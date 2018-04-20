Кадровий пасьянс у столиці

Газета «Бізнес» у статті «Київський пасьянс» оприлюднила власну інформацію про те, хто з відомих політиків займатиме солідні пости в київських структурах влади.

Серед претендентів на прихід у владні кабінети називають Івана Салія, якого, мер столиці представив як майбутнього куратора транспорту в КДМА.

«Бізнес», посилаючись на депутата Київради від БЮТ Михайла Бродського, прогнозує в кріслах двох заступників КДМА ген. директора Дніпропетровського металургійного комбінату ім. Дзержинського Олега Дубину і колишнього губернатора Дніпропетровської області Володимира Яцубу.

Ще одну посаду заступника мера обіцяють нібито депутату Київради від Народного блоку Литвина Ігорю Шовкуну. Видання також стверджує, що Леонід Черновецький намагається закликати в свою команду Валерія Пустовойтенка, який нібито першим прийшов на прес-конференцію Черновецького і запропонував йому свою співпрацю.

Видання вважає, що великі шанси зберегти свої портфелі мають представники «Нашої України». Провладна партія відстоює позиції Віктора Падалки, заступника голови – начальника Головного фінансового управління, котрий займає це «прибуткове місце» з вересня 2000 року.

Серед ймовірних майбутніх призначенців розглядають члена наглядової ради ЗАТ «Інвестиційна компанія XXI століття” Андрія Миргородського, не зважаючи на те, що партійний список “Європейської столиці” не пройшов в Київраду. Андрій Сергійович давно хотів очолити МУ містобудування, архітектури і дизайну, де він раніше три роки працював першим заступником Василя Присяжнюка.