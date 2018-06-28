Рабинович: Януковича треба висунути на Нобелівську премію за збереження країни

Президент Всеукраїнського єврейського конгресу Вадим Рабинович, перебуваючи за кордоном, дав прес-конференцію про ситуацію в Україні. Ось деякі його відповіді на запитання зарубіжних ЗМІ. Що змінилося в Україні із зміною влади? Ситуація докорінно змінилася. Я суджу про людей за справами, а не по словами. Узяти, наприклад, тему будівництва меморіалу в Бабиному Яру. Минулий уряд чотири роки зволікав з рішенням цього питання, під різними приводами не даючи нам розпочати будівництво. А тепер, після зустрічі з нинішнім прем`єр-міністром Азаровим, він повідомив усім, що цей проект відтепер – під його особистим патронажем. Ми хочемо побудувати справді гідний пам`ятник загиблим там десяткам тисяч людей. 20 серпня закінчується конкурс на кращий проект меморіалу, в якому беруть участь близько 40 видатних архітекторів з усього світу. До речі, відомий скульптор Франк Мейслер входить в журі, яке визначатиме переможця. Чи це не свідчення змін? Закінчилася одна епоха - і почалася інша. Закінчилося правління, яке героїзувало бандерівців і інших прибічників фашизму. Простий приклад. Торік, 23 лютого, по всій Україні були розвішені плакати "Вітаємо воїнів української національно-визвольної армії, учасників Другої світової війни". Бандерівців вітали. І всі тихо мовчали, соромливо відводили очі. Я того ж дня розвісив рекламні біл-борди з написом "Вітаємо воїнів Радянської армії!" і підписався своїм прізвищем, хоча зазвичай ніколи цього не роблю. А цього року ситуація інша - всі вітали воїнів Радянської армії. Змінилася ситуація. Ідеологічно вона сьогодні абсолютно комфортна - тому що бандитів називають бандитами, фашистів - фашистами, і ніхто не намагається поміняти місцями жертви і героїв. Це дуже важливо.

Економічна криза в Україні сильно відчувається?

Щодо цього маємо зараз стриманий оптимізм. Стриманий - про всяк випадок, але, по суті, сьогоднішня ситуація в Україні унікальна. Я ознайомився з пресою - і англомовною, і івритомовною - і виявив, що щодо України існує певний штамп, який, як мені здається, нав`язаний політиками, що пішли в опозицію. У реальності все йде куди простіше. Януковичу, який переміг на виборах, дісталася абсолютно зруйнована країна, де все, що можна і неможна, було розграбоване. Побудована на популізмі і базіканні економіка дійшла краху. Бюджетні кошти розкрадені на корню - навіть ті, що були законтрактовані наперед. При цьому з уряду Януковича-Азарова вимагають результатів сьогодні. Зараз.

Як, на ваш погляд, складається політична ситуація в Україні? В історії України, на жаль, будь-який прем`єр, не встигнувши прийти до влади, спрямовував усю свою енергію і ресурси на те, щоб здобути крісло президента. Ще одна відмітна особливість нинішньої, унікальної, ситуації в тому, що в тандемі Янукович - Азаров кожний на своєму місці. Янукович - досвідчений політик, який пройшов колосальну підготовку. Він - президент. Натомість Азаров - один з найбільших економічних керівників, який не хоче займатися політикою. Ключова відмінність позицій - він не має наміру змагатися з Януковичем і боротися за крісло. Для України це неймовірно важливо. Адже раніше прем`єри витрачали себе на політичну боротьбу, забуваючи про все, зокрема про таку складову як економіка держави. А тепер ми спостерігаємо перспективу. Янукович може повернути Україні значущість і престиж на міжнародній арені - те, що попередньому президентові вдалося з космічною швидкістю розгубити. Тоді як Азаров, якому не потрібні популістські дії і політичні просування, втілюватиме економічну програму і робитиме хай іноді непопулярні, але потрібні кроки для поліпшення економічної ситуації. Якщо ще зовсім недавно наша країна перебувала на межі політичного і економічного колапсу, то сьогодні у неї є стабільність і передбачуваність.

Тобто нинішня влада практично ідеальна для країни? Ідеальними бувають манекени. У галузі політики, думаю, треба дати їм хоч би два-три роки, щоб у Януковича з`явився шанс навести якусь подібність порядку - адже те, що коїлося до нього, не можна назвати ніяким розумним словом. І мені, як керівникові єврейської громади, позиції Януковича в національних питаннях близькі і зрозумілі.

А в нас тут часто друкують слова опозиції про те, що Янукович розвалить Україну...

Це героїзація фашизму мало не розвалила Україну. І якщо брати цей факт, то Януковича треба висунути на Нобелівську премію за збереження країни. Ми нарешті можемо, як я казав вище, називати фашистів фашистами. Це його заслуга. Для нас це ключове питання. Я бачив, як ветерани - а їх у нас десятки тисяч - плакали під час виступів колишнього президента, коли він говорив про заслуги бандерівського руху. Я справді вважаю, що для збереження миру в Україні і толерантності нашого суспільства Янукович зробив дуже багато. А де ці націоналісти, які трималися на плаву тільки завдяки Ющенку? Їх немає!..