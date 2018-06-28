Презентація оновленого Яценюка: «Уряд змін» починається з «Фуршету»

Учора Арсеній Яценюк у Конгрегаційній залі Могилянки презентував свій давно анонсований «Уряд змін» (він же «Уряд-2012»). І презентація викликала чималу цікавість у журналістів та експертів, оскільки Арсеній Петрович, штовхаючись на одному електоральному полі з Юлією Тимошенко, багато чого наговорив про те, що саме він – «це справжня» опозиція. І що саме його «тіньовий уряд» – найтіньовіший.

Звичайно, Яценюк з його дивними «євразійськими» заявами і ще дивовижнішою кольоровою гамою (а-ля Енді Воргол) агітаційної продукції став відвертим розчаруванням президентської виборчої кампанії. Але соціологія свідчить, що 5% виборців досі готові віддати за нього свої голоси. В умовах, коли основні конкуренти значно послабилися (Тимошенко програла змагання за найвищу владу і втратила електоральну периферію, Сергій Тігіпко пішов у владу і теж ризикує втратити частину виборців, які не сприймають Януковича–Азарова), Яценюк має всі підстави сподіватися на поступове відновлення свого колишнього рейтингу у 12–13%. І це відкриває для «Фронту змін» непогані перспективи як на місцевих, так і на парламентських виборах.

Тим паче що загальноприйняте твердження – «в Україні половина за Януковича, а половина за Тимошенко» – не витримує ніякої критики. Реально навіть за підсумками президентських виборів близько третини виборців – за «Янука», близько третини – за «Юлю», але ж залишається ще близько третини. Ті, хто голосував за інших кандидатів, або ні за кого не голосував. І тут є велике поле для роботи – і його обробіток може відкрити додаткові перспективи для Яценюка.

Але для того, щоб «відстроїтися» від інших опозиціонерів (Тимошенко, Ющенка, В’ячеслава Кириленка, Тягнибока та ін.), Яценюк має здивувати виборця чимось незвичайним, «свіжатинкою». Презентація «Уряду змін» явно була покликана продемонструвати зачудованому суспільстві «нове і свіже». У самій схемі формування «уряду імені Яценюка» та в його кадровому наповненні.

В автора цих рядків подив почався від самого початку. Телетрансляція презентації УЗ на 5-му каналі почалася з цілком популістського телеролика. Він дуже нагадував той самий передвиборчий ролик Ющенка, у якому знялися працівники однієї рекламної агенції. Тільки там було «Ющенко зробив», а тут «новий уряд зробить». Зробить чудо всім – фермерам, учителям, лікарям, дрібним підприємцям (типажі ролику були достовірніші, ніж у Ющенка). Жити всім стане добре, заможно і безпечно.

Після вервечки представників «простого піпла», які завчено покладали палкі надії на новий уряд, його презентацію відкрив, як то кажуть, «наживо» типовий молодий «яппі» Яценюк. А вслід за ним виступили ще двоє таким самих гламурно-успішних молодиків у дорогих костюмах. На який електорат працюємо, панове команда Яценюка? На маргіналів чи на людей мислячих? Здається, все-таки на других.

Треба зазначити, що Арсеній Петрович виглядав зі своїм коротким вступним спічем дуже непогано. Головне – спілкувався з аудиторією просто й душевно, полишивши всі месіанські і зверхні нотки, якими грішив останнім часом у ефірах. Певним рецидивом стало те, що він назвав «апостолами» дванадцять координаторів напрямів в УЗ. Ким же вважає себе сам «тіньовий прем’єр» Арсеній Петрович?

А от вибір двох наступних спікерів, координаторів напряму «Сучасна інфраструктура» Ігоря Ліскі та «Молоді українці» Андрія Павелка знову-таки здивував. Один родом з Луганська, другий – з Дніпропетровська. Обидва – “російськомовні” (хоча зовні цілком привабливі, а біографії виграшні). Причому якщо в першого слова ще так-сяк в’язалися між собою (хоча видно, що лексичний запас бідненький), то другий видавав перли на кшталт «мы – за развитие молодежи», «наш приоритет – охрана здоровья». Скуті, руки не на місці. Могли б режисери й попрацювати з хлопцями, зробити попередню «прогонку» шоу.

На кого це розраховано? Факт полягає в тому, що базовий електорат Яценюка лежить на Заході України. І його населення в умовах стрімкої монополізації влади в державі проросійською політичною силою ставиться до «мовного режиму» політиків особливо уважно.

Лише третьою виступала україномовна уродженка Львова, координатор напряму «Суспільство знань» Лілія Гриневич, яка справила приємне враження добрим, продуманим спічем і манерою триматися перед публікою. Хоча роботу до серпня минулого року начальником управління КМДА при Черновецькому навряд чи назвеш світлою сторінкою в її біографії.

Не хотілося б, щоб заголовок статті створив у читача враження, ніби презентація почалася з фуршету. Ні, просто в релізі прес-служби «Фронту змін» першим у списку «апостолів» стоїть мультимільйонер Ігор Баленко, який, зокрема, контролює відому мережу торговельних центрів «Фуршет». Координуватиме діяч 1958 року народження (чоловік виконавиці Асії Ахат) чомусь напрям «Чисте довкілля». Раніше Баленко був членом Народної партії Володимира Литвина і саме за списком Блоку Литвина обирався у 2006 році до Київради.

До речі, важко назвати «молодими політиками» й багатьох з тих нардепів, які були запрошені на презентацію і, можливо, складуть «групу підтримки» Яценюка в нинішньому парламенті. А потім, дивись, і у «Фронт змін» увійдуть. Тут були «нунсівці» Матвієнко, Мартиненко, Білозір, Третьяков, Борисов, Каськів, а також член фрондуючої «групи Портнова» у БЮТ Писаренко.

Насамкінець – про технічні «деталі», які сильно змазали загалом позитивне враження від презентації. Були провалені прямі включення з Полтави та Львова: на великих екранах у залі повзали якісь привиди й видавали жахливі рипучо-рикаючі звуки. Ведуча на цьому заході Іванка Коберник мусила переривати ці імпровізовані трилери. А пряма трансляція презентації на сайті «Фронту змін» й узагалі обірвалася на півслові. Яценюку якраз поставили запитання: «А хто буде в журі, яке визначатиме найкращих з кандидатів у міністри?»

Відповіді Інтернет-аудиторія так і не дізнався…

Петро Осадчук