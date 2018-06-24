Мітинг проти візиту Кирила: Україна – не «російський світ»

«Ми протестуємо проти візиту Гундяєва, бо він є цілковито політичним. Його мета – антиукраїнська пропаганда»… «Ми – Росія! Звідси починалася земля російська: Росія, Білорусь і Україна. Це і є свята Трійця»…

«Геть московського попа!» – знову скандували українці на Європейській площі. У цей час московський гість на прізвище Гундяєв (патріарх Кирил) чи то правив службу, чи то читав політичні проповіді на Володимирській гірці.

Мітингувальники розгорнули біля Українського дому (на Володимирську гірку їх не пустили загони міліції) велетенський синьо-жовтий прапор.

– Цей прапор уже багато де встиг побувати, - каже представник УНП, який представився Григорієм. - У Тернополі, Полтаві… Сьогодні він символізує зібрання, єдність справжньої частини українства, але не тої - хохляцької. Товариш Гундяєв приїхав на нашу землю, де не перший день пасеться в пошуках заблудлих душ, які ще досі не знають, що треба підтримувати свою державу, свою церкву. Гундяєв приїхав сюди ловити собі паству й будувати «рускій мір», замість того, щоб у своєму заліссі його впроваджувати. До неможливості обурюють дії міліції. Вони сьогодні захищають інтереси тої влади, яку брала певна частина населення. Тепер ця частина почала бідкатися… А про що ж ви думали?! Але нехай, українці все одно не мовчатимуть!..

«Свободівець» Андрій Іллєнко пояснює причини протесту проти приїзду Кирила так:

– Ми протестуємо проти візиту Гундяєва, бо він є цілковито політичним. Його метою є антиукраїнська пропаганда в Україні. На сьогодні бачимо, що Російська православна церква в Україні – одна з тих інституцій, яка найбільше сприяє дезорганізації України, зникненню її незалежності й територіальної цілісності. Тому ми виступаємо за те, щоб в Україні була єдина помісна православна церква з центром у Києві. І щоб так звана Українська православна церква Московського патріархату була названа «Російська православна церква в Україні», отримала статус іноземної церкви і не претендувала на те, щоб мати своєю власністю наші святині - такі, як Києво-Печерська лавра, Почаївська лавра та інші монастирі й собори. Сьогодні вони контролюються московськими попами й перетворилися на осередки антиукраїнської пропаганди, поширюють антиукраїнську літературу на кшталт «Бог украінского язика нє понімаєт». Гундяєв, прикриваючись начебто ідеями християнського милосердя, смирення, насправді є прагматичний бізнесмен, який не обмежує себе у володінні матеріальними цінностями, елітними годинниками за десятки тисяч євро… До того ж він є російським шовіністом та імперіалістом. Його ідея так званого «єдиного російського світу» – чистої води російський імперіалізм у новій редакції. Гундяєв цю ідею пропагує, і його мета – приєднати Україну до Росії. Спочатку в духовному відношенні, потім – і в політичному.

Тут же на площі мітингувальники влаштували театральне дійство під назвою «Гламурні гастролі кремлівського гебіста», яку вчора міліція не дала можливості провести. Вісьмох «свободівців» запроторили до райвідділку й до ночі тримали в суді. Деяким уже присудили штраф, решту судитимуть сьогодні.

– Театральним дійством ми висміяли Гундяєва, - розповів Іллєнко. - Хотіли пройти трішки далі по Пейзажній алеї, аби почути, де їхнє зборище на Володимирській гірці. Але «Беркут» у брутальній формі нас відтіснив.

До речі, про судову заборону проводити акції в дні вояжу Кирила… Суд насправді не забороняв, утому числі вчорашню акцію. Була подана заявка на те, щоб провести акції в різні дні: на Софійській площі, Володимирській гірці і біля Києво-Печерської лаврою.

– Суд у п’ятницю заборонив нам проводити акції, відповідно до нашої заявки, на Софійській площі, на Володимирській гірці та біля Києво-Печерської лаври, – каже пан Андрій. – Відповідно, у суботу ми подали нову заявку, у якій сказали, що проведемо акцію на Володимирському проїзді біля готелю «Хаят» (це не на Софійській площі) і біля Українського дому. Таким чином ми не порушили вимоги суду. Учора ж надійшла вказівка з міліції у жодному разі не допустити нашої присутності, навіть на відстані гарматного пострілу, до Софії. Акція була абсолютно легальна, тому міліція діяла антизаконно. Тим більше що ми її навіть не встигли розпочати. І взагалі стаття Адмінкодексу, за якою судять активістів, передбачає організацію масових акцій, а не участь у них. А вони були рядовими учасниками.

…На Володимирській гірці закінчилася служба, священнослужителі, ченці й монашки розходилися зі служби. Вірян було зовсім небагато – чоловік п’ятсот усіх разом. Обіцяних тисяч прихожан ніхто не побачив. І не дивно: Кирило ‒ не Патріарх Варфоломій і не Папа Римський… Люди добре розуміють, де служба Божа, а де політична пропаганда…

Учасники зібрання на Володимирській гірці пробігала повз мітингувальників, ховаючи очі… Намагаюся поговорити з кількома, та марно. У відповідь ‒ сварка…

Чоловік у рясі сердито промовляє:

– Розкольники вони, а ще сміють щось казати!

– Це безумство! Вони нелюди, - кричить традиційна в таких випадках дама, щільно закутана в хустки.

– Ви ж кажете, що ви віруюча, то як можете називати когось «нелюдом»? – запитую.

– Бо в них сидить біс чи сатана.

Інша аналогічна дама повідала:

– Коли приїжджав Папа Римський – громадянин Італії – чомусь проти цього ніхто не заперечував.

– Бо Папа Римський не розказував, що ми «єдиний народ» з італійцями чи ватиканцями. Він у буквальному сенсі цілував нашу землю, розмовляв з нами нашою рідною мовою – українською.

– А правильно, бо ми – Росія! Підіть подивіться в історичний музей, там лежить камінь, звідси починалася земля російська. А це Росія, Білорусь і Україна.

– Хрещення було в Києві… – намагаюся вставити слово.

– Ви не знаєте історію, - перебиває вона. - Українцями нас назвали Австро-Угорщина для того, щоб розділити народи наші. А за суттю ми – росіяни, у нас спільна історія. Спільні шляхи, війни, перемоги.

Одна з екзальтованих дам з викликом проходить повз мітингувальників, що тримають прапор. Демонстративно хреститься.

– Трійцю не можливо роз’єднати, – заявляє вона, склавши докупи три пальці, – Це Україна, Білорусь, Росія… свята Русь. Це і означає свята трійця.

Бенджамін з Бельгії, який прогулювався по Хрещатику, спантеличений.

– Я не розумію, чому так багато міліції, – каже він. – Адже, як я бачу, це мирна акція. Він приїхав уболівати за свою футбольну команду в матчі з «Динамо». Каже, що розумію, проти чого протестують, йому розповів його український знайомий.

– А на чиєму ви боці – нашому чи росіян?

– Вашому, звісно, – каже він, хоча ввечері його команда гратиме з українським «Динамо».

– Я сьогодні наслухався, як замполіт Гундяєв виступав, і про Бога навіть не згадав… – обурюється мітингувальник Павло. – І чого це міліція має їх охороняти, чого ми повинні це оплачувати? Нехай ченці охороняють свого лідера, це ж їхній захід, до чого тут українська міліція?

…45-метровий синьо-жовтий стяг акуратно скручують. Коли розгорнуть його наступного разу активісти не кажуть - «таємниця». Згортати стяг допомагає також росіянин Володимир.

– Я все життя прожив у Києві. Теща українка мене годувала, – жартома промовляє він. – Українці – класний народ, та трохи боязкий, але як зберуться всі разом, то ми задавимо усю шваль...

– Ви теж проти приїзду Кирила?

– Аякже. Україна повинна керувати церквою, адже саме звідси все починалося. А не з Росії… Я не вчений, але історію знаю. Москва має благати, щоб ми їх прийняли у своє лоно. А не керувати своєю матір’ю… - сказав росіянин.

Мітинг завершується Гімном України.

Оксана Климончук

Фото УНІАН