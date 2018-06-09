Тимошенко розказала, що пишуть на парканах її колишнім нардепам (фоторепортаж)

Природа людей сьогодні така: гроші стали абсолютною цінністю... Азаров вигнав з держдач усіх, й оселився сам... У ратифікації харківських угод винен НУ-НС... Чи готова Тимошенко сісти за чесного митника, який виконував її накази...

Свій ефір на "Інтері" лідер БЮТ почала зі скарг на те, що їй доводиться конкурувати з футболом Іспанія-Чілі та що телеканал для неї “не завжди доступний”. (Зараз усім доводиться конкурувати з чемпіонатом світу з футболу, - поділився наболілим Кисельов) Та почала підводити підсумки перших 100 днів уряду й Президента Януковича, бо опозиція має фундаментальну функцію – контролювати та оцінювати роботу влади, - її команда цю функцію виконує. Й вона, підбиваючи підсумки діяльності не свого уряду, хоче користуватися відчуттями людей й програмою Януковича.

Люди чекали підвищення зарплат і пенсій, стипендій, виплат на народження дитини, тощо – не дочекалися. Екс-прем’єр заявила, що має з собою “до 50 листів від людей”, які цитувати не буде, ліпше - передвиборчі листівки нинішнього голови держави (присутні у студії журналісти відверто веселилися). Пенсіонерам “в арифметичних формулах” обіцяли з початку 2010 року зростання пенсій не менш як на 217 гривень, а за статистикою Тимошенко вийшло: для 2/3 пенсіонерів – ноль, для решти – максимум 75, і зараз лидеру БЮТ шкода тих людей. Для працюючих обіцяли погодинну оплату, й встановили, визнала Тимошенко, але на рівні 5 гривень за годину для бюджетних установ, й вона думає, що голосували не за це.

Отримав на горіхи й азаровський Податковий кодекс – “просто катастрофа” (Кисельов справедливості заради зауважив, що Янукович кодексом теж незадоволений, аж до готовності наказати не приймати його взагалі). Та ні, Янукович мав його читати до внесення у ВР, принаймні Тимошенко на це сподівається. Й лише завдяки завдяки команді Тимошенко, яка “підняла питання до хмар”, цей “прорив у податковій реформі” вдалося зупинити, а влада почала відступати.

Неабияк зачепила Юлію Володимирівну листівка, у якій Янукович обіцяв знизити на 35% ціни на газ для населення порівняно з тимошенківськими, вона почала з’ясовувати у студії, чи отримав хтось 35%-відсоткову знижку на комунальні послуги. (Напевно соромляться руки піднімати, - ведучий чи то кинувся на амбразуру а-ля Матросов, прикривши рейтинг Януковича, чи то натякнув, що запрошені до студії люди є прихованими нардепами, й за прикладом Литвина отримали значно більшу знижку, але документи “не для друку”). Жодного, - задоволено констатувала Тимошенко.

ЧОГО ВИМАГАТИ ВІД НАРДЕПІВ, КОЛИ МАТЕРІ ДІТЕЙ ПРОДАЮТЬ

На питання, чому з БЮТу до коаліції тікають колись “до смерті” віддані демократичним ідеалам нардепи Тимошенко дуже не хотілося відповідати, але журналісти насідали...

Головне, що хочуть знати люди – це буде підвищення тарифів, чи ні, а “їхні розборки в опозиції, хто там з ким ворогує” нікому не цікаві, упевнено ствердила гостя студії. “Люди дивляться політиків тільки тоді, коли політики говорять про людей, а не тоді, коли вони там свої інтриги з’ясовують”. Обіцянку дати відповідь отримали лише після зауваження, мовляв, у пресі теж люди працюють, якщо цікавляться, напевно є підстави...

Сьогодні для кожної політичної сили - момент істини і час наведення порядку у своїй команді, пояснила Тимошенко. Вона не знімає з себе відповідальності за якість депутатів, що опинилися у фракції БЮТ, але “природа людей і природа світу” така, що гроші стали абсолютною цінністю. От в Україні сьогодні матері продають своїх дітей прямо в пологових будинках, а діти за квартири позбавляють життя своїх батьків... (Зависле у повітрі: чого ж можна тоді вимагати від нардепів, здавалося, можна було побачити)

Тож не треба звертати увагу на “невеличку частину депутатів”, які пішли за грошима чи преференціями у бізнесі, заспокоїла Тимошенко, бо є 130 нардепів-бютівців, які скелею стоять на захисті народу. А кожному з них “у тій чи іншій формі запропонували мільйон доларів і 25 тисяч доларів щомісяця”. А у вас є докази? – вліз Кисельов. Депутати самі розказували, - відмахнулася Юлія Володимирівна. І мільйонер Фельдман на цей мільйон купився? - не заспокоювався ведучий. Для тих, хто має відношення до бізнесу взагалі все просто: руки викрутили, ПДВ не повернули, і все - пояснила політик, яка нещодавно категорично заперечувала наявність великого бізнесу у власній партії.

А “отщепенцям” зараз до сіл своїх заїхати не можна, тому що на їхніх парканах “написані ті слова, які українською та російською виглядають однаково”... Продажність політиків руйнує усі ці красиві програми (тут Тимошенко потрусила передвиборчими агітками Януковича), які потім перетворюються на профанації.

ЗРАДНИКИ ЗАВЖДИ ШУКАЮТЬ ВИПРАВДАНЬ, А НА РЕШТУ БЮТУ МОЖНА ПОКЛАСТИСЯ

Колишній бютівець Денькович в одному із інтерв’ю говорив, що місця у списках БЮТу продавалися, - знову вліз Кисельов, - і навіть назвав розцінки: до ВР та київської міськради – від 3 до 4 мільйонів доларів, до облради – від 100 до 200 тисяч... Пригадав і про маєток Тимошенко під Києвом, збудований, за словами Деньковича, на гроші кримінальних бізнесменів. Генпрокуратура належала і належить “найближчим людям із оточення Януковича” – повторила одне зі своїх найпоширеніших тверджень лидерка БЮТ. Мовляв, є претензії, хай розбираються. Бо Тимошенко “чутки й плітки” щодо неї не влаштовують, вона хоче конкретних доказів. (Так напевно це має стосуватися й тверджень про мільйон за перехід до коаліції, - знизав плечима ведучий. Так депутати ж самі говорять, - відповіла дзеркальним жестом гостя) Що ж до Деньковича, у нього - “смятіння в серці”: то пише заяву до коаліції, то відкликає, знову пише... Зрадники завжди знаходять для себе виправдання, - пояснила Тимошенко. Правда його заява, чи ні? Звісно, абсолютна неправда. Але до суду Тимошенко подавати не хоче. Є генеральна прокуратура, хай бере й доводить. А Юлія Володимирівна “відкрита до будь-яких зустрічей з ГПУ як з добрим репресивним органом влади”...

Тож коли депутати, які перейшли до коаліції пояснюють, чому вони це зробили – “це одне і те саме, якщо людина, яка вчинила вбивство, пояснює, що у нього було важке дитинство, його там ґвалтували, і тому він має право на вбивство”. Саме через це лидерка БЮТ із командою, на яку “люди можуть покластися”, не хоче приділяти таким заявам увагу.

ХТО ЗБУДУВАВ МАЄТОК ТИМОШЕНКО Якщо Денькович сказав неправду, і маєток під Києвом купувала родина Тимошенко, а не якийсь там криміналітет, скільки за нього віддали? У відповідь на це Тимошенко заявила, що під час виборчої компанії кожного кандидата у президенти “розклали буквально на складові”. Вона запрошувала журналістів у гості, і ще раз повторила це для присутньої в студії преси. “Я пред’явила усім засобам масової інформації угоди оренди – ми орендуємо наш будинок”, - пояснила політик, - “ми платимо за це чесну оренду”.

(Нагадаємо, що в оприлюдненій декларації кандидата у президенти Юлії Тимошенко в графі “видатки на аренду” стоїть прочерк) На репліку, мовляв добре би такі будинки були у всіх, Юлія Володимирівна зауважила, що це “скромне абсолютно житло без жодних перебільшень”.

І сьогодні її більше цікавить, чому Азаров за 100 днів виселив з державних дач “де іноді відпочивали урядовці” (іноді – це Тимошенко підкреслила двічі) всіх, хто там був і “для себе і для свого сина взяв державні дачі у власність”. Та й її рішення “про повернення Межигір’я державі” теж скасували, і Янукович “оселився там вже остаточно”. А Янукович ще й Ющенку подарував дачу, на якій той жив...

У РАТИФІКАЦІЇ ХАРКІВСЬКИХ УГОД ВИНЕН НУ-НС

Стосовно угоди щодо пролонгації перебування ЧФ РФ у Криму Тимошенко процитували слова російського прем’єра Володимира Путіна: “В предыдущие годы, да вот совсем недавно, мы с прежним правительством Украины, в том числе и с Юлией Владимировной, обсуждали вопрос о возможности продления пребывания российского флота в Крыму, и никто не возражал. Никто, в том числе и Юлия Владимировна не возражала в разговорах со мной обсуждать вопрос продления Черноморского флота. Речь шла только об одном – цена вопроса”.

Лідерка БЮТ заявила, що “знає цю цитату наізусть”, тому що нею добре маніпулюють. “Останньої частини “ціна питання” – цього в реплиці Путіна не було”, дописали. Юлія Володимирівна ніколи не відмовлялася обговорювати це питання, просто не могла відмовитися, але кожного разу відбувалася словами про те, що Конституція забороняє маніпуляції з територією України. Тієї ж фрази, яку українські ЗМІ розповсюдили з посиланням на журнал “Профіль”, що Тимошенко нібито погодилася, вона ніколи не казала.

ЧФ РФ заважає побудувати у Криму “висококласний європейський курорт”. А наші люди сьогодні їздять по турціям та єгиптам, іспаніям та кіпрам тому що за 18 років незалежності до Криму не прийшло жодної серйозної інвестиції – гроші “не приходять на ті узбережжя, де є військові бази”. Тимошенко-прем’єру привести до Криму інвестиції заважала все та ж база, “тому що там, де шкребуться іржаві військові суди один об одного і де неможливо маленький готель або маленький ресторанчик побудувати біля військової бази, інвестиції не йдуть”. На зауваження, що на Кіпр з його територіальним конфліктом і на Крит, де є й база, й військовий полігон НАТО, інвестиції чомусь ідуть, Тимошенко не відреагувала.

(А чому тоді жоден з ваших депутатів не отримав струсу мозку, коли у парламенті опозиція намагалася не допустити ратифікації харківських угод? Чому вони стояли? – вліз один із присутніх журналістів. Аудиторія радісно плескала в долоні) Наші депутати були “так само в досить гострій і чіткій боротьбі”, - помітно розізлилася Тимошенко. З Нашою Україною була домовленість: захищати кожен свої ячейки для голосування й силою утримувати кожен свій сектор. “І наша політична сила на територію, де ми знаходимося і де ми голосуємо, не пропустила жодної чужої картки, і в нашому секторі БЮТ ніхто не проголосував”, - заявила лідерка БЮТу. Але у середині “цієї боротьби частина нашоукраїнців вийшла давати інтерв’ю, залишивши своїх колег беззахисними. “І тому всі картки, які проголосували (по ходу Тимошенко дорікнула журналістам, які мають таке знати, але не знають) проголосували в секторі Нашої України”. Там за її словами, не були “залиті та заблоковані” гнізда, а БЮТ заблокувала усі. “І там ніхто не міг би вставити картку”. Тож винні перебіжчики з НУ-НС, які “відкрили дорогу”.

(Втім за даними офіційного сайту Верховної ради, за ратифікацію харківських угод 27 квітня фракція БЮТ дала 9 голосів, фракція НУ-НС – 7) ЧИ ГОТОВА ТИМОШЕНКО СІСТИ? Спроба провести паралелі між командами Тимошенко та Януковича: у Президента – РУЕ та Фірташ, у Тимошенко – Королівська на потоках Мінвугілля, у Януковича – олігарх в СБУ у Тимошенко – олігарх на митниці, у Януковича – судимий Черпицький очолив земельне управління Міноборони, у Тимошенко – заступник міністра транспорту... знайшла розуміння у студії, але не у гості програми. Як і спроба звернути увагу на ідентичні методи. Юлія Володимирівна одразу звернула на “третю силу”: про неї багато говорили, а тепер вона “першій” шнурки зав’язує. (Так ви ж самі Тигіпка нахвалювали! - не витримав ведучий) Проти самої Тимошенко на виборах застосували технологію, “що всі однакові”, і в результаті Янукович став Президентом. А вони докорінно відрізняються. От вона 11 мільярдів кубів дешевого газу передала державі, а він у держави його забирає. Та ще й проти “досить чесного офіцера” з митниці справу завели. (Так Бойко ж казав, що не віддать Фірташу ані грошей, ані газу, - знову не витримав Кисельов) Він говорить неправду, упевнено заявила Тимошенко. Ці гроші віддадуть із золотовалютного резерву України. Таємно. 5,4 мільярда доларів. 20% золотовалютного резерву. Тимошенко переконана, що це можна зробити непомітно.

Який для неї прийнятний варіант у ситуації, коли донецькі через коліно ламають країну – сісти чи емігрувати? Чи готова вона сісти за того чесного офіцера, якому сама ж віддала наказ на розмитнення спірного газу? Сьогодні багато людей хотіли би, щоб хтось сів, - відповіла Тимошенко, - але найважливіше – хто сяде. Ті, хто сьогодні реально почали “брати у держави мільярдами”. Чи ті, хто повертав газ та шельфи Україні. У запалі дискусії, яка розвернулася після цього, з’ясувалося, що РосУкрЕнерго газ не належав. Ми купили його у Газпрому, - заявила Тимошенко.

Питання, звідки ж взялися заяви про забраний у корупційного посередника на користь держави газ, саме напрошувалося. Але так і не пролунало. Часу не вистачило. Усі чиновники мають відповідати, резюмувала Тимошенко. А вона особисто надійно стоїть на захисті України, на неї можна покластися, вона не підведе. На тому й закруглилися.

Олена Перегуда

Фото Олександра Прокопенка / УНІАН