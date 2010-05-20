Янукович образився на міністра і погрожує звільнити

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє про високу вірогідність звільнення з посади міністра вугільної промисловості Юрія ЯЩЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент України заявив сьогодні у Луганську під час засідання регіонального комітету економічних реформ.

Під час свого виступу В.ЯНУКОВИЧ обурився і повідомив, що міністр вугільної промисловості прийняв рішення не їхати з Президентом у робочу поїздку в Луганськ, тому що має плани взяти участь у засіданні Урядового комітету.

“Я йому (міністру вугільної промисловості Ю.ЯЩЕНКУ – УНІАН) 1% залишу. На 99% я йому покажу інше місце роботи”, - заявив В.ЯНУКОВИЧ.