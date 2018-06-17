Затулін провокує українську владу, бо про нього почали забувати?

Головного чиновника Севастополя Сергія Куніцина особисто образив депутат Держдуми Костянтин Затулін.

Нещодавно, проводячи службову нараду із своїми вірними прихильниками в центрі Севастополя, в гарнізонному Будинку офіцерів флоту РФ, російський депутат зміг відправити голову Севастопольської міської державної адміністрації Куніцина послом до Афганістану, а керувати Севастополем «гість Москви» запропонував (такий собі кантівський категоричний імператив) «спільно – Україні і Росії».

Чиновник поскаржився президентові України Віктору Януковичу. Але відреагував ще дуже м`яко.

Якби севастопольський чиновник заглянув до Конституції України та Кримінального кодексу, та плюс трохи політичної сміливості і державного етатизму, то давно в Севастопольському міському суді лежав би папір, підписаний Куніциним з вимогою притяги громадянина РФ Костянтина Затуліна до кримінальної відповідальності.

Чому Затуліну можна подавати до суду в Москві на голову СБУ України? А голові СМДА Сергію Куніцину слабо це зробити в місті, де він найбільший державний чиновник?

А генієві шовінізму – Костянтину Затуліну – все дарма! Хто такий Куніцин, коли йдеться про долі росіян, російської мови і особливо Чорноморського російського флоту?!

При повному завантаженні ідеями і грошима від Бориса Гризлова і Юрія Лужкова директор PR-контори – «Інституту країн СНД» – Костянтин Затулін приїжджав і приїжджатиме до Криму, до Севастополя. І як слон в українській посудній крамничці робитиме, говоритиме все, що йому надумається.

Хто не знає, як в аеропорту в Сімферополі депутата Державної Думи Затуліна зустрічають не тільки перші кримські офіційні особи, а й почесна варту з російських козаків. Рік тому депутат закотив скандал за те, що козаків було мало. Я так розумію, що грошей було відпущено більше, ніж прибуло людей у військовому козачому однострої.

(Ось скажіть, російський відвідувач сайту, при тверезій думці і здоровій пам`яті, ви б пішли... безплатно, без грошей... з бойовою шашкою на портупеї, зустрічати в аеропорт міста Сімферополь якогось політичного маргінала з Москви?)

Тому, враховуючи особливу цінність політика Костянтина Затуліна в Україні, його інтелект, політичну і власне «живу» вагу, необхідно кардинально змінити ставлення до посла доброї тенісної волі. (Останнє, до речі, не я вигадав, а є офіційний статус, в рамках 16-ї Національної тенісної премії «Російський кубок», повідомляє прес-служба депутата Державної думи Костянтина Затуліна на його персональному сайті).

Що я маю на увазі?

Треба попросити президента і, порушуючи всі правила, запропонувати Костянтину Федоровичу українське громадянство, яке йому дозволить:

Перше. Більше ніколи не бути персоною нон грата (за моєї пам`яті, починаючи з 1995 року, Затулін десять разів ставав «небажаним» для Києва).

Друге. Абсолютно законно, наприклад, у ранзі міністра-інтернаціоналіста уряду (без портфеля), боротися за російську мову і співвітчизників, які ну ніяк не бажають голосувати за «російські» партії в Україні.

Третє. Приділити увагу українським співвітчизникам у Росії, які не мають ні школи, ні театру, ні радіо, ні телебачення українською мовою.

Проводити наукові конференції, запрошуючи «генія думки» «Єдиної Росії» депутата Сергія Маркова не до Харкова разом з послом Зурабовим і новим директором Національного інституту стратегічних досліджень Андрієм Єрмолаєвим, а наприклад, до міста Краснодар. Де, до речі, разом з Краснодарським краєм, до війни 1941 року було 75 шкіл з навчанням українською мовою і педагогічний інститут, який готував вчителів для цих шкіл. Сьогодні в Краснодарському краю немає таких шкіл. Щоправда, випускники, немолоді жителі сіл, розмовляють, якщо не українською, то «малоруськю мовою» досі, вже точно.

А головне, Затулін знайде російських гноблених співвітчизників не тільки в Україні, країнах Балтики чи в Грузії, а й у рідній російській Чечні, рідний російський Інгушетії, в Дагестані, Південній Осетії, Абхазії або Татарстані. До речі, як і в дружніх Росії країнах – Казахстані та Білорусії. Але саме там не видно Костянтина Затуліна. Ось я і думаю, чому любов до співвітчизників у директора «Інституту країн СНД» Костянтина Затуліна така вибіркова, виборча?

Ну, з російським Кавказом тут проблем для розуміння політичної діяльності депутата Державної думи немає. Затулін, колишній керівник комсомолу історичного факультету МГУ, просто боягуз, наляканий політик і чудово розуміє, що для збереження і торжества свого безцінного життя треба подалі триматися від російських гарячих точок.

По-перше, російських співвітчизників там захищають ненавчені хлопці – солдати армії і військ МВС, а не політики, які заробляють на цьому капітали політичні та інші, інші...

А по-друге, для Москви Чечня, Інгушетія, як і весь російський Кавказ, – це інша країна. І все, що там відбувається, це не у них, не в Росії.

Загалом, Костянтин Федорович Затулін, приїжджайте до нас в Україну назавжди! Політична кон`юнктура в самий раз. Час інтернаціоналістів в Україні прийшов!

Віктор Тимошенко

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Довідка (з повідомлення УНІАН 22 березня). Голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій Куніцин назвав «неприпустимими» і «провокаційними» заяви депутата Державної думи РФ Костянтина Затуліна про статус міста.

22 березня на апаратній нараді в міськадміністрації він процитував суботню заяву К.Затуліна.

За словами С.Куніцина, К.Затулін сказав, що «управляти Севастополем треба було б по-іншому, треба створити кондомініум, спільне управління Україною і Росією, або взяти в оренду разом з флотом місто Севастополь».

«Якби це говорив лідер якоїсь політичної партії. Але це говорить депутат Державної думи! Я думаю, що жоден народний депутат України або губернатор не дозволив би собі, приїхавши до Москви або Санкт-Петербурга, говорити про те, кого куди треба послати (К.Затулін запропонував відправити С.Куніцина послом України до Афганістану. – УНІАН), кому де треба працювати, про те, щоб в оренду Таганрог забрали або ще щось», – заявив С.Куніцин.

За його словами, міськадміністрація повідомила про ці заяви К.Затуліна до органів центральної влади.

«Ми поінформували Адміністрацію президента України, МЗС. Тому що я особисто вважаю неприпустимими такі провокаційні речі. Це вже не при колишньому президентові висловлюватися.. Я так думаю, що треба мати трішки совісті, тому що ти не з вулиці дядько, ти ж депутат парламенту РФ, і заявляти такі речі», – сказав С.Куніцин.

Він закликав «компетентні органи звернути на це увагу».