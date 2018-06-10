Віхи тижня: Клінтон обнадіяла Україну, Семиноженко позбувся портфеля, Янукович оголосив війну наркомафії

Держсекретар США підтвердила збереження за Україною статусу стратегічного партнера наймогутнішої держави світу. Віце-прем`єр з гуманітарних питань позбувся посади в екстреному порядку. Глава держави висловив готовність боротися з наркомафією.

Злива й гроза в день прильоту високопоставленого гостя стають для Києва традицією. Шалом стихії столиця України зустрічала російського президента Дмитра Медведєва, а зараз – держсекретаря США Хіларі Клінтон. Але слід зазначити, що заокеанська гостя не виправдала сподівань деяких українських опозиціонерів. Вона не почала метати блискавки на адресу Віктора Януковича та інших представників керівництва країни. Клінтон дипломатично підтримала українські реформи, шанобливо відізвалася про відмову України від вступу до НАТО, відзначивши, що двері Альянсу залишаються відкритими для нашої країни. До речі, закон «Про основи внутрішньої і зовнішньої політики», який поставив хрест на євроатлантичних устремліннях Києва, був прийнятий парламентом похапцем, якраз до приїзду Клінтон. Держсекретар США пообіцяла підтримати євроінтеграцію України, хоча посилення позицій Євросоюзу ніколи не було зовнішньополітичним пріоритетом Сполучених Штатів. На її думку, наші країни можуть знайти спільні інтереси в енергетичній сфері. Як і належить главі зовнішньополітичного відомства держави, яка взяла на себе відповідальність за дотримання демократії в світі, Хіларі Клінтон зустрілася з найбільш помітним опозиційним лідером Юлією Тимошенко і представниками неурядових організацій.

Цікавий збіг: у день приїзду Хіларі Клінтон було оприлюднено президентський указ про призначення українським послом у Росії Володимира Єльченка – досвідченого дипломата, який раніше був представником нашої країни в ОБСЄ. Загалом підсумками візиту Клінтон і влада, й опозиціонери залишилися задоволені – США продемонстрували високий рівень інформованості про події в нашій країні, що в даному випадку є синонімом зацікавленості в розвитку двосторонніх зв`язків. Місія МВФ, ступінь впливу на який з боку Вашингтона загальновідомий, відразу після відльоту пані Клінтон заявила про рекомендацію раді директорів Фонду виділити Україні 14,9 мільярдів доларів строком на 2,5 роки. Правда, Юлія Тимошенко декларує прагнення не допустити кредитування уряду Азарова, але навряд чи задум буде успішним. Юлія Володимирівна наполегливо не хоче відмовлятися від риторики передвиборного калібру, і це продовжує негативно відбиватися на її популярності.

Необхідне уточнення. Після подій 2 липня в парламенті Кабінет Міністрів складно назвати урядом Азарова, скоріше, це частина команди Віктора Януковича. Верховна Рада, як говорили раніше, в єдиному пориві звільнила гуманітарного віце-прем`єра Володимира Семиноженка. Ані причини відставки заступника прем`єра, ані кандидатура його наступника остаточно не відомі. Опозиціонери не виключають, що компанію Володимирові Петровичу невдовзі складе Сергій Тігіпко, рейтинг якого практично зрівнявся з популярністю Юлії Тимошенко. Різноманіття версій причин звільнення Семиноженка лише підкреслює його стихійний характер і слабкість позицій Миколи Азарова, якого з прем`єрів публічно розжалували в диспетчери президентської волі.

За великим рахунком, показова прочуханка в уряді має очевидні причини: на Банковій не приховують свого прагнення відіграти назад політичну реформу, реалізувавши плани Януковича. Судячи з того, наскільки наполегливо «регіонали» проштовхують через парламент законопроект «Про всеукраїнський референдум», осінь 2010-го в країні буде гарячою. І справа не тільки в призначених на 31 жовтня місцевих виборах, але й у можливих конституційних змінах, освячених волею народу. Лідер парламентської фракції Партії регіонів Олександр Єфремов з помітним задоволенням констатує, як заметушилися партійні вожді після ухвалення в першому читанні запропонованої ним редакції закону про місцеві вибори. Прагнення Олександра Сергійовича створити тепличні умови для Партії регіонів зрозуміле, але здоровий глузд усе ж таки ще може узяти гору над політичною доцільністю.

В очікуванні повернення повноцінних президентських повноважень Віктор Янукович знайшов гідну сферу для докладання зусиль. Глава держави висловив публічне невдоволення якістю боротьби з наркоманією в Україні. Як доказ своєї правоти президент продемонстрував цілий набір наркотичних і психотропних речовин, куплених через Інтернет співробітниками його адміністрації. Схоже, ефективність боротьби з серйозною соціальною проблемою використають як один із критеріїв для вибору нового генпрокурора – Геннадій Васильєв, який претендує на цю посаду, а нині займається силовиками в АП, був під час наради дуже активним.

Євген Магда