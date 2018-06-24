Попри увагу міліції Хресна хода в Києві зібрала 10 тисяч віруючих (фоторепортаж)

Хресна хода в столиці з нагоди річниці Хрещення Київської Русі-України зібрала близько 10 тисяч священиків і прихильників Української православної церкви Київського патріархату.

Водночас Київська патріархія отримувала численні сигнали про різноманітні спроби перешкодити від’їзду паломників до столиці на святкування Хрещення Київської Русі-України, повідомили УНІАН у прес-центр КП УПЦ.

Зокрема, йшлося про тиск на автоперевізників з метою змусити їх відмовитися від перевезення груп паломників. Погрозах відібрати ліцензію на перевезення та створити інші «неприємності». У зв’язку з чим спостерігалася масова відмова перевізників від виконання рейсів, про які завчасно було домовлено.

В інших випадках чиновники місцевої влади настійливо «не рекомендували» духовенству Київського патріархату їхати до Києва 28 липня.

Надходили також сигнали про перешкоджання проїзду автобусів безпосередньо на трасі – під надуманими приводами їх зупиняли і не пропускали далі предаствники ДАІ.

Усі ці випадки викликають серйозну тривогу, вважають в КП, адже вони “носять не поодинокий, а масовий і систематичний характер” Святійший патріарх Філарет звернувся до представників державної влади за роз’ясненнями. У відповідь було повідомлено, що жодних розпоряджень щодо вчинення перешкод у перевезенні паломників для участі у святкуванні дня Хрещення Київської Русі не давалося. Незважаючи на це, інформація про перешкоди продовжувала надходити.

Групу харків’ян, які 27 липня зібралися їхати на Хресний хід до столиці з нагоди річниці Хрещення Київської Русі-України, міліція не випустила з міста. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Всеукраїнського об’єднання “Свобода”.

“Із Харкова до Києва мала рушити група прочан, що воліли взяти участь у хресній ході до річниці Хрещення України-Русі. Серед них були, зокрема, й активісти ВО «Свободи». Проте мікроавтобус з прочанами так і не зрушив з місця через заборону міліції”, - йдеться у повідомленні.

Сьогодні о 01.30 ночі п`ять співробітників ДАІ на чолі із заступником начальника Одеського міського управління Державтоінспекції Олександром СТАРИЧЕНКОМ заблокували виїзд автобуса з групою віруючих Української православної церкви (Київського патріархату) до Києва для участі в Хресній ході, повідомив УНІАН один із паломників Володимир МАЛОФЄЄВ.

«Коли орендований «Мерседес» прибув з гаража автопідприємства на вулицю Торгову і люди попрямували до машини, щоб відправитися в поїздку, автобус раптово заблокували співробітники ДАІ на трьох міліцейських автомобілях. Підполковник О.СТАРИЧЕНКО, який підійшов до водія автобуса, відразу ж висунув звинувачення, що той п`яний, а до віруючих - жінок і чоловіків - співробітники ДАІ у формі та люди у штатському застосовували грубу фізичну силу, щоб не допустити посадку в автобус», - заявив В.МАЛОФЄЄВ.

Одеські паломники на знак протесту перекрили рух на Торговій вулиці, - одній з центральних магістралей міста.

У Міністерстві внутрішніх справ України відкинули заяви про вибіркову заборону на в’їзд паломників до місць святкування Дня хрещення Київської Русі-України.

За даними Департаменту зв`язків з громадськістю МВС, на святкування до столиці прибуло близько двох тисяч прочан різних конфесій на 80 автобусах. Для зручності пересування центральними частинами Києва транспортні засоби гостей були розміщенні поблизу станцій метрополітену на відповідних майданчиках під охороною працівників міліції, пояснили у МВС. До місця проведення святкувань паломники діставалися організованими групами муніципальним транспортом та столичним метро.

У МВС стверджують, що лише не допускали надмірного скупчення віруючих, що могло б призвести до травмування людей під час руху до київських святинь, а заяви про перешкоджання назвали "провокацією".

Фото УНІАН