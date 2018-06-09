Віхи тижня. КС ощасливив Януковича, Тимошенко розповіла прокуророві про підкуп суддів
Спікер Литвин рішенню Конституційного суду щиро радий – минула загроза розпуску Верховної Ради, у разі якого розставання із спікерським кріслом виглядало неминучим...
Спікер Литвин рішенню Конституційного суду щиро радий – минула загроза розпуску Верховної Ради, у разі якого розставання із спікерським кріслом виглядало неминучим...Легалізації Конституційним судом процедури залучення парламентаріїв-одинаків в коаліцію чекали багато політологів і політиків. Але, мабуть, вперше у вітчизняній історії рішення КС було завчасно проанонсоване першим віце-прем`єром Андрієм Клюєвим. Звичайно, Андрій Петрович відповідає перед Віктором Януковичем за поповнення рядів коаліції, але не зайвим би було й норми пристойності дотримувати... Втім, таємниця дорадчої кімнати не тільки в Конституційному суді в українських умовах перетворилася на секрет Полішинеля.
|Юлія Тимошенко
Обурений рішенням Конституційного суду і Віктор Ющенко, котрий плекав надію на проведення дострокових парламентських виборів. Віктор Андрійович нагадує себе ж піврічної давності – ескапади на адресу Тимошенко перемежовуються месіанськими закликами до демократичних сил.
Зате парламентський голова Володимир Литвин рішенню Конституційного суду щиро радий – минула загроза розпуску Верховної Ради, у разі якого розставання із спікерським кріслом виглядало неминучим. Володимир Михайлович підбадьорився і навіть закликає змінити виборче законодавство, відкривши дорогу молодим політикам. Ця суміш політичного розрахунку і показної наївності навряд чи здатна наростити Литвину рейтинг, але дозволяє вирішувати задачу позиціонування трохи в стороні від коаліційного мейнстриму. Правда, прогнози експертів дозволяють припустити, що значення фракцій литвинівців і комуністів в роботі коаліції незабаром зменшиться – новопридбані «тушки» будуть куди менш капризними, ніж молодші партнери «регіоналів».
|Микола Азаров
Візит Януковича до США на Саміт з питань ядерної безпеки може стати слабкою втіхою, адже Україна відкотилася для Заходу на периферію уваги. Правда, Віктора Федоровича чекає зустріч з Бараком Обамою і ще десятком глав держав і урядів, але ухвалювати серйозні рішення на бігу не дозволяють норми дипломатичного протоколу. До того ж в Євразії і без України відбуваються важливі і драматичні події. Заголовками світових новин стали підписання президентами Росії і США в Празі Договору про скорочення наступальних озброєнь, зміна влади в Киргизії і загибель польського президента Леха Качинського.
Євген Магда