У центрі Києва таки показали "Гламурні гастролі кремлівського гебіста"

У центрі Києві біля Українського дому активісти національно-демократичних сил провели акцію протесту проти візиту в Україну предстоятеля Російської православної церкви, патріарха Московського і всія Русі КИРИЛА.

Як передає кореспондент УНІАН, в акції взяли участь декілька десятків осіб від всеукраїнського об’єднання «Свобода», УНА-УНСО та Конгресу українських націоналістів.

Учасники акції проказали імпровізовану театральну постановку під назвою «Гламурні гастролі кремлівського гебіста», яку міліція вчора заборонила проводити.

Театралізована постановка продемонструвала, як, на думку учасників акції, у Російській Федерації ухвалювали рішення про візит патріарха КИРИЛА в Україну. Учасники акції вдягли на обличчя фотографії Президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА, прем’єр-міністра Володимира ПУТІНА та предстоятеля РПЦ.

Також учасники акції купили КИРИЛУ квиток на потяг до Росії.

Крім традиційного гасла «Геть московського попа!», учасники акції також тримали в руках такі лозунги: «Кирил – патріарх за сталінсько-гебістським канонам», «Московський пархат – духовний окупант».

Як повідомлялося, сьогодні о 10.00 патріарх КИРИЛ очолить урочистий молебень на Володимирській гірці біля Українського дому.

Як повідомляв УНІАН, учора, 26 липня, близько 9.30 представники міліції затримали восьмеро членів ВО «Свобода», які намагалися провести театралізовану постановку «Гламурні гастролі кремлівського гебіста» (Володимирський проїзд, на тротуарі біля готелю "Хайят"). Акція була легальною (повідомлення про проведення акції зареєстроване Київською міською держадміністрацією за №28363).

У ВО «Свободі» затримання активістів назвали міліцейською “зачисткою Києва в угоду московському попу”.