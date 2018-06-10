Що Янукович шепнув на вухо Володимиру? (фоторепортаж)

Що Янукович шепнув на вухо Володимиру? (фоторепортаж)

14:39, 23 травня 2010
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На богослужінні світська влада вишикувалася у щось на кшталт почесної варти... Азаров став перед Януковичем... Та й привітання прем’єра вивісили в Інтернеті на годину раніше...

У день Cвятої Трійці Президент помолився у Києво-Печерській лаврі. Божественну літургію з нагоди свята провів Предстоятель Української православної церкви,  Митрополит Київський і всієї України Блаженніший Володимир.

У день Cвятої Трійці Президент помолився у Києво-Печерській лаврі

Божественну літургію з нагоди свята провів Предстоятель Української православної церкви, Митрополит Київський і всієї України Блаженніший Володимир

Прес-служба голови держави повідомила, що "разом з Віктором Януковичем на богослужінні були присутні голова Верховної Ради Володимир Литвин, прем’єр-міністр Микола Азаров, народні депутати, урядовці, віряни"... хоча останніх у безпосередній близькості від Президента з почтом якраз не спостерігалося. Як завжди на подібних заходах.

На богослужіння Президент, урядовці та дрібніші чиновники вишукувалися у щось на кшталт “почесної варти”...

Звернув на себе увагу той факт, що привітання Азарова зі святом Трійці виявилося принаймні вдвічі довшим за привітання Януковича та з’явилося на урядовому порталі  о восьмій ранку - на годину раніше, аніж привітання на офіційному сайті Президента. Якщо голова держави згадав лише про те, як “Святий Дух зійшов на апостолів і надихнув їх нести у світ силу Христової істини”. То прем’єр не лише розповів про “одвічну прихильність християнському служінню”,  що дає “тверду опору на загальновизнані ідеали добра і справедливості” та ще й прив’язав це до сьогоденних потреб. Мовляв, “національні духовні традиції слугуватимуть надійним підґрунтям для економічних і соціальних перетворень”, бо “Україна прагне на засадах християнської моралі побудувати суспільство, в якому пануватимуть мир і злагода”.

Та й під час богослужіння “першим” в рядах урядовців теж став Азаров, а не Янукович.

Одразу кинулося в око: якщо Янукович прийшов до Лаври як перша особа...

…то у “лавах” опинився вже “другим”

Цікаво, чи не варто вважати такий “перекіс” у бік прем’єра порушенням субординації, на що Президент, як відомо, може відреагувати досить різко. Й неоднозарово це демонстрував...

Після богослужіння Янукович підійшов до Володимира

...та здається щось прошепотів йому на вухо. Цікаво, що саме?

Нагадаємо, що у березні Віктор Федорович під час зустрічі з новопризначеними керівниками Криму у Сімферополі обурився тим, що присутні не записують за ним: “Прошу вас записувати. Я не лекцію приїхав читати у Крим. Я спитаю по повній програмі”, - заявив Президент.

А у минулий четвер узагалі грозився звільнити міністра вугільної промисловості за те, що приїхавши до Луганська, не знайшов того у своєму почті. Та вирішив, що міністр самостійно “проміняв” поїздку з Президентом на засідання урядового комітету з питань розвитку галузей економіки під головуванням першого віце-прем`єра. “Я йому (міністру вугільної промисловості Ященку – ред.) 1% залишу. На 99% я йому покажу інше місце роботи”, - пообіцяв тоді Янукович.  В уряді після цього два дні пояснювали, що “демарш” не був самостійним рішенням міністра та переводили стрілки на Адміністрацію Президента, яка, мовляв не “замовила” участі урядовця у президентській поїздці...

Ганна Ткаченко

Фото з офіційного сайту Президента України

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