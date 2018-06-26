Керівник ТВі: Згортання демократії в Україні неможливе, хоча спроби будуть

Голова СБУ, бізнесмен Хорошковський хоче скасувати через суд ліцензії багатьох каналів, у тому числі й Пінчука, аби контролювати все й диктувати нинішньому президенту свої умови...

Днями суд задовольнив позов медіа-холдингу U.A.Inter Media Group до П’ятого каналу та ТВі. Йдеться про оскарження рішення Нацради від 27 січня 2010 року про виділення частот, що дісталися каналам ТВі та 5-му. Редакційна ради каналів вважають, що ситуація може призвести до втрати ліцензій. На думку колективу, на процес впливає власник медіа-холдингу U.A. Inter Media Group – голова СБУ, член Вищої ради юстиції Валерій Хорошковський. Сам пан Хорошковський звинувачення працівників 5-го каналу і ТВі називає “неправдивими”. У свою чергу, Нацрада цілком готова виконати рішення суду.

Чи реально в правовій площині вирішити питання на користь постраждалих телеканалів? Чи вдаватимуться колективи телеканалів до радикальних дій? З цими питаннями ми звернулися до генерального директора ТВі Миколи Княжицького.

Пане Миколо, якщо рішення суду вступить в силу, то ТВі не стане ефірним каналом, а продовжить своє існування у формі супутникового каналу. Що ви, власне, втрачаєте, яку аудиторію, які можливості?

Ми втрачаємо дуже багато. Ми втрачаємо фактично половину піплметрів, тобто це половину людей, які можуть нас дивитися. Але з точки зору конкуренції – це набагато більше, тому що в кабелі дуже висока конкуренція. У кабелі ми один зі 100 каналів, а в ефірі – один з 20. Ми втрачаємо більше як 2/3 доступу до глядачів. Зараз у нас частка 1%, а в ефірі частка на ринку могла б сягати 3–4%. Цього було б достатньо, щоб самоокуповувати нашу діяльність. Якщо цього немає і ми залишаємось лише кабельним каналом, нам доведеться звільняти людей, якщо хочемо бути самоокупними, або ж весь час дотувати канал.

Відбирання частот – це виключно бізнес-інтереси, економічна гра чи одночасно й політичний тиск, запровадження своєрідної цензури?

Це спроба пана Хорошковського запровадити механізм контролю над усіма ЗМІ. Думаю, він переслідує як і економічні інтереси, так і політичні. Коли ти контролюєш Службу безпеки, усі медіа і всіх суддів, у тебе стає фактично необмежена влада. Чому я кажу “всі медіа”? Тому що є ще два суди проти колишніх членів Нацради Лебедєвої і Понеділка з вимогою від групи “Інтер” припинити їхні повноваження від 2007 року й скасувати таким чином усі рішення Нацради від 2007 року, у тому числі про ліцензування частини групи компанії “1+1”, частини групи компаній Пінчука та інших місцевих каналів. І тоді, при тому що Хорошковський хоче призначити ручну Нацраду, він фактично контролюватиме все й диктуватиме теперішньому президенту і владі свої умови. У Хорошковського великих принципів немає. То він Тимошенко підтримував, потім – Ющенка, тепер Януковича. Тут питання в особистій владі.

На прес-конференції в УНІАН ви заявили, що повторення долі вашого каналу загрожує і “Новому каналу”. Нинішня влада тиснутиме на Пінчука?

У мене навіть немає в цьому сумнівів. Якби Хорошковський не хотів тиснути, то для чого йому потрібно було робити так, щоб усі ліцензії, у тому числі й телекомпаній групи Пінчука, припинили свою чинність? Він цього добивається в суді.

А чи реально сьогодні у правовій площині вирішити це питання на вашу користь і повернути частоти каналам?

Рано говорити, що в нас забрали частоти, тому що рішення суду в силу не вступає. Ми готуємо апеляцію. Ще буде довгий судовий процес. Ми лише кажемо про таку спробу.

Як у цій ситуації поводиться ваш інвестор – російський бізнесмен Костянтин Кагаловський, колишній акціонер “ЮКОС”?

Костянтин Кагаловський є громадянином Великобританії. Його дружина – громадянка США. Він звертатиметься до цих країн для того, щоб захистити його капітали, які можуть відібрати в незаконний спосіб, оскільки ми інвестували великі гроші в розвиток мережі.

А чому, на вашу думку, мовчить власник 5-го каналу Порошенко?

Ну, сам 5-й канал не мовчить. На прес-конференції в УНІАН разом з нами був і директор каналу, і головний редактор.

Після рішення суду ви активно почали інформувати громадськість про загрози для українського телеефіру, чи не було бажання вдатися до більш кардинальних заходів, оголосити страйк, не вийти в ефір?

Ми працюємо. Тому що наш обов’язок зараз працювати, говорити людям правду. І відмовлятися від мовлення ми не хочемо. Інакше ми позбавимо людей права отримувати інформацію.

Група депутатів Миколи Катеринчука заявила, що вони готові оголосити голодування в разі подальшого тиску на канал...

Багато європейських організацій журналістів неодноразово заявляли про підтримку нас. Вийшла велика стаття у Financial Times, з’являються публікації в інших західних газетах.

Якою бачите перспективу розвитку медіаринку за нинішньої влади?

Нинішня влада в нас молода, тому, гадаю, вона вчитиметься, набиваючи собі ґулі, як це робила попередня влада.

Мені здається, ми перебуваємо на такій стадії суспільного розвитку, що говорити про повне згортання демократії буде неможливо. Хоча спроби будуть. І яка б влада не була, завжди знайдуться посадовці, котрі чинитимуть такі спроби. А справа журналістів і простих громадян – робити так, щоб цього не сталося.

Розмовляла Анна Ященко