Що Янукович шепнув на вухо Володимиру? (фоторепортаж)

У день Cвятої Трійці Президент помолився у Києво-Печерській лаврі. Божественну літургію з нагоди свята провів Предстоятель Української православної церкви, Митрополит Київський і всієї України Блаженніший Володимир.

Прес-служба голови держави повідомила, що "разом з Віктором Януковичем на богослужінні були присутні голова Верховної Ради Володимир Литвин, прем’єр-міністр Микола Азаров, народні депутати, урядовці, віряни"... хоча останніх у безпосередній близькості від Президента з почтом якраз не спостерігалося. Як завжди на подібних заходах.

Звернув на себе увагу той факт, що привітання Азарова зі святом Трійці виявилося принаймні вдвічі довшим за привітання Януковича та з’явилося на урядовому порталі о восьмій ранку - на годину раніше, аніж привітання на офіційному сайті Президента. Якщо голова держави згадав лише про те, як “Святий Дух зійшов на апостолів і надихнув їх нести у світ силу Христової істини”. То прем’єр не лише розповів про “одвічну прихильність християнському служінню”, що дає “тверду опору на загальновизнані ідеали добра і справедливості” та ще й прив’язав це до сьогоденних потреб. Мовляв, “національні духовні традиції слугуватимуть надійним підґрунтям для економічних і соціальних перетворень”, бо “Україна прагне на засадах християнської моралі побудувати суспільство, в якому пануватимуть мир і злагода”.

Та й під час богослужіння “першим” в рядах урядовців теж став Азаров, а не Янукович.

Цікаво, чи не варто вважати такий “перекіс” у бік прем’єра порушенням субординації, на що Президент, як відомо, може відреагувати досить різко. Й неоднозарово це демонстрував...

Нагадаємо, що у березні Віктор Федорович під час зустрічі з новопризначеними керівниками Криму у Сімферополі обурився тим, що присутні не записують за ним: “Прошу вас записувати. Я не лекцію приїхав читати у Крим. Я спитаю по повній програмі”, - заявив Президент.

А у минулий четвер узагалі грозився звільнити міністра вугільної промисловості за те, що приїхавши до Луганська, не знайшов того у своєму почті. Та вирішив, що міністр самостійно “проміняв” поїздку з Президентом на засідання урядового комітету з питань розвитку галузей економіки під головуванням першого віце-прем`єра. “Я йому (міністру вугільної промисловості Ященку – ред.) 1% залишу. На 99% я йому покажу інше місце роботи”, - пообіцяв тоді Янукович. В уряді після цього два дні пояснювали, що “демарш” не був самостійним рішенням міністра та переводили стрілки на Адміністрацію Президента, яка, мовляв не “замовила” участі урядовця у президентській поїздці...