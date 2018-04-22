Янукович показав журналістам тріщини у стінах свого дому (фоторепортаж)

На останній, п`ятничній, прес-конференції прем`єру задали запитання з підколкою: мовляв, всі високопосадовці до вас вже встигли продемонструвати пресі своє житло. Коли ж перед журналістами відкриються двері «родового замку» Януковичів?

Віктор Федорович тут же, не відкладаючи справу в довгу шухляду, призначив рандеву на найближчу неділю. Щоправда, з числом запрошених вийшла промашка. Спершу прем`єр запросив шістьох «акул пера», повідомивши, що чаю, мовляв, випити запросить, а найбільший стіл, який стоїть у нього удома, – на шість персон. Але тут же відкорегував: одне з місць за столом зарезервував для себе, скоротивши відповідно журналістську квоту на одну голову.

Будинок, у якому розташувалося прем’єрське подружжя, розташований за Києвом, по трасі, що веде у бік Чорнобиля і Овруча, в 10 кілометрах від Вишгорода, в селі Нові Петрівці. Будова, площу якої Віктор Федорович на прес-конференції так і не зміг пригадати, і насправді виявився невеликою (ну, принаймні, порівняно із заміськими резиденціями деяких інших політиків і високопосадовців). Будинок зводили ще в 60-х як держдачу. Наприкінці грудня 2004-го Віктор Федорович отримав його у довічне користування як прем`єр-міністр. А в 2006-му Віктор Ющенко підтвердив за ним це право.

Як з`ясували прискіпливі журналісти, площа будівлі – приблизно 150 квадратних метрів. Проте, перед прем`єрською четою стоїть інша проблема, що жодним чином не компенсується достатніми площами: ремонт. Прем`єр показував журналістам тріщину в своєму кабінеті. Біля підвіконня. Сказав, що будинок тріщить по швах. Особливо, мовляв, це видно в підвалі. Будівля стоїть на плавунах – через огорожу з металевих прутів видно Київське море, до нього приблизно кілометр. Але Віктор Федорович сповнений оптимізму: «нічого, відремонтуємо». Невже прем`єр встиг забути, що ремонт можна тільки почати, а потім лише тимчасово припиняти.

У будинку постійно проживають двоє: прем`єр з дружиною Людмилою. Віктор Федорович розповів, що неоднораз пропонував переїхати до Київа своєму старшому синові (молодший – депутат Верховної Ради за списком Партії регіонів). Але той відмовився. Як зізнався журналістам прем`єр, у відповідь на пропозицію перекваліфікуватися з політиків у бізнесмени Олександр Янукович сказав: «Я її ненавиджу, дивлячись на тебе». «Але він знає, що я її теж не люблю», додав прем`єр.

З молодшим сином не все так добре, як бажалося, продовжував ділитися родинними таємницями Віктор Федорович. Мрія батька – оженити ще й молодшого Януковича. Але досі це не вдалося. По-перше: йому, як сказав прем’єр, йому властива родинна риса – він однолюб, й досі перебуває у пошуку. А по-друге: голова родини згадав, що коїлося з батьками нареченої старшого сина, коли вони дізналися, що до їхньої доньки сватається син (тоді) губернатора Донецької області. Ймовірно, батькам нарешеної молодшого зберігти душевний спокій буде ще важче.

Зате, як сказав Віктор Федорович, з дружиною Людмилою у нього завжди і все добре. Прем’єр досі цінує її вірність. Ще у статусі нареченої вона дочекалася його з тюрми, хоча на той момент не була зв’язана із засудженим офіційними стосунками, й могла відмовитися, як вчиняли багато хто до неї... “Після того, як ми познайомилися у 69-му році, - розповів Янукович, - в 70-му я потрапив до тюрми, вона мене чекала, я звільнився у 72-му. Й одразу після цього через 2 місяці одружився. Вона мене дочекалася.”

За матеріалами газети "Сегодня ", 5 каналу

Фото УНІАН, газети "Сегодня " та Tablo ID