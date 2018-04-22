Янукович показав журналістам тріщини у стінах свого дому (фоторепортаж)
Як зізнався журналістам прем`єр, у відповідь на пропозицію перекваліфікуватися з бізнесменів у політики старший син сказав: «Я її (політику) ненавиджу, дивлячись на тебе»...
На останній, п`ятничній, прес-конференції прем`єру задали запитання з підколкою: мовляв, всі високопосадовці до вас вже встигли продемонструвати пресі своє житло. Коли ж перед журналістами відкриються двері «родового замку» Януковичів?
Віктор Федорович тут же, не відкладаючи справу в довгу шухляду, призначив рандеву на найближчу неділю. Щоправда, з числом запрошених вийшла промашка. Спершу прем`єр запросив шістьох «акул пера», повідомивши, що чаю, мовляв, випити запросить, а найбільший стіл, який стоїть у нього удома, – на шість персон. Але тут же відкорегував: одне з місць за столом зарезервував для себе, скоротивши відповідно журналістську квоту на одну голову.
|Будинок Віктора Януковича у селі Нові Петрівці, що в 10 кілометрах від Вишгорода
Будинок, у якому розташувалося прем’єрське подружжя, розташований за Києвом, по трасі, що веде у бік Чорнобиля і Овруча, в 10 кілометрах від Вишгорода, в селі Нові Петрівці. Будова, площу якої Віктор Федорович на прес-конференції так і не зміг пригадати, і насправді виявився невеликою (ну, принаймні, порівняно із заміськими резиденціями деяких інших політиків і високопосадовців). Будинок зводили ще в 60-х як держдачу. Наприкінці грудня 2004-го Віктор Федорович отримав його у довічне користування як прем`єр-міністр. А в 2006-му Віктор Ющенко підтвердив за ним це право.
|Поки прем`єр демонстрував кабінет, подзвонила теща. Коротенько інтрев`ю телефоном для преси. Подарунки від зятя? - Регулярно. Взаємини? - Чудові. Анекдоти про тещу розповідав? - Він скромний.
|На столі - обов`язкові атрибути робочих буднів сучасного чиновника. Міні - скульптурні композиції, тризуб, православний календар, телефон урядового зв`язку, та окуляри, що очікують господаря.
Як з`ясували прискіпливі журналісти, площа будівлі – приблизно 150 квадратних метрів. Проте, перед прем`єрською четою стоїть інша проблема, що жодним чином не компенсується достатніми площами: ремонт. Прем`єр показував журналістам тріщину в своєму кабінеті. Біля підвіконня. Сказав, що будинок тріщить по швах. Особливо, мовляв, це видно в підвалі. Будівля стоїть на плавунах – через огорожу з металевих прутів видно Київське море, до нього приблизно кілометр. Але Віктор Федорович сповнений оптимізму: «нічого, відремонтуємо». Невже прем`єр встиг забути, що ремонт можна тільки почати, а потім лише тимчасово припиняти.
|У цій кімнаті живе онук Віктора Федоровича. Щоправда, не постійно. Рідко, коли навідується. Можливо, саме тому голова Кабміну сказав, що його заповітна мрія - одружити молодшого сина
У будинку постійно проживають двоє: прем`єр з дружиною Людмилою. Віктор Федорович розповів, що неоднораз пропонував переїхати до Київа своєму старшому синові (молодший – депутат Верховної Ради за списком Партії регіонів). Але той відмовився. Як зізнався журналістам прем`єр, у відповідь на пропозицію перекваліфікуватися з політиків у бізнесмени Олександр Янукович сказав: «Я її ненавиджу, дивлячись на тебе». «Але він знає, що я її теж не люблю», додав прем`єр.
|Як повідомили журналістам, прем`єр грає на гітарі...
|... але цього разу Янукович демонструвати свою музичну майстерність не став, поставшися на те, що інструмент не настроєний
З молодшим сином не все так добре, як бажалося, продовжував ділитися родинними таємницями Віктор Федорович. Мрія батька – оженити ще й молодшого Януковича. Але досі це не вдалося. По-перше: йому, як сказав прем’єр, йому властива родинна риса – він однолюб, й досі перебуває у пошуку. А по-друге: голова родини згадав, що коїлося з батьками нареченої старшого сина, коли вони дізналися, що до їхньої доньки сватається син (тоді) губернатора Донецької області. Ймовірно, батькам нарешеної молодшого зберігти душевний спокій буде ще важче.
|За ”столом на шість персон”, про який Янукович також розповідав на прес-конференції, уточнюючи максимально можливу кількість представників преси на один візит, родина Януковичів не часто збирається у повному складі. Віктор Федорович каже, що спокушав старшого сина переїздом до столиці та місцем у списку Партії регіонів. Проте Олександр лишився вірним рідному регіону та своєму бізнесу.
Зате, як сказав Віктор Федорович, з дружиною Людмилою у нього завжди і все добре. Прем’єр досі цінує її вірність. Ще у статусі нареченої вона дочекалася його з тюрми, хоча на той момент не була зв’язана із засудженим офіційними стосунками, й могла відмовитися, як вчиняли багато хто до неї... “Після того, як ми познайомилися у 69-му році, - розповів Янукович, - в 70-му я потрапив до тюрми, вона мене чекала, я звільнився у 72-му. Й одразу після цього через 2 місяці одружився. Вона мене дочекалася.”
|Від членства у Лондонському королівському тенісному клубі прем`єр відхрестився. Натомість сказав, что є членом гольф-клубу ”Асторія”. Грає на Оболоні: ”Можу влучати у лунку з 20-30 метрів”.
За матеріалами газети "Сегодня ", 5 каналу