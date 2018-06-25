З 5 квітня українці матимуть справу з новим візовим кодексом шенгенської зони

«Досі дітей вписували у паспорт батьків, і ставилася одна віза. Відтепер така можливість припиняється… Якщо в паспорті дорослого вписано двоє дітей, і всі троє хочуть візу, у паспорті має бути 6 вільних сторінок»...

З 5 квітня 2010 року набуває чинності новий візовий кодекс, який Європейський Парламент та Рада Євросоюзу ухвалили 13 липня 2009 року (наказ №810/2009/ЕК «Про створення нового візового кодексу»). За новим кодексом, як кажуть західні дипломати, начебто спрощується система отримання шенгенських віз і Європа стає ближчою до України.

Консульські дипломати трьох країн – Угорщини, Словаччини та Чехії – на спільній прес-конференції в Ужгороді зробили спробу пояснити широкій громадськості нововведення.

«Європейський Союз з великими надіями та симпатіями дивиться на нову українську владу, – відзначив перший заступник генерального консула Угорщини в Ужгороді Томаш Віціан. – Євросоюз зацікавлений у тім, аби за можливості скасувати візовий режим з Україною. Європарламент ухвалив рішення, згідно з яким запроваджуються нові умови видачі шенгенських віз. Відтепер система працюватиме краще. Україна також має зробити певні кроки назустріч, насамперед удосконалити своє законодавство».

За словами угорського дипломата, за наявності політичної волі Україна за рік може прийняти ті 30 – 40 законів, що необхідні, аби повністю скасувати візовий режим. Для цього найперше слід ухвалити закон «Про захист персональних даних», без якого не можна запроваджувати паспорти з біометричними ідентифікаційними даними, також ідеться про міграційне законодавство, про охорону державного кордону. «Після низки таких кроків і знову ж таки, за наявності політичної волі, можна за рік усе це зробити і тоді вже переходити до конструктивного діалогу про скасування візового режиму», - додав Віціан.

Найпринциповіші зміни відкладаються на майбутнє

Про нововведення, які чекають на українців з набуттям чинності нового візового кодексу, розповів провідний консул Генерального консульства Угорської Республіки в Ужгороді Атілла Нодь. З його слів, найбільш принциповою зміною є правило про взяття на облік до системи візової інформації біометричних ідентифікаторів. Це означає, що кожен заявник – це стосується й осіб, котрі подорожують через акредитовані туристичні фірми, – повинен з`явитися в консульство бодай один раз з метою фіксації його відбитків пальців. Щоправда, як заявили консули Угорської республіки, ця вимога кодексу в угорських представництвах України поки що не реалізується, тобто реєстрація заяв і надалі проводитиметься без біометричних ідентифікаторів. Це саме сказали й генеральний консул Словацької Республіки в Ужгороді Маріян Сладічек та генеральний консул Чеської Республіки уЛьвові Давід Павліта: ці країни також поки що відмовилися від вимог щодо біометричних даних.

За словами Нодя, крім цього, в Україні не буде введено кілька змін з кодексу через Угоду між Україною та ЄС про спрощення візового режиму. Отже, не змінюється пакет документів, який необхідно подати для отримання віз різних типів, консульські збори та звільнення від оплати консульського збору, а також інші пільги.

Нова анкета

Для українців зміниться візова анкета, яку повинен заповнювати кожний заявник. Вона нібито стане прозорішою, зміст даних – більш раціональним. «В анкеті розміщатиметься інформація для заявника щодо процесу отримання візи, чого в попередніх анкетах не було», – уточнив Нодь.

Транзитних віз не буде

Ще одне нововведення – з 5 квітня скасовується транзитна віза (так звана віза типу «В»). Заявникові, котрий бажає проїхати через Угорщину транзитом, видаватиметься віза на короткочасне перебування, що надає право на дворазовий в`їзд (так звана віза типу «Є»).

"Продовжені" паспорти не прийматимуться

Закордонний паспорт, прийматися консульствами лише в тому разі, якщо його було видано в попередні 10 років, паспорти, термін дійсності яких був продовжений, не прийматимуться.

Дитині – окрема віза

Для неповнолітньої дитини, яка вписана в паспорт батька чи матері, також відкривається окрема віза – тобто для дітей також потрібно буде подавати окрему документовану заяву, і відкривається окрема віза на кожну особу. «Досі дітей вписували у візу батьків і ставилася одна віза. Відтепер така можливість припиняється», – уточнив консул. Відповідно на кожну особу, яка вписана в закордонний паспорт, має бути відведено дві порожні сторінки в паспорті. «Тобто, якщо в закордонному паспорті дорослої особи вписано двоє дітей, і всі троє бажають отримати візу, у паспорті має бути шість порожніх сторінок», – додав Нодь.

Право на інформацію

Ще одна вагома новація: відтепер про відмову у видачі візи консульська установа зобов’язана повідомити про це заявникові в письмовій формі на фірмовому бланку. «Це вагомий прогрес, новий шенгенський кодекс дозволяє заявникові отримати інформацію про причину відмови у видачі візи. Це важливо, бо люди зможуть підготувати відповідні документи й додати їх для отримання візи. Щоправда, ми поширюватимемо це право на інформацію поки що лише на членів сімей громадян європейського простору та ще на окремих категорій осіб. Для решти громадян інформацію будемо надавати з наступного року – з 5 квітня 2011 року», – уточнив Сладічек.

Оригінал страховки, свіжі фотографії

У майбутньому не прийматися копії медичної страховки – лише оригінал. «У майбутньому консульство також вимагатиме, щоб фотографія, що додається до анкети, була виготовлена щонайбільше 6 місяців тому. Бо іноді приходить людина літнього віку й надає фото, де їй 18», – спробував пожартувати словацький генконсул.

…Консули також наголосили, що процес оформлення візи розпочинається після оплати консульського збору. Відповідно, за Угодою між Україною та ЄС про спрощення візового режиму, десятиденний термін оформлення відраховується від моменту оплати. В «обґрунтованих випадках» консульство може продовжити розгляд заяви до 30 календарних днів, а в окремих випадках і до 60.

Словацький генконсул пояснив ще таке: якщо особі видається віза тривалістю більш як на 6 місяців, то їй автоматично надається право довготривалого перебування – 90 днів.

Консули також запевнили, що інформація про нововведення з’явиться у всіх консульствах, нові форми заяви уже з 5 квітня отримуватимуть усі українські заявинки, їх також можна буде роздрукувати з офіційних сайтів консульських підрозділів.

А в чому, власне, полегшення для українців – поки що незрозуміло.

Наталка Петерварі, Ужгород