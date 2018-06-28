Іранський дипломат: Ядерні країни, не соромлячись, заявляють, що можуть застосовувати атомну зброю проти неядерних

Услід за самітом з питань ядерної безпеки у Вашингтоні, 17-18 квітня в іранській столиці пройшла міжнародна конференція з ядерного роззброєння "Міжнародна безпека без зброї масового знищення", до участі в якій було запрошено 60 країн. Про ядерні технології і політику Ірану в цій сфері в інтерв`ю УНІАН розповів Тимчасовий Повірений у справах Ісламської Республіки Іран в Україні пан Хассан Ширзаді.

МИРНІ ЯДЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ – ВСІМ, ЯДЕРНА ЗБРОЯ – НІКОМУ

Пан Ширзаді, які головні питання обговорювалися на конференції і делегації яких країн взяли в ній участь?

Конференція була проведена за ініціативою іранської сторони, яка займає прогресивну позицію з ядерного питання, і свої пропозиції й ініціативи для вирішення глобальних проблем в цій сфері ми неодноразово представляли на міжнародній арені. Проведення конференції не було раптовим явищем. Вона стала підсумком багаторічної політики нашої країни, направленої на знищення ядерної зброї, на неприпустимість її застосування, а також на мирне використання ядерної енергетики.

Іран був членом військового блоку СЕНТО, пов`язаного своєю діяльністю з НАТО, вони переслідували загальні цілі. Але після революції 1979 року Іран вийшов з СЕНТО, і цей блок незабаром розпався.

Що стосується країн-учасників. До Тегерана прибули представники всіх п`яти континентів з майже шести десятків держав: Китаю, Росії, Грузії, Венесуели, Таджикистану, Малайзії і ін.

А європейські держави і США були представлені? Були колишні міністри закордонних справ низки європейських країн, експерти з Європи. Наш пророк Мухаммед говорив: “Не дивіться на те, хто що скаже, послухайте краще, що це за мова”.

Конференція в Тегерані проводилася на рівні дипломатії ХХІ століття. За підсумками конференції була випущена резолюція з 12 пунктів. Перш за все, це стурбованість з приводу небезпеки існування ядерної зброї, тупикової ситуації щодо ядерного роззброєння, послаблення режиму нерозповсюдження ядерної зброї і використання подвійних стандартів в цій сфері. Були підтримані пропозиції про перетворення Близького Сходу в зону, вільну від ядерної зброї. Також була підкреслена необхідність приєднання Ізраїлю до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Робився акцент на праві всіх народів на мирне використання ядерної енергетики. Напад на ядерні об`єкти, їх бомбардування і т.д. визнані такими, що суперечать Статуту ООН і міжнародному праву.

Ухвалено рішення про проведення наступної конференції з питань ядерного роззброєння в Тегерані в квітні 2011 року.

США і багато інших країн підозрюють Іран в розробці ядерної зброї під прикриттям програми мирного атома і наполягають на нових санкціях, вимагаючи відмовитися від збагачення урану. І в цей час ваш президент Ахмадінежад відкрито оголошує Іран ядерною державою. Навіщо дратувати Захід і посилювати напругу у міжнародних відносинах подібними заявами, знаючи про існуючу недовіру до Ірану, може, варто на якийсь час згорнути нехай навіть і мирні ядерні програми? Заяви нашого президента повністю відповідали Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, який був підписаний Іраном. Якщо наші наукові розробки в ядерній сфері ведуться на належному рівні, то невже це викликає небезпеку? Ядерні технології – це така ж галузь науки, як і медицина. Ми гордимося, що Іран зробив великий прогрес в медичній сфері. В Ірані працюють кращі фахівці у галузі хірургії ока, пересадки органів, зокрема серця і головного мозку. Іран знаходиться серед лідерів у галузі розробки нанотехнологій. Ми виробляємо металургійну продукцію, правда, поки не в таких обсягах, як Україна. Виготовляємо більше мільйона легкових автомобілів в рік. Президент хотів сказати, що Іран має можливість проектувати мирні атомні об`єкти і створювати технології для атомних електростанцій. На конференції з ядерного роззброєння він проголосив слова, які відображають нашу політику в цій сфері: “Мирні ядерні технології – всім. Ядерна зброя – нікому”.

Що стосується західних країн, які мають протилежну точку зору на наші ядерні програми. Ці країни звикли вважати себе господарями світу. Дипломатія, в якій вони зацікавлені, знаходиться на рівні 18-19 століть, епохи колоніалізму. Вони звикли до того, що всі повинні їм підкорятися.

Ви кажете – припинити ядерні програми. Ми вже їх припиняли. І що в результаті змінилося?

ЯК КРАЇНА, ЯКА ВИРОБЛЯЄ ЯДЕРНУ ЗБРОЮ, МОЖЕ ВИМАГАТИ ВІД ІНШИХ ПРИНЦИПУ НЕРОЗПОВСЮДЖЕННЯ?

Ядерні програми – це, як я розумію, гордість Ірану. У вас є навіть банкнота із зображенням атома. Чи можна сказати, що сьогодні ядерні технології – це запорука суверенітету Ірану, тому він від них ніколи не відмовиться?

Зараз в світі дуже поширені онкозахворювання. В одному Ірані до них схильні тисячі людей. А саме ядерні радіоізотопи, які виробляє організація атомної енергетики Ірану, можуть поліпшити стан цих хворих. Ядерна фізика стала однією з фундаментальних наукових дисциплін, без неї ніде не обходяться. Це те ж саме, що комп`ютерні технології, які увійшли до всіх галузей науки, галузей промисловості і в наше повсякденне життя.

США і їхні союзники, які роблять невтішні заяви у бік Ірану, - як вони дотримуються своїх зобов`язань в рамках Договору про нерозповсюдження ядерної зброї? Чому західні країни прагнуть будувати зараз модернізовані підводні атомні човни, виготовляти нові ракети з ядерними боєголовками? Навіщо це? Хіба вони не є членами Договору, хіба вони не зобов`язані скорочувати свій ядерний арсенал до повного його знищення? Вони хоч коли-небудь дотримувалися цього договору? Чому вони допомагали Ізраїлю створювати ядерну зброю? Чому Ізраїлю продають підводні човни і літаки, здатні перевозити ядерну зброю? Я не розумію, як країна, яка сама виробляє ядерну зброю, може вимагати від інших дотримуватися принципу нерозповсюдження?

З боку яких держав Іран бачить сьогодні ядерну загрозу? Ядерна зброя небезпечна у будь-якому випадку. І будь-яка країна, яка нею володіє, представляє небезпеку. В епоху “холодної війни” в доктринах США і СРСР було прописано: якщо проти їх країни буде використано ядерну зброю, вони можуть використовувати її у відповідь. Існувала небезпека, що якщо хтось помилково натисне цю кнопку ядерної валізи, то розпочнеться війна. Коли розпався СРСР, багатьом здавалося, що ситуація покращала, але вона ще більш загострилася і стала небезпечнішою. І тепер країни, які володіють ядерною зброєю, не соромлячись, заявляють, якщо нам буде вигідно, то в своїх інтересах ми використовуватимемо ядерну зброю. Точно не говорять, проти кого. Але підтекст такий, що вони не можуть використовувати ядерну зброю проти країни, якімають т аку ж зброю. Виходить, вони надали собі право використовувати ядерну зброю проти країн, які нею не володіють.

МИ ВІРУЄМО В БОГА І ВИЗНАЧЕНУ ДОЛЮ Як ви реагуєте на заяви США, що Білий дім не виключає можливості удару по Ірану? Ми є країною, яка вірує в Бога і визначену долю. У Корані написано: “Не бійтеся, чи збережеться Боже слово чи ні, його збереже сам Бог”. Не зважаючи на те, що багато країн проводять щодо Ірану агресивну політику, ми переконані, що Бог захистить віруючих і праведних людей від зла.

Ядерні програми, будівництво ракет і запуск супутників, що сьогодні практикує Іран, вимагають великих капіталовкладень. Чи не здійснюється бюджетне фінансування технологічного виробництва за рахунок скорочення соціальних програм? Подібні запитання – це результат того, що ряд західних ЗМІ прагнуть ввести в оману громадськість. Якщо будуються атомні станції, виробляються ізотопи в медичних цілях, в інших наукових сферах, за допомогою чого можна підняти економіку і рівень життя, – це перевага для будь-якої країни. Звичайно, спочатку потрібні серйозні капіталовкладення, але коли відбувається прогрес у галузі ядерної енергетики, коли вона використовується в народному господарстві, медицині, ми одержуємо велику віддачу. У медичній сфері для Ірану це може бути вигода, яка обчислюватиметься мільйонами доларів. Вже зараз це забезпечує економію мільйонів доларів для нас.

На саміті з питань ядерної безпеки у Вашингтоні президент України Янукович відмовився від запасів високозбагаченого урану. Як ви оцінюєте це рішення? Цей крок був зроблений з боку президента, вибраного народом України. Це питання внутрішньої політики України. Не в компетенції дипломата судити про це рішення. У будь-якому випадку, серед українських політиків багато мудрих людей.

Кроки, які робить на шляху ядерного роззброєння одна держава, або навіть п`ять, десять, – це не дуже дієвий метод. Всі країни повинні зробити такий крок. Це дуже важливо.

ДО ЦИХ ПІР НЕ МОЖУ ЗАБУТИ СМАК КОТЛЕТ ПО-КИЇВСЬКИ

Учені стверджують, що древньоіранські племена свого часу мали величезний вплив на формування українського етносу. У нашій мові багато іранізмів, те ж слово “хата”. І українські хати дуже нагадують сучасні помешкання жителів іранських провінцій. Що ще спільного в наших сучасних культурах? У нас багато спільного в історичному минулому, культурі, мові. Так, в українській мові багато іранізмів: люлька, шаровари, майдан. Таких прикладів можна навести дуже багато.

І у вас, і у нас було багато періодів в історії, які залишили гіркий слід. Наші країни ставали беззахисними перед зовнішньою агресією.

І у вас, і у нас основу суспільства складають беззахисні селяни, які споконвіку обробляли землю.

Звуки вашої бандури дуже нагадують наші музичні інструменти. Українці, які чули народну іранську музику, сприймають її і розуміють.

І ще у нас схожі страви. На іранський Новий рік Ноуруз традиційні атрибути столу - крашанки і вареники. Я працював в Україні в 1992 році впродовж шести місяців. Тоді в готелі “Національ” я вперше спробував котлети по-київськи. До цих пір не можу забути їх смак. (Сміється). Може, в молодості був апетит сильніший, але мені вони здалися чимось незвичайним. Дуже смачний ваш національний борщ. І ще одна дуже хороша річ у вас – це квас. У нас теж є напій, схожий на квас, - суміш виноградного соку і виноградного оцту.

У жителів Заходу Україна в основному асоціюється з Чорнобилем, футболістом Шевченком і братами Кличками. А що середньостатистичний іранець знає про Україну? Середньостатистичні іранці дуже захоплюються історією і літературою. Багато іранських студентів навчалися вже в незалежній Україні, багато українських інженерів і інші фахівці працюють сьогодні в Ірані. На основі такого обміну формується більше знань.

У 2001 році я працював у Великобританії. І мені хотілося більше дізнатися про Україну. Коли я в Лондоні відвідав великий книжковий магазин, розміром майже з ЦУМ, скільки я не шукав, я не знайшов книги про Україну.

У вас багато книг про історію, мистецтво, культуру України. Я сподіваюся, що коли-небудь ми створимо загальний проект з перекладу літератури. На щастя, в Україні вже достатньо багато фахівців, які володіють фарсі. Але іранців, які володіють українською, досить мало. Цього року, з Божою допомогою, плануємо відкрити в тегеранському університеті, одному з кращих вищих навчальних закладів країни, курси української мови. Сподіваємося, що це полегшить нашу співпрацю у сфері перекладу і книговидання. Один з викладачів фарсі, іранець, який викладав в Україні, видав недавно антологію української поезії на перській мові, куди увійшли і твори українських класиків, таких, як Тарас Шевченко і Леся Українка.

Наші країни повинні знайомитися одна з одною “з перших вуст”, без посередництва третіх сторін.

ВИДАЧА ІРАНСЬКИХ ВІЗ ДЛЯ УКРАЇНЦІВ – ДОСИТЬ ЛЕГКА ПРОЦЕДУРА

Наскільки складно одержати візу до Ірану? Багато українців хотіли б познайомитися з вашою стародавньою, самобутньою країною, з її багатою культурною спадщиною. Але мені, наприклад, не доводилося бачити реклами туристичних поїздок до Ірану... Ви можете відвідати Іран, коли побажаєте. Реальність така, що видача іранських віз для українців – це досить легка процедура.

Є певні обмеження, але вони вводяться в рамках безпеки перебування в країні. Ми не рекомендуємо їхати в деякі райони, які представляють небезпеку. Це те ж саме, якби сказали туристам, що не рекомендується їхати до Карпат, тому що є небезпека сходу сніжної лавини.

Українські туристи прагнуть їхати в країни, де можна купатися і засмагати, в Ірані такої можливості немає. Також в нашій країні заборонено вживання спиртних напоїв. Але для туристів, які хочуть ознайомитися з нашими історичними пам`ятниками і природою, одержати візу не становитиме проблем. Якщо вам не складно обійтися без спиртного, а для жінок дотримувати хиджаб – то проблем взагалі не існує.

В Ірані жінки відокремлені від чоловіків: роздільне навчання в школах, різні аудиторії у вузах, різні кімнати на роботах, навіть різні входи в аеропортах. Сучасним жінкам не заважає таке розділення, глобалізація і вестернізація не вплинула на їх традиційну самосвідомість?

Коли я був студентом, і дівчата, і хлопці в університеті вчилися разом. В аеропорту заходять всі разом, але в окремих кабінах для чоловіків і жінок проводять огляд. Обшук жінок можуть здійснювати тільки жінки. Жодному чоловікові в Ірані не дозволено оглядати жінку.

В автобусах чи метро, де може бути тиснява, передбачений окремий простір для жінок. В метро є окремі вагони. Це краще для жінок.

Це бажання самих жінок?

Так. Я чув, ніби навіть в Японії жінки виявили бажання, щоб в потягах для них ввели окремі вагони.

Одне з перетворень Іранської революції – роль жінки в суспільстві набагато виросла. В Ірані закладена така концепція, що важкі роботи повинні виконувати чоловіки. Зараз серед студентів кількість дівчат набагато перевищує кількість хлопців.

Розмовляла Анна Ященко