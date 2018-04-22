Гурвіц, Звягільський, Мірімський. А Луценка за що?
Заяви про те, що той чи інший діяч є громадянином Ізраїлю, регулярно з`являються у ЗМІ. Днями «баяністом» виявився Ренат Кузмін...
Заяви про те, що той чи інший діяч є громадянином Ізраїлю, регулярно з`являються у ЗМІ. Днями «баяністом» виявився Ренат Кузмін...
Юрій Луценко
Останнім часом у мовному вжитку все частіше зустрічається слівце «баян» або «боян». Енциклопедія Вікіпедія характеризує «баян» як вже згадуваний, несвіжий жарт, старий анекдот або повідомлення. Сьогодні слово «баян» закріпилося за будь-яким застарілим анекдотом, а «баяніст» - за його оповідачем. Так от, днями «баяністом» виявився сам заступник генерального прокурора Ренат Кузмін, який заявив, що Юрій Луценко - власник ізраїльського паспорта.
Цю інформацію можна кваліфікувати як «баян» не тільки тому, що такі звинувачення на адресу колишнього міністра внутрішніх справ вже звучали, але і тому, що заяви про те, що той чи інший діяч є громадянином Ізраїлю, регулярно з`являються у ЗМІ.
Окрім Луценка, неодноразові звинувачення у зв`язку з підозрами в наявності ізраїльського паспорта за пазухою одержував Едуард Гурвіц. Але йому сам Бог велів: по-перше, він корінний одесит, по-друге, має тісні зв`язки із землею обітованою, по-третє, Гурвіц дійсно є громадянином Ізраїлю. Ми маємо на увазі сина нинішнього мера Одеси.
|Юхим Звягільський
Звинувачений в Україні, Звягільський два з половиною роки живе в Ізраїлі, а навесні 1997 року повертається до Донецька, потім одержує депутатський мандат. Важко сказати, чи є він зараз громадянином Ізраїлю, але те, що він депутат ВР, це точно.
|Євген Червоненко
Серед «українських ізраїльтян» можна також назвати лідера кримської партії «Союз» Льва Мірімського. Сімферопольський тижневик кримінальних новин «З місця події», започаткований ГУ МВС України в Криму, повідомляв, що, за даними ізраїльського бюро Інтерполу, «Мірімський Лев Юлійович одержав громадянство Ізраїлю 17 березня 1992 року, про що йому було видано свідоцтво особи - внутрішній паспорт громадянина Ізраїлю і закордонний паспорт. За даними тижневика «місцем проживання Мірімського в Ізраїлі є місто Ашкелон, де у Льва Юлійовича є будинок, автомобіль марки «Пежо» та інша власність».
|Лев Мірімський
Ми в свою чергу можемо зробити прогноз: звинувачення на адресу тих чи інших політиків в наявності у них ізраїльського громадянства країна почує ще не раз. Звинуватити в цьому можна кого завгодно, оскільки спростувати таку інформацію може тільки одне-єдине відомство - МЗС Ізраїлю, як це було у випадку з Мірімським, проте цей самий МЗС не дуже охоче виступає з подібними заявами. Ось і доводиться публічно звинуваченим голодувати, бити себе в груди, присягатися, погрожувати судами.
|Юрий Луценко
Хто є безпосереднім «баяністом», тобто автором чорного антилуценківського піар-проекту, судити важко. У цьому контексті засвітився тільки депутат на прізвище Сівкович (Партія регіонів), який чомусь має репутацію фахівця з провокаційного «витоку» інформації. На повному серйозі він розповідав по телевізору про генеалогічне дерево Луценка, і одна з гілок “якобы очень даже да”...
Втім, був у нашій історії громадянин України, який мав зовсім не ізраїльський паспорт, а панамський. Проте, прізвище у нього підозріло «єврейське», - Лазаренко. Незважаючи на те, що в кінці у нього -ко, а не якесь там -ович.
Антон Зікора, Оксана Охрімчук