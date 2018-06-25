Янукович попросив у Господа, щоб усі були чесними та гідними (фоторепортаж)

Президент Віктор Янукович у свято Великодня попросив у Господа сили, щоб “підняти нашу країну з руїн, щоб кожній людині і кожній родині стало легше жити”. Та закликав українців помолитися разом, “щоб Господь поміг нам бути гідними, бути чесними і бути відданими ідеалам Правди і Добра”.

Цікаво, що голова держави удостоїв окремого привітання “тих наших співвітчизників, яких доля розкидала по світах у пошуках кращого життя”.

На церемонії зустрічі Благодатного вогню Віктор Федорович не з’явився, прийшовши лише на святкове богослужіння разом з прем’єром Миколою Азаровим, спікером ВР Володимиром Литвином та гуртом високо посадовців загальною кількістю близько 50 людей.

А напередодні Президент розвинув бурхливу діяльність щодо “підняття країни з руїн”. Принаймні, організації цього процесу.

Янукович створив при собі Громадську гуманітарну раду, до якої, зокрема, увійшли: письменник Іван Драч, голова правління Українського фонду культури Борис Олійник, художній керівник Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка Богдан Ступка, публіцист Дмитро Стус та голова правління благодійної організації «Фонд Олени Франчук «АНТИСПІД» Олена Франчук.

У складі новоствореного Комітету з підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу ще більше людей, які не потребують окремого представлення широкій публіці: власною персоною Віктор Янукович, Микола Азаров, Анатолій Близнюк, Юрій Богуцький, Сергій Бубка, Костянтин Грищенко, Михайло Добкін, Михайло Єжель, Геннадій Кернес, Борис Колесніков, Олександр Лук`янченко, Сергій Льовочкін, Анатолій Могильов, Анатолій Присяжнюк, Андрій Садовий, Равіль Сафіуллін, Григорій Суркіс, Валерій Хорошковський, Василь Цушко, й на додачу - Леонід Черновецький.

Призначивши ще Сергія Ківалова “заступником члена” Венеціанської комісії та вирішивши питання нагородження ювілейною медаллю «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», Віктор Федорович перейшов до "ліквідації завалів", що їх залишив попередник.

Були ліквідовані: політична рада при Президентові України, Координаційна рада з питань функціонування ринку цінних паперів, Національна конституційна рада, Національна комісія із зміцнення демократії та утвердження верховенства права, рада громадськості, координаційна рада з питань державної служби, координаційна рада з проблем ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та наркоманії, міжвідомча робоча група з питань протидії корупції, національна ради з питань благодійництва «Зігрій любов`ю дитину», коміся з опрацювання та комплексного вирішення питань реалізації державної політики у сфері раціонального використання та охорони земель, консультативна рада з питань розвитку сільського господарства та сільських територій, Національна рада з питань взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування, Національна рада з питань культури і духовності, рада з питань етнонаціональної політики, Національна рада з питань охорони здоров`я населення, Національна рада з питань становлення та розвитку молоді, нацрада з питань науки, інновацій та сталого розвитку України, рада зі створення улюбленого дітища попереднього президента - «Мистецького арсеналу», нацкомісія з утвердження свободи слова, міжвідомча робоча група з питань ціноутворення на лікарські засоби, держзакупівель та реєстрації лікарських засобів, робоча група з питань будівництва доступного житла, робоча група з підготовки пропозицій щодо розвитку місцевого самоврядування, робоча група з розроблення концепції вдосконалення законодавства з питань приватизації, міжвідомча експертна групи з питань розвитку ринків капіталу, робоча група з питань протидії контрабанді та порушенням митних правил, комісія з розроблення проекту концепції реформування системи МВС...

До кучі Янукович ліквідував ще й міжвідомчу комісію з питань підготовки України до вступу в НАТО та національний центр з питань євроатлантичної інтеграції України. Загалом лише перелік підписаних напередодні Великодня указів Президента на сайті голови держави займає 4 сторінки з гаком.

Але найбільшою несподіванкою стало призначення Андрія Портнова – “головного юриста” Тимошенко, який, зокрема, вів позов Юлії Володимирівни щодо оскарження результату президентських виборів - заступником глави Адміністрації Президента Януковича та керівником головного управління АП з питань судової реформи та судоустрою. Цей без перебільшення неординарний крок вже викликав, м’яко кажучи, нерозуміння як серед бютівців, так і в таборі регіоналів...