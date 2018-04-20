Чому уряд звільняє найуспішніших губернатора та міського голову

Найбільший парадокс останнього засідання Кабінету Міністрів України полягає в тому, що уряд звернувся до Президента України з поданням на звільнення тих губернаторів, чиї регіони стали кращими в країні за підсумками першого кварталу року. Таку думку висловив УНІАН працівник Міністерства економіки України, причетний до підготовки на засідання уряду аналітичних матеріалів про соціально-економічний розвиток регіонів. (27 квітня прес-секретар прем’єр-міністра Валентин МОНДРИЇВСЬКИЙ повідомив журналістам, що за результатами засідання уряду, на якому розглядалися результати соціально-економічного розвитку в першому кварталі, уряд прийняв постанову, якою рекомендував Президенту звільнити зі своїх посад голову Севастопольської міськдержадміністрації Сергія ІВАНОВА, Київської облдержадміністрації Євгена ЖОВТЯКА та Рівненської – Василя ЧЕРВОНІЯ. Пізніше, на урядовому порталі з’явилась інформація, що це подання робиться “за погіршення окремих показників соціально-економічного розвитку” цих регіонів).

Як повідомив співрозмовник агентства, протягом останнього року на засіданнях уряду оцінка роботи місцевих органів влади давалась на підставі “Порядку визначення оцінки результатів діяльності Ради міністрів АР Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій”, затвердженого Кабінетом міністрів. “Порядок” визначає місце кожного регіону за 32 показниками, після чого виводиться інтегрований показник для загальної оцінки і подається місце кожного регіону в загальному рейтингу по Україні. “Інтегрований показник, - наголосив співрозмовник агентства, - виводиться за досить складною формулою, в якій максимально враховані різноманітні фактори, тому загалом його можна вважати досить об`активним”.

Саме так, каже співрозмовник агентства, оцінювались досягнення регіонів і, відповідно, ефективність їхнього керівництва на попередніх засіданнях уряду. Цього ж разу, каже працівник міністерства, при підготовці матеріалів на останнє засідання Кабміну робочою групою було отримано вказівку не вираховувати інтегрований показник розвитку регіонів. Пояснень того, чому змінились підходи, каже експерт, надано не було, але, відповідно, учасникам засідання та запрошеним на нього регіональним керівникам було роздано матеріали, що показують картину за окремими показниками, але не дають уявлення про реальний рейтинг регіону стосовно інших регіонів країни.

Це дало можливість, каже експерт, піддати критиці окремих регіональних керівників за окремими показниками, і підготувати подання на їх звільнення в той час, як в цілому очолювані ними регіони фактично визнані кращими в країні.

На підтвердження своїх слів експерт навів розрахунки по Київській області та місту Севастополю.

“Севастополь посідає найвищі місця за багатьма показниками: співвідношенням доходів та видатків місцевих бюджетів (третя позиція по Україні), темпи зростання обсягу іноземних інвестицій (третє місце), темпи погашення заборгованості із зарплати (друге місце). Київська область вийшла на третє місце в країні за темпами приросту іноземних інвестицій на душу населення, на четверту позицію по Україні за приростом середньомісячної номінальної зарплати та за збільшенням випуску сільгосппродукції. Якщо в Україні в першому кварталі року темпи зростання промислового виробництва порівняно з минулорічним періодом зросли на 0,2%, то в Київській області – на 16,4%, а в Севастополі – майже на 54%.

У підсумку, каже експерт, “коли ми порахували для себе, всупереч вказівці “згори”, інтегровані показники, Севастополь впевнено посів друге місце по Україні, не набагато відставши від лідера - Києва, а Київська область – третє місце, а серед областей навіть вийшла на перше місце, випередивши за перший квартал року навіть традиційного лідера рейтингу - Дніпропетровську область ( загальна кількість суб`єктів рейтингу – 27 – УНІАН).

“Однак, нагадав експерт, всупереч цим даним та будь-якій логіці, саме ІВАНОВА та ЖОВТЯКА було вирішено звільнити з посад” ( Рівненська область посіла, за словами експерта 15-е місце). При цьому, звертає він увагу, на своїх посадах залишаються керівники областей, які посідають останні місця (Херсонська, Тернопільська, Вінницька та інші).

Як повідомляв УНІАН, одразу після появи інформації про подання урядом на звільнення С.ІВАНОВА, Є.ЖОВТЯКА та В.ЧЕРВОНІЯ, всі вони заявили про те, що не бачать об`єктивних причин для свого звільнення “за погіршення окремих показників соціально-економічного розвитку”. Є.ЖОВТЯК заявив, що на засіданні Кабінету міністрів йому не було висунуто жодних претензій як голові ОДА стосовно розвитку області. Як зазначив столичний губернатор, “немає жодних свідчень погіршення ситуації в області, навпаки, показники свідчать про значно вищі, ніж в середньому по Україні темпи розвитку області”. Аналогічну заяву зробив В.ЧЕРВОНІЙ, який вважає дезинформацією, яку поширюють його політичні недруги, повідомлення про свою можливу відставку. Рішення уряду викликало також “подив” у С.ІВАНОВА, оскільки, за його словами, “за основними параметрами соціально-економічного розвитку Севастополь перебуває на лідируючих позиціях в Україні». Він, зокрема, нагадав про надзвичайно високі темпи зростання промислового виробництва на севастопольських підприємствах ( на 53,9% (у 2005 році +10,9%), і зауважив, що “урядова інформація про нібито погіршенні «окремих показників соціально-економічного розвитку» регіону виглядає щонайменше непереконливою».