Віхи тижня. Тимошенко закликає рятувати Україну, Янукович чекає Медведєва

Лідер БЮТ піднімає прихильників на боротьбу з Януковичем. Той готується до чергової порції домовленостей з РФ... Литвин думає, що кількість перебіжчиків зросте...

Юлія Тимошенко зробила невелику перерву в політичній активності тільки на день Перемоги, розуміючи, що 9 травня політичні гасла й заклики недоречні. Решту травневих днів Юлія Володимирівна виконувала щось на кшталт обов`язкової програми: побувала в західних і центральних регіонах країни, де спробувала підняти народ на боротьбу проти правлячого режиму. Вона запропонувала депутатам різних рівнів від БЮТ ставити підписи під вимогою імпічменту президентові Януковичу і проведення дострокових парламентських виборів. Мабуть, це й буде тест на генетичну відповідність критеріям соратника Тимошенко. Юлія Володимирівна в регіонах, що підтримали її на президентських виборах, з максимальною щирістю обіцяє провести чистку бютівських лав, гарантуючи, що ніколи більше не візьме під свої прапори зрадників і перебіжчиків.

Кульмінацією опозиційної активності стало засідання Комітету захисту України (КЗУ) 10 травня, яке фактично перетворилося на розширену зустріч лідера БЮТ зі своїми союзниками. Всі опоненти Януковича, які мають точку зору, що не співпадає з поглядами Юлії Володимирівни, зустріч у Союзі письменників проігнорували. Їх можна зрозуміти: спочатку Тимошенко оголосила себе лідером опозиції, а зараз погодилася «на рівних» засідати за круглим столом. Трохи зіпсував обідню Анатолій Гриценко: лідер «Громадянської позиції» закликав екс-прем`єра покаятися за ручні методи управління економікою. Що-що, а ось каятися лідер БЮТ любить у кульмінаційні моменти своєї кар`єри переважно з прицілом на майбутнє. А наразі окрім мітингу, запланованого на 11 травня, Тимошенко закликає організувати 17 травня «гарячий прийом» російському президентові Дмитру Медведєву і вимагає від влади докладного звіту про майбутні поступки національними інтересами на користь Росії.

Як уже було сказано, до КЗУ не приєдналися учасники опозиції, які не вважають себе «підкаблучниками» лідера БЮТ. Віктор Ющенко делегував на засідання «няню Віру» Ульянченко, яка не володіла повноваженнями підписувати будь-які документи. Сам екс-президент, очевидно, відпочиває від трудів праведних. Лідер «Фронту змін» Арсеній Яценюк, який продовжує опонувати владі переважно в одиночному розряді, також не удостоїв своєю увагою засідання комітету. Не з`явився на Банковій і В’ячеслав Кириленко.

Після засідання Комітету захисту України склалося відчуття, що вся політика в Україні зосереджена в межах однієї вулиці – Банкової, на якій розташовані і Союз письменників, і президентська Адміністрація. Дуже зручно для майбутньої політичної боротьби. Ось тільки декларована Тимошенко готовність вивести на вулиці сотні тисяч прихильників поки що викликає сумніви.

Президент Янукович більше був зосереджений на святкуванні Дня Перемоги, яке під час параду в Києві нагадувало режимний захід із жорсткими нормами допуску. Проте Віктор Федорович знайшов можливість висловитися на адресу опозиції, відзначвши, що Тимошенко скоро всій країні пропонуватиме димові шашки. Янукович грізним тоном (схоже, ці нотки він репетирував упродовж п`яти років) пообіцяв не допустити розпалювання громадянського конфлікту.

Володимир Литвин, який опанував разом зі спікерським ремеслом професію бухгалтера, нарахував збитків від дій опозиції, що протестувала проти ратифікації Харківських угод, на суму більше одного мільйона гривень (мабуть, з урахуванням належного відкату). Володимир Михайлович дав зрозуміти, що компенсувати нанесені сесійній залі Верховної Ради пошкодження будуть самі парламентарії.

Треба сказати, що Литвин не без задоволення відзначає, що спроби Юлії Тимошенко спровокувати розпуск Верховної Ради тільки збільшуватимуть чисельність парламентської коаліції. Спікер стверджує, що переважна більшість народних депутатів хочуть нормально працювати, а не влаштовувати рукопашні, не відходячи від робочого місця. Сьогодні мало хто сумнівається, що парламент шостого скликання відпрацює покладений законом термін до осені 2012 року, оскільки дострокові парламентські вибори для багатьох нардепів означають прощання з теплим кріслом.

Дещо несподівано нагадав про себе Леонід Кучма – визнаний фахівець із українсько-російських відносин. Екс-президент неприємно вражений, що українське керівництво не знайшло можливості закріпити вартість оренди баз Чорноморського флоту в домовленостях із Росією. Леонід Данилович не без сарказму відзначив, що Янукович поступається російському тандему, самому ж Кучмі, як відомо, вдавалося уникнути явної здачі інтересів України.

Євген Магда