З’їзд ПР: Янукович розповів про “історичне рішення” і запевнив, що Азаров відповість по повній

За 50 днів світ назвав Януковича зіркою, сказала Герман... Угоду з РФ буде ратифіковано, хай хто спробує нам у цьому перешкодити, сказав Янукович... Він бився з президентом Росії і прем’єр-міністром Путіним, сказав Азаров…

Сьогодні в Українському домі чекали на гостей. Партія регіонів проводила свій традиційний з’їзд. Але замість червоної доріжки – неодмінного атрибуту офіційних і світських заходів – застелили символічну синю, створивши певні незручності для деяких партійців, які не втрачаючи нагоди показати свою відданість партії, одягнулися у блакитні кольори. У лавах останніх була і перша заступниця голови Адміністрації президента Ірина Акімова в синьому костюмі, тож їй довелося підійматися сходами в обхід доріжки.

Чорні мерседеси підвозили під стіни колишнього музею Леніна делегатів-«регіоналів»: Лавринович, Бойко, Добкін, Корж, Волков, обидва Табачники один за одним швидко зникали за дверима будівлі, намагаючись уникнути спілкування з пресою. Хоча Табачник-міністр трохи постояв на подвір’ї, радісно обіймаючись з колишньою персоною нон-грата, а нині вже бажаним серед певних кіл в Україні гостем, депутатом російської Держдуми Костянтином Затуліним, який свою присутність на з’їзді пояснив дружніми стосунками й співробітництвом між ПР і “Єдиною Росією”.

Преса насамперед жадала почути реакцію партійців на харківську угоду Януковича – Медвєдєва щодо продовження перебування в Криму російської військо-морської бази на чверть століття.

– Навіщо здали Севастополь? – питали журналісти в народного депутата Володимира Рибака.

– Ви погано знаєте Януковича. А я його знаю 28 років, – усміхаючись відповідав нардеп. – Він нікому нічого безплатно не віддасть. Так і запишіть.

– Я дивлюся на рішення прийняте в Харкові крізь призму газових угод, – ділився з нами нардеп Іван Попеску. – Якби в нас не було проблеми газу, яку нам залишив попередній уряд і нам не ставили умов, як Білорусі свого часу щодо здачі частини ГТС... А зараз стоїть основне питання: як зробити так, щоби у нас не зупинилася металургія, хімічна промисловість, щоб ми не піднімали ціни на газ для населення.

– Але ж це антиконституційне рішення, це здача національних інтересів.

– Це рішення не суперечить 14 пункту перехідних положень Конституції. На території України не дозволяється формування і використання нових військових баз. Але тут ідеться про бази, які існували раніше. І в перехідних положеннях чітко написано, що використання існуючих військових баз для тимчасового перебування іноземних військових формувань здійснюється на підставі міжнародних договорів, ратифікованих ВР. Якби там було чітко вказана конкретна дата закінчення перебування існуючих військових баз... А оскільки цього нема, то це дозволяється. Це проблема законотворців усіх скликань Верховної Ради, які не врегулювали це питання до кінця.

– І ви голосуватимете за ратифікацію?

– Фракція Партії регіонів голосуватиме за ратифікацію договору через те, що він пов’язаний із ціною на газ.

– Думаєте, буде 226 голосів?

– Сподіваюся, що так. Але не знаю, коли.

Прем’єрський мерседес Миколи Азарова прибув за 5 хвилин до початку з’їзду.

– Миколо Яновичу, ви готові очолити Партію? – поцікавилися журналісти.

– Готовий! – упевнено заявив Азаров, піднявши праву руку.

Коли те саме питання згодом поставили Олександру Єфремову, який теж вважався кандидатом на лідерство, той скромно відповів:

– У нас є й інші гідні люди. Це Микола Янович Азаров.

Тож інтриги щодо голови ПР, який замінить на цій посаді Януковича, не було вже до початку з’їзду. Ганна Герман, щоправда, запевняла, що всі делегати гідні очолити партію, зважаючи на їхню енергійність і розум.

Вірна соратниця Януковича також висловилася і з приводу подальшого перебування ЧФ в Україні.

– Я підтримую політику президента Януковича, яка спрямована на захист національних інтересів України. Якщо ви читали останні заяви західних політиків, у тому числі й Хіларі Клінтон, то ви бачили, що світ розглядає харківські домовленості як політику балансу між Заходом і Сходом. Я підтримую Хіларі Клінтон і Віктора Януковича.

З’їзд, як водиться, розпочався гімном. У приспіві Янукович вже навіть тихенько підспівував. Його промова почалася з критики попередньої влади. А за тривалістю виступу Янукович уже може дати фору Ющенку. Промова нинішнього президента тривала 35 хвилин, щоправда, він читав з папірця.

– Державний борг виріс утричі, золотовалютні резерви України зменшилися в три рази, гривня знецінилася у 1,5 раза, дефіцит бюджету на кінець минулого року складав близько 100 мільярдів гривень, – перераховував “гріхи” минулої влади Янукович, водночас намагаючись довести свою “безгрішність” у питанні ЧФ. – Переговори були дуже непрості. Формула ціни на газ, що була закладена минулим урядом, зрозуміло, влаштовувала Росію, але вона ніяк не влаштовувала нас. Росіяни відстоювали свої національні інтереси, і дуже жорстко відстоювали. І я це можу зрозуміти. Чого я не можу зрозуміти, які інтереси відстоювала Тимошенко, коли укладала таку угоду? Ми не могли піти на те, щоб віддати нашу ГТС, треба було шукати інших шляхів. І ми знайшли таку формулу. Ми пішли на продовження оренди нашої бази в Криму для Чорноморського флоту Росії в обмін на зниження ціни на газ. Таким чином протягом 10 років Україна отримує не менше 40 мільярді доларів США. Гроші почнуть надходити вже з квітня цього року... Мільярд на квартал. Україна зберегла 4 мільярди доларів на кожен рік... Не будуть збільшуватися ціни на житлово-комунальні послуги, на газ для населення. (Хоча енергетичні експерти запевняють, що населення споживає газ власного українського видобутку).

Азарова теж обурювався критикою нинішньої опозиції харківських домовленостей.

– Люди, які довели країну до руїни, довели людей до крайньої бідності, які втягли країну в борги, які уклали з Росією кабальну, абсолютно не вигідну угоду, крали і зраджували національні інтереси, вони нам ще в чомусь дорікають... Особливе захоплення в мене викликав виступ якогось Немирі, що п’ятнадцять років отримує гроші з Фонду Сороса. І він виявляється найголовнішим захисником українських національних інтересів. Не Віктор Федорович Янукович, який бився з президентом Росії і прем’єр-міністром Путіним за наші національні інтереси, а пан Немиря... Та невже ми будемо боятися таких «панів немирь» та їм подібних?

У тому що договір щодо ЧФ РФ буде ратифікований Верховною Радою Янукович не сумнівається.

– Хай хтось спробує нам у цьому перешкодити. Відповідь буде гідна, – запевнив гарант.

Під час виступу президент згадав і свою недавню поїздку до США.

– Без перебільшення центральною подією Вашингтонського саміту стала заява України про рішення позбутися всіх запасів високозбагачених ядерних матеріалів, але поступово, – гордо заявив Янукович. – Це рішення отримало високу оцінку світової спільноти та було названо історичним.

Ганна Герман як могла вихваляла свого шефа.

– Усього 50 днів було потрібно йому, щоб світ назвав його зіркою, яка сходить на політичному небосхилі. Всього 50 днів було потрібно, щоб хором йому аплодували Брюссель, Вашингтон і Москва. А ми сьогодні повинні поаплодувати тим 13 мільйонам громадян, нашим соратникам, які обрали для України такого Президента.

Азаров закликав партійців активно готуватися до виборів: у місцеві органи влади, до парламентських і наступних президентських. Але перед цим прем’єр порадив провести чистку у своїх рядах. Бо в партії, мовляв, перебуває понад 1,2 мільйона осіб, а в останній виборчій кампанії брало участь лише 586 тисяч.

Коли постало питання обрання нового голови ПР, делегати одноголосно проголосували за кандидатуру Азарова, висунуту Януковичем. Інших кандидатур і не передбачалося. Янукович запевнив, що вибір Азарова був не випадковий, бо той є одним з засновників, а отже, ветеранів партії, і він свого часу її вже очолював.

– Голова Партії регіонів, яким був обраний Микола Янович, по повній програмі нестиме не тільки відповідальність за політичну й громадську роботу партії, але й відповідальність як прем`єр і лідер коаліції, – запевнив Янукович. – У мене є всі підстави сподіватися, що він буде сумлінно виконувати цю роботу.

– Кого б ми не обрали – чи Миколу Яновича, чи будь-кого іншого, кого хтось із вас запропонує, все одно на штандартах нашої партії, на наших прапорах завжди буде ім’я Януковича, – запевняла Герман. – Тому що це не просто ім’я. Це символ. Символ нашої незламності, нашої єдності, наших перемог. Слава Україні! Слава президенту!

Тож Януковича було обрано почесним лідером ПР. І в цьому плані «регіонали» виявилися неоригінальними, перейнявши цю традицію в нашоукраїнців.

Анна Ященко