби кримської прокуратури Наталія БОЯРКІНА.

В.БОЙКО очолював прокуратуру Криму з лютого 2008 року.

С.МОЛИЦЬКИЙ до призначення на посаду в Криму працював начальником Управління нагляду за дотриманням законів спецпідрозділами й іншими установами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю і корупцією, Генпрокуратури. Раніше він обіймав різні посади в прокуратурах Донецька, Донецької і Харківської областей, очолював прокуратуру Сумської області.

17 березня парламент Криму дав згоду на призначення С.Молицького прокурором автономії.

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Генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО представив співробітникам прокуратури Севастополя нового керівника - старшого радника юстиції Володимира ВИШИНСЬКОГО.

Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі прокуратури Севастополя, раніше В.ВИШИНСЬКИЙ обіймав посаду заступника прокурора Донецької області.

За інформацією прес-служби, виконуючого до останнього часу обов`язки прокурора Севастополя Володимира ДЕРЕЗУ призначено прокурором Військово-Морських Сил України. Його також представлено керівному складу прокуратури ВМС України, який був присутній на нараді у прокуратурі міста.

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Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ звільнив Володимира ПШЕНИЧНОГО з посади начальника Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим.

Відповідний указ розміщено на офіційному сайті глави держави.

Іншим указом Президент призначив Володимира ТОЦЬКОГО начальником Головного управління СБУ у Криму.