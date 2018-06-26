Мітинг опозиції: Тимошенко оголосила “газават” Януковичу

Поки президент Янукович катав дітей на своєму президентському автомобілі і грав у футбол, а прем’єр Азаров в оточенні Черновецького і своїх заступників саджав ялинки, опозиція на чолі з Юлію Тимошенко влаштувала під стінами Верховної Ради мітинг. Приводом для активізації опозиційних сил стала харківська угода між Медвєдєвим і Януковичем щодо продовження терміну перебування Чорноморського флоту РФ на території України.

О 10-й чорний мерседес під’їхав під стіни Маріїнського плацу, з салону автівки вся у білому вийшла лідер об’єднаної опозиції Тимошенко і одразу почала вітатися з натовпом своїх прихильників. А їх тут, незважаючи на негоду, зібралося багацько – близько 5 тисяч мітингувальників з різних регіонів України.

– Юля! Юля! – радісно вигукували вони, побачивши Тимошенко і простягали до неї свої руки, воліючи доторкнутися до “тіла” чи хоча б сфотографувати лідера БЮТ. Тимошенко посміхалася і намагалася поручкатися майже з усім ланцюгом першого ряду мітингувальників.

– Ой, що ж це ми їй ніякого букету не купили? – бідкалися жіночки у натовпі, побачивши, що Тимошенко лишилася без квітів.

Біля сцени під Маріїнським палацом на головну опозиціонерку вже чекали її соратники-нардепи: Турчинов, Томенко, Луценко, Соболєв, Гриценко, Доній, Ляпіна, Ляшко, Шкіль, Кармазін, Катеринчук, Тарасюк та інші стурбовані долею Криму нардепи.

Поряд з мітингом-протестом опозиції під стінами Верховної Ради юні прихильники біло-блакитних активно вимахували прапорами Партії регіонів, окупувавши майданчики перед входами до приміщення. Опозиційні фракції напередодні наполягали на проведенні позачергового засідання парламенту у суботу для розгляду питання про “пакт Януковича-Медвєдєва”, але голова ВР Литвин їм відмовив, заявивши, що не бачить підстав для проведення такого засідання. Проте у сесійну залу таки прийшли нардепи... Регіонали... Й там і забарикадувалися. Нунсівець Ярослав Кендзьор показав журналістам відео, зняте крізь отвір замка: двоє представників Партії регіонів – Олег Надоша і Віктор Корж - у сесійній залі, у ложі уряду.

Розпочав мітинг опозиції один з польових командирів Майдану бютівець Микола Томенко.

– Завжди в найгірші часі, коли ми в опозиції боролися за країну, ми починали з вулиці... – виголосив Томенко. – Ми у Верховній Раді України, на жаль, маємо кремлівську більшість і українську меншість. Аби нинішня влада так захищала український народ, як вона захищає російські інтереси, ціни б їй не було... Ми розпочинаємо нелегку тривалу боротьбу... Ми будемо все робити для того, щоби у вівторок не було шоу, коли стоячи, під оплески дві Верховні Ради продавали територію Україну. Але якщо в середу, четвер чи ще колись ця угода буде ратифікована, то ми зробимо все, щоб її денонсувати.

Далі з промовою виступала Тимошенко.

– Коли ми з вами у 2004 році дивилися один одному в очі, то навіть не могли підозрювати, що у 2010 року будемо знову стояти з вами на майданах і знову підіймати ту глибу боротьби з авторитарними антиукраїнськими режимами... 50 днів нещодавно “відсвяткував” Янукович. І за ці 50 днів він країну повернув назад, як мінімум, на 18 років. Це стосується і здачі високозбагаченого урану, і, як ми дізнаємося від мера Запоріжжя, що вже пішов у “розхід” наш інтелектуальний потенціал авіаційної промисловості, вони віддали можливості володіти іншій країні інтелектуальною власністю на розробку наших літаків АН. Принижується історія, знищується українська мова. І як наслідок “активної роботи” Януковича, ми ще позбавилися частини території України.

Юлія Володимирівна продемонструвала натовпу два аркуші паперу:

– Це і є той легендарний договір про здачу наших національних інтересів у Криму. Подивіться, перша сторінка і половина другої. Все! Півтори сторінки – і на десятки років Україну залишають невільною, приниженою і пригніченою.

– Ганьба Януковичу! Ганьба! – загул натовп.

– Добре, у Януковича і Азарова освіти немає, – продовжувала головна опозиціонерка. – Але ж міністр закордонних справ зобов’язаний знати історію своєї країни і світову історію! Назвіть мені хоч б одну країну, де можна було б внести до Верховної Ради, парламенту, Конгресу, Сенату питання відрізання частини території на сотні років, і щоб парламент бився навколо того, чи віддавати територію рідної держави чи ні, чи торгувати країною чи ні?.. Не час, користуючись такими важкими обставинами, принижувати один одного в опозиції. Ратифікація мусить отримати системний чіткий опір у парламенті. Я прошу вас у вівторок, коли о 10-й годині будуть бити куранти і будуть синхронізувати процеси здачі України, я хотіла би, щоб ви з собою привели сюди десятки людей, які поряд з вами живуть і працюють, які вірять вам, вірять в Україну. Все, що Янукович сьогодні так злагоджено і чітко здає, буде повернуто, як тільки ми його усунемо від влади. А ми, я сподіваюся, його усунемо від влади, так? – звернулася Тимошенко до мітингувальників.

– Так! – схвально заревів натовп і розразився оплесками.

– Юлія Володимирівна, чому немає Ющенка, де він? – голосно звернувся до лідера БЮТ один з учасників мітингу. У відповідь Тимошенко лише знизала плечима й гримаскою дала зрозуміти, “ось бачите, нема його, робіть висновки”.

– Ющенко мед їсть. Він зайнятий, – кепкували у натовпі.

Гриценко заявив, що настав час “віддати кабанчика” і розповів анекдот. “Куме, ви б за незалежність України мерседеса віддали? Віддав би. А мільйон доларів віддали б? Віддав би. А кабанчика віддали б? Ні, він у мене є”.

– Так саме як для політиків настав час втягти кігті, забути про рейтинги, про вибори, про розбіжності і особисті проблеми, щоб поряд стали усі, для кого країна і народ – передусім, – промовляв екс-міністр оборони. – Я впевнений, що десятки тисяч людей прийдуть у вівторок. Наступає час “Ч”. Ця влада у злодійкуватому закритому режимі підписала угоди, які перетворюють Україну із суверенної держави у південно-західний округ Росії. Те, що Янукович сам себе перетворив із президента в префекта – це його справа. Але ми не дамо перетворити Україну в округ РФ... Є прислів’я: “Бесплатный сыр бывает только в мышеловке”. А тут Росія не тільки нам пропонує “безкоштовний сир”, а ще начебто 40 мільярдів візьміть. Ви вірите в те, що Путін і Медвєдєв просто так віддадуть 40 мільярдів? Це буде ціна нашої країни. І саме це час “віддати кабанчика” і ставати всім поряд.

– Угода харківська це акт державної зради, – рішуче заявив екс-міністр закордонних справ Борис Тарасюк. – І ми все зробимо, щоб Янукович і його команда відповідали перед українським народом. Ви думаєте, що росіянам потрібен Чорноморський флот на нашій території?

– Земля їм потрібна! – вигукували кмітливі мітингувальники.

– Правильно! Їм потрібен плацдарм, щоб підривати нашу державність і державу. Помаранчева революція перемогла, тому що об’єдналися. Сьогодні, судячи по прапорам, ми знов об’єднуємося. Разом нас багато. Нас не подолати, – нагадав лозунг Майдану Тарасюк.

– Ціна, яку Янукович заплатив за так званий “дешевий газ” одна, – виголошував голова опозиційного уряду Сергій Соболєв. – Це здати спочатку Крим, а далі – всю Україну. Для кого це зробити? Для купки тих, хто далі володіє заводами, хто захопив землі, хто вважає, що нація, якою вони керують це є бидло, раби, які будуть мовчати. Але ми мовчати не будемо. І ті молоді хлопці, які стоять під голубими прапорами, і готові за копійки тримати прапори чужих держав, стояти на колінах перед Росією, я переконаний, вони теж прокинуться і приєднаються до наших колон. А за газ треба платити стільки, скільки він коштує. Так само як Росія повинна платити за наш хліб, цукор, метал за світовими цінами. Тоді тільки буде дружба... Янукович навіть не порахував, він вже буде лежати в могилі, а Чорноморський флот ще буде бороздити по наших морях. Але ми цього недопустимо. Геть Януковича! Слава Україні!

Далі до слова запросили найактивнішого українського патріота-націоналіста Олега Тягнибока. Той чомусь прийшов не у вишиванці, а у червоній футболці.

– Ця угода є нікчемною юридично, вона суперечить будь-яким нормам українського законодавства, Конституції і навіть суперечить угоді між Україною і Росією про розташування ЧФ. Адже в ній прописано, що її можна продовжувати, якщо обидві сторони погоджуються, тільки на 5 років, а не на 25. Будь-який суд, якщо це справжній суд, а не купка запроданців зваричів, має відмінити такі угоди.

Почувши знайоме прізвище одіозного судді-однофамільця нардеп Роман Зварич зніяковів. Погляди багатьох колег спрямувалися в його бік, супроводжуючись посмішками. Але Тягнибок невпинно продовжував:

– Якщо депутати-тушки не здатні зупинити це антиукраїнське рішення, має бути тиск вулиці. Ви можете не пустити в сесійний зал тушок, – звернувся він до натовпу. – Нам треба “законсервувати” тушки, щоби не мати програшу у блокуванні трибуни, просто стати і не пустити їх на пленарне засідання...

Відомий український поет Дмитро Павличко закликав українців “працювати революціями” у селах і районах. “У кожній області майдан проти Януковича-зрадника”, – наголосив поет.

Емоційною була промова ще одного польового командира Майдану Юрія Луценка.

– 21 квітня пактом Медвєдева-Януковича в день народження Гітлера Україні оголосили війну. Як і перед кожною війною, була проведена психологічна обробка “дубильного населення”... Ніякого стосунку ціна російського газу до вас немає, цією ціною цікавиться Фірташ, Ахметов і вся інша гвардія янучар, які мають шалені мільярди, щоби воювати на кожних виборах за свою, не вашу владу. Результатом харківського пакту стала перемога олігархів, які в чергове нагнули всіх нас, вкравши шматок нашої землі задля свого особистого інтересу. Вдивіться в їхні пики по телебаченню. Що українського, що людського ви там можете побачити? Там бакси лізуть через вуха, очі і інші щілини! І саме тому я кличу до повстання проти тих олігархів, які сьогодні вкрали у нас державу... Сьогодні у всіх: і у мене, і у Ющенка, і у решти, хто вважає себе опозиціонерам, на лобі є печатка – печатка причетності до сьогоднішньої ситуації. Всі ми винні. Саме тому, вдивляйтеся в очі політиків і пам’ятайте їхні діла. Не забудьте, хто розвалившись у кріслі месії годинами теревенив про великі речі і закликав голосувати проти обох, бо “обоє рябоє”. І сьогодні його тут нема...

– Ганьба Ющенку! – залунало в натовпі.

– Та холера з тим Ющенком! І не віддавайте йому Говерли, – застеріг Луценко і продовжив свою промову. – Пам’ятаючи все це, простіть їх, але тільки тоді, коли вони візьмуться за руки, попри все, що було, попри всі образи, непорозуміння, війни і навіть зради будуть на таких сценах, на всіх областях України разом. Бо опозиція повинна об’єднатися. І у вівторок біля Верховної Ради, хто б сюди не прийшов, хай навіть Ющенко, – простіть. А хто не прийде – забудьте і викресліть з української переможної історії.

На завершення мітингу Тимошенко заявила про початок опору і попросила організувати у вівторок своїх прибічників “таку ситуацію біля парламенту, щоб у них (депутатів – Авт.) рука навіть не піднялася поставити це на ратифікацію або насинути кнопку”.

– Влада на чолі з Януковичем має якнайшвидше бути повалена, – зачитувала звернення до громадян України Тимошенко. – Ми починаємо боротьбу за визволення України. Ставайте поруч, не мовчіть, не бійтеся, не зволікайте.

Учасники опозиційного мітингу одностайно призначили початок боротьби на вівторок й пообіцяли прийти під Верховну Раду з друзями й знайомими.

Анна Ященко

Фото Володимира Гонтара, Олександра Прокопенка /УНІАН