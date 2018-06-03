Віхи тижня. Каськів наблизився до Януковича, Симоненко погрозив Тігіпку, Литвин витримав Пукача

Віктор Янукович «достроково перервав» свою відпустку і повернувся в столицю. Звідси президент збирається «цілодобово» контролювати дії влади щодо недопущення розповсюдження пожеж. Під час екстреного засідання РНБО глава держави енергійно лаяв міністрів оборони і внутрішніх справ, які не поспішали виконувати розпорядження уряду про протидію поширенню вогняної стихії.

Так, Шуфрич, якби був на посту керівника МНС у нинішній ситуації, гарантовано став би героєм телевізійних сюжетів...

У діях Віктора Федоровича є й своя логіка. Він вирішив достроково почати політичний сезон, продемонструвавши, що тримає руку на пульсі подій. Ну чим він гірший за Медведєва з Путіним? До того ж від`їзд із Криму дозволить згладити конфуз: під час наради про стратегічний розвиток Кримського півострова представники Меджлісу кримсько-татарського народу відмовилися зустрічатися з Януковичем. Ситуація неприємна, але аж ніяк не трагічна, оскільки глава Меджлісу Мустафа Джемілєв запевнив, що кримські татари не знаходяться в опозиції до нової влади.

Треба сказати, що в команді Віктора Януковича з`являються нові персонажі, можливо, це пов`язано з підвищеною сонячною активністю. Наприклад, главою робочої групи за національними проектами при Комітеті з економічних реформ став Владислав Каськів. Так-так, той самий Каськів, який очолює партію «Пора», а в 2004 році багато разів і не в дуже приємних виразах відгукувався про Віктора Федоровича. Сьогодні вчорашній революціонер більш стриманий: не звжаючи на спеку, відвідав президента з дотриманням чиновницького дресс-коду – в костюмі і при краватці, і слухав вказівки глави держави. Янукович, схоже, буде і надалі брати на службу вчорашніх опозиціонерів.

Поки у лавах супротивників президента немає ясності й організованості роль опозиціонерів намагаються перебрати на себе комуністи. Їх лідер Петро Симоненко жваво критикує владу за підвищення ціни газу, пов`язуючи цей процес з євроінтеграційними устремліннями України. Ще трохи – і Петро Миколайович запропонує обміняти в буржуазної Росії частину українського суверенітету на поступки в енергетичних питаннях. При всьому публічному опозиційному запалі лідер комуністів не збирається залишати лави коаліції. Ще б пак – висуванці КПУ працюють на хлібних посадах і трудяться чудово, за визначенням Петра Миколайовича. А ось віце-прем`єр Сергій Тігіпко зі своїми обов`язками, на думку вождя КПУ, не справляється. Симоненко не виключив, що його соратники можуть ініціювати звільнення лідера «Сильної України» зі складу уряду.

Цілком можливо, що Тігіпко не проти подібного сценарію. Минулого тижня віце-прем`єр оторимав неприємний сюрприз: «Урядовий кур’єр» опублікував допрацьований проект Податкового кодексу без узгодження з Сергієм Леонідовичем. Ситуацію з власної волі чи несамохіть посилив глава Держкомпідприємництва Михайло Бродський, який зазначив, що новий Податковий кодекс мало кому сподобається. Ймовірно всенародне обговорення проекту Податкового кодексу буде формальним, а відповідальність за недоліки документа державна інформаційна машина вміло спроектує на «сильного» Тігіпка, щоб позбавити його можливості піти з уряду з високо піднятим рейтингом.

Колись популярний політик Юрій Луценко сьогодні шукає інформаційних приводів, щоб нагадати виборцям про себе. В умовах інформаційного штилю Юрій Віталійович повідомив, що «Батьківщина» і «Народна самооборона» погоджуватимуть списки на місцевих виборах. Похвальне прагнення до консолідації, та варто врахувати, що соратники Тимошенко не поспішають пропускати нових осіб ближче до Юлії Володимирівни, і серйозно стурбовані можливістю проникнення ворожих лазутчиків до їхніх лав. Як би ще не довелося «самбістам» доводити свою лояльність новим партнерам.

Без особливого резонансу пройшла очна ставка Володимира Литвина і Олексія Пукача. Генеральна прокуратура дала зрозуміти, що склад обвинувачених у справі про вбивство Гонгадзе не змінився, так що Володимир Михайлович може зітхнути з деяким полегшенням. Але навряд чи політично проявлятиме активність без узгодження з президентом – бо мало які обставини може пригадати Пукач під час судового процесу...

Євген Магда