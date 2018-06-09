Віхи тижня. КС ощасливив Януковича, Тимошенко розповіла прокуророві про підкуп суддів

Спікер Литвин рішенню Конституційного суду щиро радий – минула загроза розпуску Верховної Ради, у разі якого розставання із спікерським кріслом виглядало неминучим... Легалізації Конституційним судом процедури залучення парламентаріїв-одинаків в коаліцію чекали багато політологів і політиків. Але, мабуть, вперше у вітчизняній історії рішення КС було завчасно проанонсоване першим віце-прем`єром Андрієм Клюєвим. Звичайно, Андрій Петрович відповідає перед Віктором Януковичем за поповнення рядів коаліції, але не зайвим би було й норми пристойності дотримувати... Втім, таємниця дорадчої кімнати не тільки в Конституційному суді в українських умовах перетворилася на секрет Полішинеля.

Оголошеному вердикту конституційних суддів Віктор Янукович радів стримано, а Юлія Тимошенко обурювалася традиційно голосно. Навіть назвала рішення «безпрецедентно ганебним». В цілому Юлія Володимирівна постаралася діяти згідно заповітів Дейла Карнегі, перетворюючи «лимон» невигідного для себе рішення на «лимонад» власної політичної активності. Розуміючи, що легалізація коаліції змете перешкоди для «сердечників», які сумнівалися, лідер БЮТ пообіцяла провести безпрецедентну чистку партійних лав. Заразом Тимошенко відвідала Генеральну прокуратуру, де зацікавилися її заявами про підкуп суддів Конституційного суду. Правда, як стверджують прокурорські співробітники, екс-прем`єр не стала підписувати офіційну заяву, а обмежилася політичними деклараціями. Для цього, власне кажучи, можна було і в будівлю не входити – Тимошенко взагалі ефектно виглядає на ґанку, в оточенні мікрофонів і телекамер.

Обурений рішенням Конституційного суду і Віктор Ющенко, котрий плекав надію на проведення дострокових парламентських виборів. Віктор Андрійович нагадує себе ж піврічної давності – ескапади на адресу Тимошенко перемежовуються месіанськими закликами до демократичних сил.

Зате парламентський голова Володимир Литвин рішенню Конституційного суду щиро радий – минула загроза розпуску Верховної Ради, у разі якого розставання із спікерським кріслом виглядало неминучим. Володимир Михайлович підбадьорився і навіть закликає змінити виборче законодавство, відкривши дорогу молодим політикам. Ця суміш політичного розрахунку і показної наївності навряд чи здатна наростити Литвину рейтинг, але дозволяє вирішувати задачу позиціонування трохи в стороні від коаліційного мейнстриму. Правда, прогнози експертів дозволяють припустити, що значення фракцій литвинівців і комуністів в роботі коаліції незабаром зменшиться – новопридбані «тушки» будуть куди менш капризними, ніж молодші партнери «регіоналів».

Поки КС узаконював коаліцію, уряд продовжив погоджувати проект Державного бюджету на поточний рік. Як виявилось, без зниження ціни на російський газ звести дебет з кредитом у Миколи Азарова і його команди не виходить. Нинішню ціну на газ Азаров чесно назвав непідйомною для вітчизняної економіки. Довелося Азарову летіти до Москви, щоб зробити «цікаві пропозиції» щодо зниження ціни на газ Володимиру Путіну. Але той не поспішає реагувати, оскільки Москву ціна в 330 доларів за тисячу кубометрів газу для України цілком влаштовує. Плюс Дмитро Медведєв запустив морську частину будівництва «Північного потоку» – газопроводу «в обхід України». Українські представники навіть погодилися збільшити об`єм щорічної закупівлі газу з 33,7 до 36,5 мільярдів кубометрів, що можна розцінити як якнайглибший реверанс перед Москвою. Ще трохи – і доведеться опускатися на коліна.

Візит Януковича до США на Саміт з питань ядерної безпеки може стати слабкою втіхою, адже Україна відкотилася для Заходу на периферію уваги. Правда, Віктора Федоровича чекає зустріч з Бараком Обамою і ще десятком глав держав і урядів, але ухвалювати серйозні рішення на бігу не дозволяють норми дипломатичного протоколу. До того ж в Євразії і без України відбуваються важливі і драматичні події. Заголовками світових новин стали підписання президентами Росії і США в Празі Договору про скорочення наступальних озброєнь, зміна влади в Киргизії і загибель польського президента Леха Качинського.

Євген Магда