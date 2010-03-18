У Росії тішаться, що Янукович звільнив адмірала Тенюха

У штабі Чорноморського флоту Росії сподіваються, що новий командувач ВМС України зможе згладити негативні тенденції у взаєминах між українськими і російськими моряками.

Про це пише РІА «Новости»,повідомляючи про те, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ звільнив Ігоря ТЕНЮХА з посади командуючого Військово-Морськими силами України.

Російське агентство відзначає, що «адмірал І.ТЕНЮХ, призначений на посаду командуючого ВМС України в 2006 році, був ініціатором і одним з ідеологів інформаційної війни проти базування Чорноморського флоту РФ у Криму. «За його наказом українські військові кораблі намагалися загородити вхід до Севастопольської бухти російським кораблям у серпні 2008 року, коли Грузія здійснила агресію проти Південної Осетії. Чорноморський флот брав участь тоді в операції з примушення Грузії до миру», - відзначає РІА “Новости”.

«У штабі Чорноморського флоту Росії сподіваються, що новий командувач ВМС України зможе згладити негативні тенденції у взаєминах між російськими і українськими моряками, що виникли під час командування адмірала І.ТЕНЮХА».

Як зазначає NEWS.ru, “не виключено, що рішення В.ЯНУКОВИЧА про відставку І.ТЕНЮХА - це перший крок до продовження договору про перебування Чорноморського флоту на території України”.

Видання нагадує, що в 2017 році закінчується термін договору з Україною, відповідно до якого Чорноморський флот Росії може базуватися в Севастополі. У зв`язку з можливим відходом російського флоту з території України запасною гаванню було оголошено Новоросійськ. Проте, як повідомлялося, будівництво бази для флоту РФ у Новоросійську, куди флот РФ має переїхати після завершення договору про його перебування на території України, значно відстає від графіка, і кораблям буде нікуди податися.

Москва намагається переконати Київ залишити російський флот на своїй території і після 2017 року, використовуючи ціни на газ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 березня, в Севастополі міністр оборони України Михайло ЄЖЕЛЬ представив керівному складу флоту нового командувача Військово-Морських сил Збройних Сил України віце-адмірала Віктора МАКСИМОВА.

М.ЄЖЕЛЬ подякував колишньому командуючому ВМС України І.ТЕНЮХУ за роботу. Як сказав міністр, за той час, що І.ТЕНЮХ очолював флот, «у Військово-Морських силах відбулися значні зміни, проведено величезну роботу».