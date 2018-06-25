Практичний посібник: як за димовою завісою роздерибанити півмільярда гривень

Сьогодні, відкриваючи засідання уряду, Азаров погрожував своїй попередниці кримінальним переслідуванням. Воістину: ворогам – прокуратуру й закон, однопартійцям – бюджет-2010... Це була найлаконічніша й найкоротша презентація проекту бюджету в новітній історії України. Апарат Міністерства фінансів кілька днів готував доповідь своєму міністрові й витратив кілька картриджів для кольорових принтерів, аби роздрукувати тонни кольорових слайдів (у своїй любові до презентацій із використанням PowerPoint Федір Ярошенко перевершить свою колишню шефиню Тимошенко). Один із так і не використаних слайдів проголошував: «Основою проекту бюджету України на 2010 рік є система цінностей, визначена програмою президента України».

Однак слайди, презентація і тижнева робота апарату Мінфіну вранці 27 квітня зійшли на пси, оскільки міністр у задимленій сесійній залі був змушений зіжмакати свою доповідь. Так само невиразною була й співдоповідь найнепублічнішого голови Бюджетного комітету ВР Миколи Деркача, і мало хто за димовою завісою та стусаниною звернув увагу на квінтесенцію виступу вірного литвинівця – “рекомендувати проект бюджету-2010 до прийняття з урахуванням пропозицій Бюджетного комітету”. З цим доповненням бюджет і був проголосований.

Пропозиції Бюджетного комітету, що стали частиною бюджету (текст, знятий з офіційного сайту парламенту, читайте нижче), варті того, щоб з ними уважно ознайомитися. Більше того, у посібниках з парламентаризму вони можуть використовуватися як хрестоматійний матеріал для розділу «Парламентський лобізм». Авторами проекту постанови ВР значаться Володимир Макеєнко (теж свого часу голова Бюджетного комітету), Петро Мельник та інші.

Pet Projects – улюблені бюджетні пестунчики

На жаргоні американських законодавців pet project (pet – пестунчик, домашня тваринка) означає їхні власні лобістські проекти, якими вони нашпиговують законопроекти, передусім бюджетний. Притчею во язицех в Америці стали міст на Алясці, який веде в нікуди, і восьмисмуговий хайвей у одному зі штатів Середнього Заходу, по якому в день проїжджає кілька машин, оскільки військова база, до якої веде ця дорога, закрилася.

Свої улюблені бюджетні пестунчики є і в наших депутатів, незалежно від їх фракційної належності. Скажімо, Петро Мельник, який уже неодноразово був народним депутатом, а цього разу поповнив лави обранців під час останнього пересування в партійному списку “Регіонів”, дуже любить очолюваний ним багато років Національний університет податкової служби. На його офіційному сайті Петро Володимирович досі значиться повноцінним ректором, хоча не сьогодні – завтра стане, як і за свого колишнього нардепства, почесним. Тільки-но отримавши мандат народного депутата цього скликання, Мельник відразу став заступником голови Бюджетного комітету. І якраз устигнув до бюджетної трапези. Ось що знаходимо в тексті постанови, співавтором якої він є.

Додаткове фінансування з бюджету-2010 виділяється на:

За кодом 3507040 – «Підготовку кадрів та підвищення кваліфікації Національним університетом державної податкової служби». На видатки розвитку за цією статтею спрямовується 15 мільйонів гривень.

За кодом 3507020 – «Прикладні розробки у сфері оподаткування, фінансового права та діяльності податкової служби» – 8 мільйонів гривень (не доводиться сумніватися, що провідною інституцією в галузі прикладних розробок у сфері оподаткування є саме Національний університет податкової служби, розташований у Ірпені.

Географічне розміщення цього закладу відіграє істотну роль, оскільки далі постанова наказує Мініфіну створити спеціальну бюджетну програму «Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Київської області на соціально-економічний розвиток, у тому числі для міст Бучі, Ірпеня та Києво-Святошинського району» (видатки розвитку) в сумі майже85,2 млн. гривень. Ось так Ірпеню і сусідній з ним Бучі поталанило, що на ірпенській території розміщено таки провідний заклад, а закладу, у свою чергу, поталанило з керівником. Та й Києво-Святошинському району щось перепаде – якраз до місцевих виборів 2011 року, які “регіонали” заприсяглися виграти.

Прикордонні війська, Украгролізинг і Верховна Рада

Звісно, нашвидкуруч ділячи гроші за димовою завісою, депутати не забули й самих себе. Верховна Рада збудує для себе житло (на видатки розвитку – додаткові 14 млн. понад ті 39 млн., що вже були передбачені в проекті бюджету). Закладених у бюджет 64 мільйони гривень на комфортний відпочинок у санаторіях виявилося замало, і депутати додали ще три мільйони, як і два мільйони – собі на закордонні відрядження, переважно до Брюсселя та Страсбурга. Це не враховуючи 16 мільйонів гривень на інші статті витрат.

З усіх головних розпорядників коштів найбільше поталанило під час голосування в останню мить за бюджет Національній акціонерній компанії «Украгролізинг» та Державній прикордонній службі. Відповідно, понад бюджетні призначення, передбачені законопроектом №6000, їм було виділено 200 і 19 мільйонів гривень. На додачу, Украгролізингу було зроблено ще більш царський подарунок: цю компанію наділили правом розпоряджатися цілою низкою бюджетних програм – відповідно, позбавивши цього права Мінагрополітики.

Парасольки не дозволяли бачити, які емоції були на обличчі в Литвина, коли відомства, очолювані його ріднею та однопартійцями, отримували десятки, а то й сотні додаткових мільйонів з бюджету. Ви там жбурляйте собі яйцями...

Неприховано лоббстські пропозиції Бюджетного комітету Верховної Ради не містять в собі нічого кримінального й нічого нового. Український бюджет – чи то на на п’яти сторінках за часів Лазаренка чи у двох фоліантах за часів Азарова – завжди був і продовжує бути годівницею допущених до нього.

Ось тільки Азаров через десять хвилин після того, як його однопартійці влаштували міжсобойчик з розподілу чергового півмільярда гривень (460 мільйонів, якщо бути точним) читав лекцію про те, як дерибанив бюджет попередній уряд, охарактеризований ним «зграєю». А наступного дня при відкритті засідання уряду – погрожував попередниці кримінальним переслідуванням.

Воістину: ворогам – прокуратуру і закон, однопартійцям – бюджет-2010.

Станіслав Голубенко

Проект

вноситься народними депутатами України – членами Комітету з питань бюджету Макеєнком В.В., Мельником П.В. та іншими

ПОСТАНОВА Верховної Ради України

Про прийняття проекту Закону України про Державний бюджет України на 2010 рік

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Прийняти за основу та в цілому як закон проект Закону України про Державний бюджет України на 2010 рік (реєстр. № 6000), поданий Кабінетом Міністрів України, з урахуванням таких змін:

1) у тексті законопроекту:

у пункті 1 статті 2 слова і цифри «пунктом 50 статті 6» замінити словами і цифрами «пунктом 50 статті 6 цього Закону»;

у пункті 13 статті 2 слово «законодавства» замінити словом «закону»;

у пункті 49 статті 2 текст у дужках викласти у такій редакції: «(крім надходжень з цього платежу у сумі, визначеній по спеціальному фонду державного бюджету у додатку № 1 до цього Закону)»;

текст пункту 25 статті 6 викласти у такій редакції «збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності у сумі, визначеній по спеціальному фонду державного бюджету у додатку № 1 до цього Закону»;

частину першу статті 13 після слів «пов’язаних з підготовкою та проведенням чемпіонату» доповнити словами та цифрами «за зобов’язаннями Державної іпотечної установи на суму 2.000.000 тис. гривень»;

у статті 23 слова «Стабілізаційного фонду» замінити словами «спеціального фонду державного бюджету»;

у статті 25: у частині першій слово «її» виключити; у частині другій слова «державних облігацій України» та «доходи» замінити відповідно словами «облігацій внутрішньої державної позики» та «відповідні показники доходів державного бюджету»;

частину восьму статті 26 викласти у такій редакції: «Перерозподіл обсягів коштів між субвенціями з державного бюджету місцевим бюджетам, між субвенціями з державного бюджету місцевим бюджетам та додатковими дотаціями з державного бюджету місцевим бюджетам, а також таких трансфертів між місцевими бюджетами у межах загального обсягу відповідних субвенцій та додаткових дотацій у 2010 році здійснюється у порядку, визначеному Міністерством фінансів України»;

у статті 31 після цифр «5001060» та «6151020» доповнити відповідно цифрами «6122060» та «6511020»;

у пункті 1 статті 33: цифри і слова «31 відсотка», «34 відсотка» та «35 відсотків» виключити; в абзаці третьому слова і цифри «пунктами 1, 2 та 3 статті 6 цього Закону» замінити словами і цифрами «пунктами 1, 2, 3 та 35 статті 6 цього Закону»;

у пункті 59 статті 33 слова і цифри «пунктом 5 статті 6 цього Закону» замінити словами і цифрами «пунктами 5 та 37 статті 6 цього Закону»;

пункт 2 статті 34 доповнити словами «для податку з доходів фізичних осіб»;

у частині першій статті 40 слова «вільних залишків» та «таких бюджетів» замінити словами «вільного залишку» та «такого бюджету», слово «соціально» виключити;

у частині другій статті 55 слова «подавати Міністерству фінансів України та Державному казначейству України» замінити словами «щокварталу подавати Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, Рахунковій палаті, Міністерству фінансів України та Державному казначейству України»;

частину шосту статті 72 доповнити словами і цифрами «строком до 1 січня 2011 року»;

пункт 3 частини першої статті 74 після слів «проектів з ліквідації шахт» доповнити словами «фінансування програми реновації»;

пункт 10 частини першої статті 74 після слів «доступного житла» доповнити словами «та здійснення компенсації Державній іпотечній установі витрат з придбання квартир по забезпеченню житлом окремих категорій громадян»;

статтю 74 доповнити новою частиною такого змісту:

«Державному казначейству України щомісяця (не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним) подавати Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, Рахунковій палаті та Міністерству фінансів України звіт про надходження коштів до Стабілізаційного фонду у розрізі джерел надходження та їх використання у розрізі головних розпорядників коштів державного бюджету та бюджетних програм»;

частину першу статті 75 після слів «надаватися кредити» доповнити словами «і безповоротна фінансова допомога», після слів «фінансові можливості вичерпані» доповнити словами «здійснюватися збільшення статутного капіталу Державної іпотечної установи»;

у статті 80 після слів «земельних ділянок» доповнити словами «несільськогосподарського призначення»;

пункт 7 Прикінцевих положень після слів «Кабінету Міністрів України» доповнити словами «за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету»;

Прикінцеві положення доповнити пунктом 14 такого змісту:

«14. Використання коштів місцевих фондів охорони навколишнього середовища здійснюється за погодженням з Кабінетом міністрів України »;

2) збільшити видатки загального фонду проекту державного бюджету на 2010 рік:

за кодом 0111010 «Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України» на 16.453,1 тис. гривень, у тому числі видатки споживання – на 2.397,1 тис. гривень, видатки розвитку – на 14.056 тис. гривень;

за кодом 0111040 «Візити народних депутатів України за кордон» видатки споживання на 2.000 тис. гривень;

за кодом 0111050 «Обслуговування діяльності Верховної Ради України» видатки споживання на 10.641 тис. гривень, з них комунальні послуги та енергоносії – на 2.627,3 тис. гривень, та видатки розвитку – на 44 тис. гривень;

за кодом 0111070 «Фінансова підтримка санаторно-курортного комплексу Управління справами Верховної Ради України» видатки споживання на 3.616,2 тис. гривень;

за кодом 0111080 «Висвітлення діяльності народних депутатів України через засоби телебачення і радіомовлення» видатки споживання на 3.510 тис. гривень;

за кодом 0411030 «Обслуговування діяльності Кабінету Міністрів України» на 3.500 тис. гривень, у тому числі видатки споживання – на 2.000 тис. гривень, з них комунальні послуги та енергоносії – на 2.000 тис. гривень, та видатки розвитку – на 1.500 тис. гривень;

за кодом 1202080 «Виробництво та розповсюдження соціальної реклами щодо шкоди тютюнопаління та зловживання алкоголем» видатки розвитку на 7.800 тис. гривень;

за кодом 1801200 «Музейна справа та виставкова діяльність» видатки розвитку на 14.200 тис. гривень та передбачити рядок «в тому числі завершення археологічних досліджень та музеєфікації залишків фундаментів Десятинної церкви у місті Києві» – 14.200 тис. гривень»;

за кодом 2201010 «Керівництво та управління у сфері освіти і науки» видатки розвитку на 1.300 тис. гривень;

за кодом 2201020 видатки розвитку на 33.700 тис. гривень та назву бюджетної програми викласти у такій редакції «Фундаментальні дослідження у вищих навчальних закладах та наукових установах»;

назву бюджетної програми за кодом 2201040 викласти у такій редакції «Прикладні дослідження і розробки за напрямами науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів та наукових установах»;

за кодом 2201180 «Проведення всеукраїнських та міжнародних олімпіад у сфері освіти» видатки споживання на 558,8 тис. гривень;

за кодом 2801390 видатки розвитку на 200.000 тис. гривень та назву бюджетної програми викласти у такій редакції «Збільшення статутного фонду НАК "Украгролізинг" для закупівлі технічних засобів для агропромислового комплексу з подальшою передачею їх на умовах фінансового лізингу»;

виділити Національну акціонерну компанію «Украгролізинг» головним розпорядником коштів державного бюджету за бюджетними програми (коди 2801390, 2801440, 2801470 і 2801490);

за кодом 3507020 «Прикладні розробки у сфері оподаткування, фінансового права та діяльності податкової служби» видатки розвитку на 8.000 тис. гривень;

за кодом 3507040 «Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації Національним університетом державної податкової служби» видатки розвитку на 15.000 тис. гривень;

передбачити бюджетну програму за кодом 3511480 «Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Калуша на соціально-економічний розвиток» (видатки розвитку) у сумі 30.000 тис. гривень;

передбачити бюджетну програму за кодом 3511490 «Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Київської області на соціально-економічний розвиток, у тому числі для міст Бучі, Ірпіня та Києво-Святошинського району» (видатки розвитку) у сумі 85.172,7 тис. гривень;

за кодом 5341020 «Забезпечення особового складу Державної прикордонної служби України» видатки споживання на 6.000 тис. гривень;

за кодом 5341030 «Матеріально-технічне забезпечення Державної прикордонної служби України» видатки споживання на 5.000 тис. гривень;

за кодом 5341800 «Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об`єктів Державної прикордонної служби України» видатки розвитку на 8.000 тис. гривень;

за кодом 5991010 «Парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини» на 773,1 тис. гривень, у тому числі видатки споживання – на 26,3 тис. гривень та видатки розвитку – на 746,9 тис. гривень;

за кодом 6651020 «Організаційне забезпечення підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу» видатки розвитку на 5.000 тис. гривень;

визначити Державну службу автомобільних доріг України відповідальним виконавцем за бюджетною програмою «Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування (міжміське сполучення), задіяних до підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу» з кодом 6652020;

3) збільшити повернення кредитів по загальному фонду проекту державного бюджету на 2010 рік за кодом 3511630 «Повернення позик, наданих для фінансування проектів розвитку за рахунок коштів, залучених державою» на 460.269 тис. гривень;

4) внести відповідні зміни до статті 1 та додатків до законопроекту з урахуванням вищенаведених змін показників проекту державного бюджету на 2010 рік.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН