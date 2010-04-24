Азаров за допомогою двох заступників та Черновецького посадив 4 ялинки

Сьогодні в рамках Всеукраїнського суботника прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ посадив чотири ялини на схилі біля музею Великої Вітчизняної війни у Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, допомагали М.АЗАРОВУ віце-прем`єр-міністри Віктор СЛАУТА і Віктор ТИХОНОВ, а також мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ і перший заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО.

М.АЗАРОВ зазначив, що проведення суботників – це дуже важлива справа, і така практика буде продовжена в майбутньому.

«Завдання (суботника – УНІАН) одне – щоб ми жили чистіше, краще і красивіше», - сказав М.АЗАРОВ, підкресливши, що хотів би, щоб у суботниках брали участь якомога більше українців.

Він також повідомив, що міністри сьогодні перебувають у регіонах, і також беруть участь у суботниках.

Усього біля музею ВВВ близько 200 співробітників Секретаріату Кабінету міністрів посадили 65 ялин на території 2 га. Ці дерева, окрім декоративної, виконуватимуть і функцію зміцнення схилів.