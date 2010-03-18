Янукович змусив записувати за ним: я не лекцію приїхав читати у Крим

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ попередив новопризначених керівників Автономної Республіки Крим про те, що в них закінчилося спокійне життя і необхідно розпочинати корінні реформи у всіх сферах життя, за результати яких вони перед главою держави будуть жорстко відповідати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні у Сімферополі під час зустрічі з керівниками Криму.

Президент констатував, що фінансова ситуація в Україні дуже складна. «Спадок, який ми отримали, не дає можливості для швидкого доброго старту. Але ми не сидітимемо, склавши руки, і розпочинаємо роботу», - сказав Президент.

Серед державних пріоритетів на сучасному етапі В.ЯНУКОВИЧ назвав розробку і запровадження невідкладних заходів по виходу із фінансово-економічної кризи.

Після цього В.ЯНУКОВИЧ звернувся до присутніх з вимогою записувати його вимоги. «Прошу вас записувати. Я не лекцію приїхав читати у Крим. Я спитаю по повній програмі. Тихого життя не буде. Ми будемо наводити порядок у всіх сферах життя автономії», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, новим головою Ради міністрів Криму став Василь ДЖАРТИ, а головою парламенту АРК - Володимир КОНСТАНТИНОВ.