Гурвіц, Звягільський, Мірімський. А Луценка за що?

Заяви про те, що той чи інший діяч є громадянином Ізраїлю, регулярно з`являються у ЗМІ. Днями «баяністом» виявився Ренат Кузмін...

Останнім часом у мовному вжитку все частіше зустрічається слівце «баян» або «боян». Енциклопедія Вікіпедія характеризує «баян» як вже згадуваний, несвіжий жарт, старий анекдот або повідомлення. Сьогодні слово «баян» закріпилося за будь-яким застарілим анекдотом, а «баяніст» - за його оповідачем. Так от, днями «баяністом» виявився сам заступник генерального прокурора Ренат Кузмін, який заявив, що Юрій Луценко - власник ізраїльського паспорта.

Цю інформацію можна кваліфікувати як «баян» не тільки тому, що такі звинувачення на адресу колишнього міністра внутрішніх справ вже звучали, але і тому, що заяви про те, що той чи інший діяч є громадянином Ізраїлю, регулярно з`являються у ЗМІ.

Окрім Луценка, неодноразові звинувачення у зв`язку з підозрами в наявності ізраїльського паспорта за пазухою одержував Едуард Гурвіц. Але йому сам Бог велів: по-перше, він корінний одесит, по-друге, має тісні зв`язки із землею обітованою, по-третє, Гурвіц дійсно є громадянином Ізраїлю. Ми маємо на увазі сина нинішнього мера Одеси.

Юхим Звягільський, напевно, найбільш високопоставлений український політик з тих, кому закидали звинувачення в наявності ізраїльського паспорта. З літа 1993 року він був першим віце-прем`єром України, у вересні 1993 - червні 1994 рр. виконував обов`язки прем`єра. Дату отримання ним ізраїльського громадянства він називає сам: це 23 березня 1995 року. Незважаючи на це, комісія ВР з питань регламенту, депутатської етики і забезпечення діяльності депутатів ухвалила свого часу рішення внести на розгляд парламенту питання про дострокове припинення його повноважень. Підстава: під час візиту до Ізраїлю в першій половині 1994 року одержав паспорт громадянина Ізраїлю під номером 3034277. Комісія розцінила дії колишнього в.о. прем`єра як протиправні, такі, що порушують ст.3 Закону України «Про статус народного депутата України» і ст.10 Закону України «Про громадянство».

Звинувачений в Україні, Звягільський два з половиною роки живе в Ізраїлі, а навесні 1997 року повертається до Донецька, потім одержує депутатський мандат. Важко сказати, чи є він зараз громадянином Ізраїлю, але те, що він депутат ВР, це точно.

А ось нинішньому голові Запорізької облдержадміністрації Євгену Червоненку довелося свого часу оголосити голодування. Таким чином він протестував проти спроби позбавити його українського громадянства. Причина була та сама: наявність у нього нібито ізраїльського громадянства. "Я присягаюся, що ніколи в руках не тримав ізраїльський паспорт", - запевняв політик.

Серед «українських ізраїльтян» можна також назвати лідера кримської партії «Союз» Льва Мірімського. Сімферопольський тижневик кримінальних новин «З місця події», започаткований ГУ МВС України в Криму, повідомляв, що, за даними ізраїльського бюро Інтерполу, «Мірімський Лев Юлійович одержав громадянство Ізраїлю 17 березня 1992 року, про що йому було видано свідоцтво особи - внутрішній паспорт громадянина Ізраїлю і закордонний паспорт. За даними тижневика «місцем проживання Мірімського в Ізраїлі є місто Ашкелон, де у Льва Юлійовича є будинок, автомобіль марки «Пежо» та інша власність».

Після отримання громадянства Ізраїлю, як стверджувала та сама «З місця події», Мірімський прибув до України, не повідомивши про новий поворот своєї біографії в ВВІР України. Після цього балотується і обирається до парламенту в 1994 році, потім він ще двічі стає народним депутатом. Проте у 2003 МЗС Ізраїлю спростувало наявність у нього громадянства цієї держави. Сьогодні Мірімський - депутат парламенту Криму.

Ми в свою чергу можемо зробити прогноз: звинувачення на адресу тих чи інших політиків в наявності у них ізраїльського громадянства країна почує ще не раз. Звинуватити в цьому можна кого завгодно, оскільки спростувати таку інформацію може тільки одне-єдине відомство - МЗС Ізраїлю, як це було у випадку з Мірімським, проте цей самий МЗС не дуже охоче виступає з подібними заявами. Ось і доводиться публічно звинуваченим голодувати, бити себе в груди, присягатися, погрожувати судами.

А у випадку з Луценком звертає на себе увагу очевидний факт. Той, хто запускав цю інформацію, вважав, що споживач поставить питання про єврейство Юрія Віталійовича. За задумом авторів піар-проекта «Ізраїльське громадянство Луценка» це, мабуть, повинно пробудити якісь ксенофобські почуття у потенційного електорату. Достатньо згадати, як чутки про «єврейське коріння» запускалися чи не про кожного українського політика. Правда, ефективність їх була, судячи з усього, вельми низькою. І недивно: навіть найбільш махровий антисеміт (якщо такі є в нашому суспільстві) розгубиться, прийшовши на вибори: адже, якщо вірити чуткам, виявляється, і цей - «єврей», і той, і он той.

Хто є безпосереднім «баяністом», тобто автором чорного антилуценківського піар-проекту, судити важко. У цьому контексті засвітився тільки депутат на прізвище Сівкович (Партія регіонів), який чомусь має репутацію фахівця з провокаційного «витоку» інформації. На повному серйозі він розповідав по телевізору про генеалогічне дерево Луценка, і одна з гілок “якобы очень даже да”...

Втім, був у нашій історії громадянин України, який мав зовсім не ізраїльський паспорт, а панамський. Проте, прізвище у нього підозріло «єврейське», - Лазаренко. Незважаючи на те, що в кінці у нього -ко, а не якесь там -ович.

Антон Зікора, Оксана Охрімчук