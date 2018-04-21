Документи Мінфіну свідчать: Азаров небайдужий до Тимошенко

Зацікавитися сайтом Міністерства фінансів нас змусила власна інформація «Знавець української мови Азаров глузує з вимови Тимошенко», розміщена на сайті УНІАН 14 лютого. У замітці йдеться про прес-реліз, у якому відомство Миколи Азарова висловлює свою точку зору на виступ Юлії Тимошенко. Мінфін, зокрема, говорить, що вважає абсурдною ідею лідера БЮТ прив`язати тарифи на ЖКГ до зростання середньої зарплати.

Власне, ні заява БЮТ, ні думка міністерства дивних відчуттів у нас не викликали. Збентежив жанр, у якому було витримано прес-реліз. Взагалі-то класичні прес-релізи зазвичай сухуваті і, читаючи їх, нормальна людина відчуває бажання позіхнути. Але документи сьогоднішнього Мінфіну не такі!

Процитована заява прес-служби міністерства скоріше нагадує передвиборну листівку Партії регіонів з відвертим «мочиловом» БЮТу. Судіть самі, чого вартий такий перл: «в усному мовленні Юлії Тимошенко є одна (щоправда, далеко не єдина) невиправна помилка: замість «голосування» вона вимовляє «галасування», що українською означає «безладне звучання багатьох голосів; крики, гамір». Виходить дуже символічно, коли пані Тимошенко заявляє: наша фракція галасувала, наприклад, за зміни до Закону про житлово-комунальні послуги». Далі йде критика позиції Юлії Володимирівни.

Вражають не стільки випади Миколи Яновича, який абсолютно не знає літературної мови, в адресу Тимошенко, яка останнім часом сяк-так, але все таки освоїла рідну мову своєї матері. Вражає сам факт появи такого прес-релізу. Солідний державний інститут реагує на заяву політика, що прозвучала в телепередачі, та ще й не соромиться при цьому у виразах. Так, у прес-релізі пропозиції БЮТ названо не інакше, як авантюрними.

Все це змусило проаналізувати сайт Мінфіну. І що ж ми побачили в розділі «Новини», там, де був розміщений той самий прес-реліз? З десяти документів на першій же сторінці три присвячені Юлії Володимирівні: «Тимошенко вводить людей в оману щодо ЄЕП», «Тимошенко хоче збільшити тарифне навантаження громадян?» (той самий документ) і «Тимошенко піариться на ідеях Партії регіонів».

У філіпіці «Тимошенко вводить людей в оману....» Юлія Володимирівна, як то кажуть, дістає на горіхи за критику Єдиного економічного простору. В цілому немає нічого нового ані у позиції Тимошенко, ані у відповіді їй «регіоналів», яким є Микола Азаров. Але стиль! «Міфи про наднаціональний орган ЄЕП, передачу комусь суверенних повноважень – це «мертва коняка», гарцювати на якій безглуздо і смішно”, – йдеться у документі. Це ж треба, Мінфіну смішно, але якщо там такі веселі люди, хай вони нам скажуть, чому їх відомство в офіційних прес-релізах наїжджає на певну політичну силу, та ще не забуваючи вихваляти ПРУ?

Схоже, Микола Янович явно небайдужий до Юлії Володимирівни, чи це, часом, не любов – стільки уваги цілого міністерства одному опозиційному блоку? А якщо серйозно, то, назвавши це використанням службового положення, ми не підемо проти істини, адже Мінфін розміщує свої документи на сайті відомства, робить офіційні розсилки. Все, звичайно, за державний кошт. Але Бог з ним, з рахунком – там йдеться про копійки, небезпечним є інше: в результаті таких дій буде важко відокремити, де закінчується Партія регіонів, а де починається Міністерство фінансів. Азаровщина, одним словом.

До речі, тут також є цікава рубрика «Міністерства фінансів країн світу». Ми подивилися на сайти зарубіжних колег Миколи Азарова, і зрозуміли: українські працівники міністерства до певної міри унікальні. На жодному з сайтів мінфінів країн світу немає критики опозиційних до діючого уряду сил. Можете переконатися самі. Навіть на ресурсах російського і білоруського мінфінів відсутні наїзди на опозицію. Гаразд, ні в Росії, ні в Білорусії немає опозиції, але можете ознайомитися з англомовною версією ізраїльськього Мінфіну. Тут ви також не знайдете жодних випадів. Адже, певно, хотілося ізраїльському чиновникові рознести вщент бойовиків з Палестинської автономії. Але він все ж таки утримався.

Втім, у віртуальному беззаконні, яке коїть прес-служба Мінфіну, немає нічого нового. Якщо ви загляньте на сайт Кабміну в розділ «Міністри», то не знайдете там міністра закордонних справ. Звичайно, можна сказати, що такої посади в країні поки немає, Володимир Огризко лише в.о. міністра, але графа «Міністр закордонних справ» зникла з сайту ще під час кризи з Борисом Тарасюком, про що свого часу писав УНІАН. З віртуальним свідоцтвом цієї багатовекторності, точніше, повної безвекторності України можна ознайомитися тут.

Схоже, якщо так піде далі, то, клікнувши на кнопку «Офіційний сайт Кабінету міністрів України», ми потраплятимемо безпосередньо на ресурс Партії регіонів. Заміщення державних інститутів партійними йде повним ходом.

Антон Зікора