Що Янукович шепнув на вухо Володимиру? (фоторепортаж)
На богослужінні світська влада вишикувалася у щось на кшталт почесної варти... Азаров став перед Януковичем... Та й привітання прем’єра вивісили в Інтернеті на годину раніше...
У день Cвятої Трійці Президент помолився у Києво-Печерській лаврі. Божественну літургію з нагоди свята провів Предстоятель Української православної церкви, Митрополит Київський і всієї України Блаженніший Володимир.
|У день Cвятої Трійці Президент помолився у Києво-Печерській лаврі
|Божественну літургію з нагоди свята провів Предстоятель Української православної церкви, Митрополит Київський і всієї України Блаженніший Володимир
Прес-служба голови держави повідомила, що "разом з Віктором Януковичем на богослужінні були присутні голова Верховної Ради Володимир Литвин, прем’єр-міністр Микола Азаров, народні депутати, урядовці, віряни"... хоча останніх у безпосередній близькості від Президента з почтом якраз не спостерігалося. Як завжди на подібних заходах.
|На богослужіння Президент, урядовці та дрібніші чиновники вишикувалися у щось на кшталт “почесної варти”...
Звернув на себе увагу той факт, що привітання Азарова зі святом Трійці виявилося принаймні вдвічі довшим за привітання Януковича та з’явилося на урядовому порталі о восьмій ранку - на годину раніше, аніж привітання на офіційному сайті Президента. Якщо голова держави згадав лише про те, як “Святий Дух зійшов на апостолів і надихнув їх нести у світ силу Христової істини”. То прем’єр не лише розповів про “одвічну прихильність християнському служінню”, що дає “тверду опору на загальновизнані ідеали добра і справедливості” та ще й прив’язав це до сьогоденних потреб. Мовляв, “національні духовні традиції слугуватимуть надійним підґрунтям для економічних і соціальних перетворень”, бо “Україна прагне на засадах християнської моралі побудувати суспільство, в якому пануватимуть мир і злагода”.
Та й під час богослужіння “першим” в рядах урядовців теж став Азаров, а не Янукович.
|Одразу кинулося в око: якщо Янукович прийшов до Лаври як перша особа...
|…то у “лавах” опинився вже “другим”
Цікаво, чи не варто вважати такий “перекіс” у бік прем’єра порушенням субординації, на що Президент, як відомо, може відреагувати досить різко. Й неоднозарово це демонстрував...
|Після богослужіння Янукович підійшов до Володимира
|...та здається щось прошепотів йому на вухо. Цікаво, що саме?
Нагадаємо, що у березні Віктор Федорович під час зустрічі з новопризначеними керівниками Криму у Сімферополі обурився тим, що присутні не записують за ним: “Прошу вас записувати. Я не лекцію приїхав читати у Крим. Я спитаю по повній програмі”, - заявив Президент.
А у минулий четвер узагалі грозився звільнити міністра вугільної промисловості за те, що приїхавши до Луганська, не знайшов того у своєму почті. Та вирішив, що міністр самостійно “проміняв” поїздку з Президентом на засідання урядового комітету з питань розвитку галузей економіки під головуванням першого віце-прем`єра. “Я йому (міністру вугільної промисловості Ященку – ред.) 1% залишу. На 99% я йому покажу інше місце роботи”, - пообіцяв тоді Янукович. В уряді після цього два дні пояснювали, що “демарш” не був самостійним рішенням міністра та переводили стрілки на Адміністрацію Президента, яка, мовляв не “замовила” участі урядовця у президентській поїздці...
Ганна Ткаченко