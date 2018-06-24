Віхи тижня. Гроші від МВФ, зачистки по-київськи, комуністи - «опозиція» в коаліції

МВФ розбавив відпускний настрій українських політиків наданням нашій країні кредиту. У Києві тривають зачистки представників команди Леоніда Черновецького. МВС опинилося в центрі автомобільного скандалу...

Довгоочікувана звістка прийшла 28 липня з Вашингтона: рада директорів МВФ схвалила рішення про надання Україні кредиту за програмою stand by у розмірі 15,15 мільярдів доларів строком на 2,5 роки. Частину коштів – 1,9 мільярда – наша країна одержала негайно, решта траншів надаватиметься за наслідками виконання програми співпраці. Схоже, цього разу у Фонді налаштовані жорстко контролювати використання наданих коштів. В українській владі тим часом розгорнулася боротьба за право бути «кредитним тріумфатором». Віце-прем`єр Сергій Тігіпко, що позиціонує себе як «приборкувач МВФ» вкотре наголосив, що не збирається розлучатися з портфелем віце-прем`єра за власним бажанням, а Микола Азаров припустив, що частина кредитних ресурсів могла б бути використана на реалізацію програм з енергозбереження.

Поки що можна сказати, що на відміну від уряду Тимошенко кабінет Азарова готовий виконувати непопулярні вимоги Фонду: з 1 серпня на 50% зросла ціна газу для побутових споживачів. Можна прислухатися до резонів прем`єра, який стверджує, що це підвищення - останнє в близькому майбутньому, і повірити, що всі малоімущі одержать субсидії. Важливіше інше: країна повинна одержати не тільки підвищення тарифів на комунальні послуги, а й обгрунтування вартості цих послуг, які в багатьох містах обчислюють як Бог на душу покладе. Треба сказати, що підвищення тарифів в умовах, коли зарплати мільйонів українців не вийшли на докризовий рівень купівельної спроможності може стати для Азарова набагато небезпечнішим, ніж усі уявні інтриги в депутатському корпусі щодо його відставки. Якщо опозиція восени підніме хвилю народного гніву, прем`єрові доведеться сутужно. Але й сьогодні у Миколи Яновича немає простору для маневру: без грошей МВФ українській економіці буде тяжко, та й обраний прем`єром як безпосередній начальник Віктор Янукович повний рішучості ввійти в історію як реформатор.

Зміну політичної ситуації відчули на собі чиновники столичної адміністрації. Повідомлення з Хрещатика після приходу туди як в.о. голови КМДА Олександра Попова дедалі більше нагадують кримінальну хроніку: практично щодня проходять затримання або виїмки документів. Схоже, правоохоронці, роками накопичубчии компромат, нарешті дістали можливість його реалізувати шляхом порушення кримінальних справ. Не можна сказати, що затримують виключно стрілочників, але найбільш знакові фігури в команді Черновецького залишаються на волі. Сам Леонід Михайлович за традицією перебуває у відпустці і ризикує повернутися до Києва, коли вже нічого вирішувати не зможе.

Утім, не все гладко і в лавах українській міліції. Приводом для скандалу став розкішний Cadillac Escalade (таку ж машину використовував під час свого пастирського візиту в Україну патріарх Московський і Всієї Русі Кирил). Опозиціонери стверджують, ніби комфортабельний позашляховик був придбаний спеціально для міністра Анатолія Могильова. У МВС запевняють, що автомобіль потрібний для обслуговування іноземних делегацій і є подарунком невідомого спонсора. Після того, як президентська адміністрація здійснила фактично контрольну закупівлю наркотичних засобів, можна повірити і у версію про невідомого благодійника. Шкода, що ККД міліції від подібних «подарунків» не збільшується.

Постарався нагадати про себе під час літнього затишшя і Володимир Литвин. Спікер в інтерв`ю одному з інформаційних агентств висловився за завершення політичної реформи і підтримав ухвалення закону про всеукраїнський референдум буквально в перші дні після відновлення роботи парламенту. З «царською» легкістю Володимир Михайлович запевнив, що його не цікавить чисельність парламентської коаліції. Литвин розуміє, що в непростих умовах роботи Верховної Ради заміна її голови малоймовірна, а тому можна дещо попустувати – в рамках коаліційної пристойності.

Не збираються залишати лави коаліції і представники КПУ, хоча перший секретар партії Петро Симоненко назвав комуністів єдиною опозицією. Нічого дивного – спадкоємцям дідуся Леніна зовсім не хочеться ділити відповідальність за підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги. Щоправда, в уряді на гнівні звернення партнерів по коаліції не зреагували. Але і комуністи залишати коаліційні лави «на радість Тимошенко і Жванії» не збираються. Тільки вічний опонент Симоненко, лідер кримського рескому КПУ Леонід Грач висловлюється за вихід з коаліційних лав, але його заклики товариші по партії звично ігнорують.

Євген Магда