Григорій Немиря: ділячись враженнями від Януковича, очільники ЄС наспівували пісню Кені Прайса

В Україні скасовано посаду віце-прем’єра з євроінтеграції. Міністр закордонних справ Костянтин Грищенко являє себе пресі на п’ять хвилин, уникаючи запитань. А тим часом від представників нової влади лунає багато заяв, які суперечать одна одній: то нам кажуть, що євроінтеграція невідворотня, то пропонують створити Митний Союз із Росією, то пропонують запровадити позаблоковий статус. Що відбувається у країні? Ми вже змінили напрямок руху? Чи ми робимо вигляд, що змінили? Це дипломатичний маневр? Чи це інше бачення державного проекту?

Ці всі запитання ми поставили екс-віце прем’єру з питань європейської інтеграції Григорію Немирі.

ЄВРОПА ЗАНЕПОКОЄНА, ЧИ РОЗУМІЄ ЯНУКОВИЧ НЕМОЖЛИВІСТЬ СУМІСТИТИ ДВІ ІНТЕГРАЦІЇ ОДНОЧАСНО

Григорію Михайловичу, міністр Грищенко у Брюсселі мав зустріч із директором департаменту розширення та політики сусідства Фюле. Фактично, це перша зустріч міністра із головою департаменту, який власне “відповідатиме” за Україну. Як у Європі сприйняли міністра уряду Януковича?

На зустрічі із комісаром ЄС з питань розширення та політики сусідства Фюле я не був присутній. Я був на українському ланчі, організованому Німецьким Фондом Маршалла (США). Крім того, за день до Брюсельського форуму я взяв участь у саміті Європейської Народної Партії. У ньому брали участь всі провідні лідери Європейського Союзу, Президенти Європарламенту, Європейської Ради, Європейської Комісії. Безумовно, у мене склалося враження про ставлення європолітиків до Януковича та до уряду, який очолює Азаров. Незважаючи на те, що пройшло трохи більше місяця після їхнього приходу до влади, попередні висновки вже можна зробити. По-перше, від Януковича не очікують багато. По-друге, висловлюється занепокоєння, чи розуміє Янукович неможливість сумістити дві інтеграції одночасно. Йдеться про інтеграцію до Європейського Союзу через створення поглибленої зони вільної торгівлі і одночасну глибоку економічну інтеграцією в рамках СНД, що включає приєднання України до Митного союзу, куди входять Казахстан, Білорусь, Російська Федерація. Узагальнюючи, можу сказати, що зараз є період вичікування з боку ЄС, оскільки під час поїздки Януковича до Брюсселю були дані обіцянки. Але зараз на практиці спостерігається невідповідність дій тим обіцянкам.

Вже в інавгураційній промові Янукович зробив заяву, що Україна продовжуватиме політику, яка закріплює її в безпековому вакуумі. Він сказав, що Україна буде мостом між Сходом та Заходом. Це лише зовні виглядає привабливо, а в практичній площині це тупикова концепція, від якої відмовилися всі наші сусіди на Захід від України. Міст - це те, що стоїть, що не рухається, що приречене на стагнацію, не здатне на зміни. По мосту лише ходять і їздять. Якщо це є розумінням стабільності за Януковичем, то воно очевидно входить у протиріччя із концепцією модернізації України, як з точки зору економіки, так і з точки зору суспільства і політики. Концепція моста суперечить стратегічному курсу на європейську інтеграцію. Коли Янукович був у Москві, він висловив побажання “догнать Россию”. Це нагадало мені вислів Микити Хрущова, який у 1957 році закликав “догнать и перегнать Америку”. Але Хрущов мав на увазі економіку і Америку, а що мав на увазі Янукович – незрозуміло. Зверніть увагу на відмінність пунктів відліку щодо джерела і ресурса модернізації. Для Хрущова – 50 років тому - це була Америка, а для Януковича – у ХХІ столітті – це Росія. Але Росія не ставить за мету інтегруватися до ЄС, Росія бачить себе самодостатньою великою державою, і відповідним чином вибудовує свою і безпекову і зовнішню політику... На мою думку, якщо продовжувати цю аналогію, то кращою метою України має бути – наздогнати Європу.

Грищенко - досвідчений дипломат. Я бажаю йому успіху, але хочу висловити співчуття, тому що те, що задекларовано , вже має внутрішні протиріччя. Навіть «професійного цинізму» досвідченого дипломата не вистачить надовго, щоб прикривати все більшу прірву між риторикою і справами.

ЯНУКОВИЧ ЛІКВІДУВАВ І ВІЦЕ-ПРЕМ’ЄРА З ПИТАНЬ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ І УРЯДОВИЙКОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Григорію Михайловичу, з одного боку, новий Президент каже, що всі дороги ведуть до Росії. З іншого, у Митний Союз Янукович Путіну вступити не пообіцяв. Може рано панікувати тим, хто побоюється ревізії європейського курсу України? Може у Президента ще не склалося чітке бачення зовнішньої політики?

У Януковича є бачення зовнішньої політики. І це випливає не лише з його окремих висловів або наявного бажання зробити зовнішню політику інструментом зміцнення і збереження власної влади. Про це свідчать факти. У коаліційній угоді, на підставі якої створено уряд Азарова, немає жодної згадки про Європейський Союз, термін європейська інтеграція взагалі не вживається. Натомість йдеться про «економічну інтеграцію на пострадянському просторі». Правда, пару раз згадуються «європейські стандарти», але, зрозуміло, що не можна запровадити європейські стандарти, якщо не спиратися на європейські цінності. І коли Янукович заявляє, що Україна “готова до європейської інтеграції настільки, наскільки до цього готова Європа», то в цьому є ключова стратегічна помилка. Помилка і Януковича, і тих, хто від його імені буде формувати зовнішньополітичний курс. Віце-прем’єр Семиноженко тут же заявив, що в Європі нас ніхто не чекає. Ми це чули багато разів за часів Кучми. Це слугувало підтекстом та виправданням альтернативного курсу. У новому уряді нема посади віце-прем’єр-міністра з європейської інтеграції. Можна сказати, що Азаров взяв на себе відповідальність. Але хто б не взяв відповідальність, ключовими є зміни у механізми координації, які вже зараз є очевидними. Ліквідовано урядовий комітет з питань європейської інтеграції...

У чому полягала його функція?

Це означає, що для проектів постанов, розпоряджень Кабміну, а також проектів законів та змін до законів зникає фільтр, який аналізує їх на відповідність до норм європейського права, і, фактично, визначає основний цивілізаційний стрижень нормотворення на рівні Кабінету міністрів. Під гаслом реорганізації Секретаріату Кабміну фактично хочуть розформувати Координаційне бюро європейської та євроатлантичної інтеграції, яке було створено за часів уряду Тимошенко. Його основна функція полягала у забезпеченні горизонтальної координації. Такої інтеграції раніше ніколи не було у незалежній Україні. Ця структура існувала у всіх країнах, які були кандидатами до ЄС. Це черговий приклад невідповідності між риторикою Януковича у Брюсселі та його реальними кроками. І коли кажуть, що ми, можливо, приєднаємося до Митного союзу, але за формою 3 плюс 1, то ігнорують очевидний факт: просування України до Митного союзу підводить червону риску на шляху до поглибленої зони вільної торгівлі з ЄС, яка є реальною економічною інтеграцією України до ЄС.

Аналізуючи розрив між риторикою та конкретним крокам, можна навести такий приклад. Янукович заявив про свій пріоритет – боротьбу із корупцією. Він навіть очолив комітет боротьби з корупцією . (Напевно, пам’ятаючи відомий вислів, що якщо корупцію не можна подолати, то треба її очолити). Але як співвідноситься задекларована боротьба із корупцією з тим, що президент підписав закон про відтермінування на рік введення в дію пакету законів про боротьбу із корупцією, який підтримують європейські експерти та експерти міжнародних фінансових організацій, підтримує Рада Європи? Або те, що пропрезидентска більшість у парламенті торпедувала на цьому тижні Закон щодо запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та боротьби з фінансуванням тероризму?

Подивіться на сформований уряд, якій вже називають «Парк Юрського періоду-2» Уряд за кількістю чи на найбільший в Європі. При цьому у ньому немає жодної жінки. Мабуть, вони так злякались Юлії Тимошенко, що вирішили жінок в уряді не мати взагалі. На одному з попередніх саммітів ЄНП перед формуванням Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу звернувся до присутніх керівників країн (бо саме вони номінують кандидатів у єврокомісари) подати більше кандидатур-жінок. При формуванні українського уряду цим зневажають і демонструють це навіть на рівні принизливої риторики. Я не думаю, що з цим погодяться німці, які обрали своїм канцлером Меркель, або в Фінляндії чи Литві – де Президенти - жінки, чи в інших європейських країнах – де в урядах присутні багато жінок. Хотів би я подивитись, що сказала б (або зробила б?) Азарову, який вважає, що жінки не здатні проводити реформи і займати високі політичні посади, «Залізна Леді» Маргарет Тетчер...

ЗАКЛИК ЯНУКОВИЧА ЩОДО ВЛАСНОЇ ІНІЦІАТИВИ АРХІТЕКТУРИ БЕЗПЕКИ - ЦЕ ЯК БАЖАННЯ «ДЕРЕВНИ НОВЫЕ ВАСЮКИ” СФОРМУВАТИ СВІЙ ВІЙСЬКОВИЙ АЛЬЯНС

Новий Президент пообіцяв, що буде формувати закон про засади зовнішньої та внутрішньої політики. Для цього він викликав міністра Костянтина Грищенка. Чи ви знаєте, над чим там працюють і які завдання поставлені новому міністру?

Завдання, яке поставив Президент міністру зовнішніх справ – запропонувати новий закон про основи зовнішньої політики. Ключовим у цьому законі має стати позаблоковий статус України. В умовах 21 століття позаблоковий статус – це ілюзія, яка може дорого коштувати. Тому що вона реально заморозить Україну у безпековому вакуумі. Позаблоковій державі завжди дорожче забезпечувати власну безпеку. Найбільш детальний на сьогодні опис цієї позаблоковості Янукович зробив під час виступу на урочистому зібранні, присвяченому 18-й річниці Служби Безпеки України. Говорячи про НАТО, Янукович сказав: співпраця – так, інтеграція – ні. Якщо ми згадаємо, що Служба Безпеки України, і взагалі безпековий сектор, чи не найбільше потребують десовєтизації і модернізації, то саме місце, де Янукович заявив про зміну курсу, говорить про серйозність його намірів цей курс змінити. Президент Кучма свого часу, закінчуючи свій термін, написав книгу “Україна - не Росія”. Зараз , якщо події розгортатимуться у такому напрямку, Янукович невдовзі напише книгу “Україна - не Європа”.

Я вважаю, що такі ключові принципи, як неподільність безпеки, суверенне право кожної країни вільно вибирати безпекові союзи та неприпустимість «зон впливу» мають поважатись всіма державами, незалежно від їх розміру та політичної системи. Для України, особливо враховуючи уроки глобальної фінансової кризи, важливо також набагато глибше співпрацювати в питаннях торгівлі та інвестицій з новими «полюсами зростання» - Китаєм, Індією, Бразилією.

А хто зараз формує розуміння Януковича про місце України у світі: бізнес-соратники чи якийсь кар’єрний дипломат, якого переконали, що так краще, скажімо, у останній країні перебування?

Я не знаю, хто та яким чином формує його розуміння. Але намагання діяти за принципом: мета виправдовує засоби, закладає підвалини майбутньої стратегічної поразки України. Не можна ставлячи за мету стабілізацію, досягати цієї стабілізації у неконституційний спосіб. А як же тоді бути з принципом верховенства права, повага до якого є одним з ключових в системі європейських цінностей? Як можна ставити за мету дешевий газ і досягати цього у непрозорий спосіб, шляхом створення загроз енергетичній безпеці? Як можна ставити за мету боротьбу із корупцією та повертати на ключові посади таких людей, як Юрій Бойко, який стояв біля витоків РосУкрЕнерго та людей олігарха Фірташа?! Ну не можна так діяти, якщо ви налаштовані на Європу. Я бачу у цих призначеннях наміри щодо інтеграції на пострадянському просторі. А якщо це так, то можна забути про модернізацію.

Нещодавно Віктор Янукович запропонував зробити Київ місцем підписання договору між США та Росією. Як, по-Вашому, була сприйнята ця пропозиція? Як взагалі персону Януковича сприймають за океаном?

Це була спроба імпровізації, яка закономірно провалилась. Коли Рейган з Горбачовим домовлялися про роззброєння в часи Холодної війни, то обрали Рейк’явік. Церемонія підписання нового договору з контролю над стратегічними озброєннями відбудеться в квітні у Празі. Саме там рік тому Обaма зробив заяву про нерозповсюдження ядерної зброї і необхідність нової угоди з Росією.

Поспішна ж ініціатива Януковича – це була спроба імпровізації, яка закономірно провалилась. Я розцінюю її як банальне намагання «надувати щоки». Так само як і заклик Януковича запропонувати «власну українську ініціативу щодо формування безпекової архітектури в Європі». Це нагадує ініціативу “села Новые Васюки сформувати свій військовий альянс”. Щоб пропонувати якусь глибоку ініціативу, що має шанси на успіх, треба мати солідну репутацію, вагу та авторитет. Янукович не має ні першого, ні другого, ні третього.

12-13 квітня Віктор Янукович на ядерному саміті планує зустрітися із Бараком Обамою. Казали, що він хоче до цієї зустрічі вирішити питання “конституційності” своєї більшості, здобувши рішення КС. По-вашому, що американського президента цікавитиме більше: українська ядерна стратегія чи конституційність більшості нового президента?

Я ніде не бачив підтвердження, що існують домовленості про таку двосторонню зустріч. Знаю, що у президента Обами розплановано час для шести двосторонніх зустрічей, серед них немає зустрічі з Януковичем. На цьому саміті будуть присутні близько п’ятидесяти керівників інших держав. На сьогодні є малоймовірним, що така зустріч відбудеться. Щодо очікувань від України в рамках саміту, то американську адміністрацію в-першу чергу буде цікавити питання високозбагачуваного урану.

БАГАТОВЕКТОРНА ПОЛІТИКА ДОЇТИ ДВОХ КОРІВ КОНСЕРВУЄ КРАЇНУ ТА РОБИТЬ ЇЇ ЗАЛЕЖНОЮ

Звичайно, я не люблю слово “багатовекторність”, але деколи згадуючи, як поводилась лідер БЮТ, намагаючись не конфліктувати із Москвою, загладжуючи якісь свої західні кроки, думаєш: може, це доля України балансувати між Росією та Заходом? Може, нема виходу, поки ми слабкі?

Я не погоджуюся. Реальна багатовекторна політика Кучми була спробою політики доїння двох корів (Росії та Заходу). З практично-хуторянської тактичної точки зору це виглядає нібито непогано, але стратегічно – це консервує Україну та робить її залежною від того «дадуть молока чи не дадуть молока». Розуміння ієрархії пріоритетів у зовнішній політиці є ключовим. І ця ієрархія пріоритетів має вибудовуватися на відповідній системі національних інтересів. Що зробить Україну сучасною? Де джерело модернізації? Де найкращі технології? Де найкращий рівень життя? Де найвищі стандарти життя? У Євросоюзі. Але для того, щоб стати членом ЄС, потрібно імплементувати європейські цінності у внутрішню політику. І тому з точки зору лідера опозиції Юлії Тимошенко визначальним пріоритетом є саме європейська інтеграція. Чи суперечить це добрим відносинам із РФ? Ні, не суперечить. Помилку робили ті, хто хотів інтегрувати Україну до ЄС, роблячи з України антиросійську платформу. Це грубий стратегічний прорахунок, який зашкодив і європейській інтеграції і відносинам України з РФ.

Але ієрархія пріоритетів має бути не на словах. На словах вона присутня і у Януковича.. На практиці не може бути двох інтеграцій, «Болівар не винесе двох».

Вибудувати прозорі і передбачувані, стабільні відносини з Росією важливо і необхідно, як би важко це іноді не було. І в першу чергу це стосувалося енергетичного сектору. В Європі я жодного разу не чув, щоб хтось казав про нові газові контракти від січня 2009 року, як погані для України, Росії та ЄС. Навпаки, віддають належне і Тимошенко, і Путіну за досягнутий компроміс. Про це в черговий раз минулого тижня нагадав мені під час нашої розмови Президент Єврокомісії Баррозу. А хто ж говорить про ніби-то «невигідні і дискрімінаційні» газові контракти? За «дивним» збігом Ющенко та Янукович. Чи не тому, що РосУкрЕнерго було створене, коли прем’єр-міністром був Янукович, а монополію на транзит газу через Україну РосУкрЕнерго отримала за часів, коли Президентом був Ющенко?

У Стокгольмі в травні має слухатися справа про стягнення з НАК Нафтогазу 8 мільярдів доларів на користь РосУкрЕнерго. Нюанс полягає у тому, що відповідачем по справі є НАК, яким керує зараз компаньйон та товариш позивача (Фірташа). Європі буде помітно, якщо відбудуться кадрові зміни у юридичному супроводі, якщо НАКу доведеться викласти гроші?

Є латинське прислів’я: рука руку миє. У даному випадку очевидний конфлікт інтересів. Очевидною є ситуація навколо шельфу Чорного моря. Більше того, я би звернув увагу на ще один, несумісний з євростандартами, конфлікт інтересів. Не може у європейській країні бути такої ситуації, коли Службу безпеки країни очолює людина, яка має кілька волаючих конфліктів інтересів. На це звернув увагу і профільний комітет парламенту, який висловився проти призначення Хорошковського на цю посаду. Коли Янукович, виступаючи на зборах СБУ, каже, що головні загрози мають внутрішню природу, тут я з ним погоджуюся. Одна з таких загроз – його кадрова політика.. Більше того, я хочу звернути увагу на перші ознаки відсутності рівного та належного доступу до електронних ЗМІ, зокрема, до телебачення і видимі навіть неозброєним оком маніпуляції і дисбаланси в новинних блоках. . Це ще не згортання демократії, але це – великий крок назад. За цим пильно спостерігають і у ЄС, і у Раді Європи.

Колись, після першої газової війни, Юлія Тимошенко казала, що вона, навіть будучи у опозиції, із своїх джерел буде мати всі документи, які підписуються у газовій сфері. Зараз, як свідчить стенограма прес-конференції двох прем’єрів, у надрах російських відомств перебуває дванадцять проектів нових угод. Дванадцять українських пропозицій в обмін на дешевий газ. Ви маєте якесь уявлення про ці проекти контрактів?

Доступ до інформації має бути забезпечений для парламентарів і опозиції.

Наступні півтора місяці будуть критичним з точки зору того, що можна буде зробити щодо перегляду контрактів. Ми зрозуміємо, що буде пакет, який можуть запропонуюти в обмін на так званий дешевий газ. У сучасному світі дешевого газу не буває. Бо ви взамін маєте дати щось таке, що може зашкодити національним інтересам. Опозиція буде пильно стежити за тим, щоб це не відбулося. Поки що передчасно говорити про деталі, але навіть заявлені параметри не можуть не турбувати. Ви на початку питали про враження від спілкування із нашими партнерами у Брюсселі. Колись Янукович розповів, про що йшлося на його зустрічах у Брюсселі... Я за підсумками своїх зустрічей, слідуючи правилу “Чатем хаус” не називати своїх візаві, скажу, що один з найвищих посадовців ЄС, коли я спитав про його враження від Януковича, навів слова з пісні Кені Прайса. Англійською це звучить так “Just because I tell you, There’s nobody like you, That don’t mean, it’s true”. У перекладі на українську це звучить так: Лише тому, що я кажу тобі, що ти не схожий ні на кого, це не означає, що це правда. Мій співрозмовник дав зрозуміти, що вони добре розуміють, чого можна очікувати від Януковича. Перший візит завжди відбувається на фоні взаємних люб’язностей з дотриманням політичного етикету. Але старе правило: читайте по моїх губах. Я сказав це, ти сказав це, ми знаємо тепер, що перевіряти, що очікувати. Мине небагато часу і цей набір протиріч та відходів від задекларованих позицій може набути критичної маси. Шкода, що таким чином в угоду “стабілізації а-ля Янукович» може бути принесене в жертву чергове вікно можливостей для України. Це стосується і економічної інтеграції, і на жаль, перспективи запровадження безвізового режиму. Інший співрозмовник (високопосадовець ЄС) казав, що у нього склалося враження, що пан Янукович не розуміє, про що говорить.

Я все ж таки сподіваюся, що новій владі не вдасться імплементувати концепцію мосту. Ті, хто відчув смак свободи, смак вільних ЗМІ і публічної дискусії, смак відкритого суспільства та європейського майбутнього України, не дадуть змінити курс.

Розмовляла Лана Самохвалова