Віхи тижня: Янукович між Заходом і Сходом, фіскальне диво від Азарова і масовий старт на місцевих виборах

Парламентська коаліція забезпечила масовий старт для учасників місцевих виборів. Віктор Янукович в Берліні розповів про плани української євроінтеграції, а з Пекіна привіз купу планів щодо співпраці. Микола Азаров пообіцяв Україні найнижчі податки в Європі. Верховна Рада зібралася в останній понеділок літа, щоб виправити закон про місцеві вибори. Якщо у середині липня його норми повністю влаштовували главу держави і Партію регіонів, то до кінця серпня у партії влади назріла необхідність допустити до участі у виборах всі зареєстровані політичні партії. Таким чином владна команда прагне ослабити позиції «Батьківщини», позбавляючи Юлію Тимошенко можливості претендувати на монополію в опозиційному спектрі. Окрилений шансом організувати наступ свого «Фронту» на місцеві ради Арсеній Яценюк назвав рішення Верховної Ради «першою перемогою над Януковичем», немов підтверджуючи свій статус представника конструктивної опозиції.

Зате лідери БЮТ використовують все нові і нові методи, щоб продемонструвати громадськості напругу свого протистояння з владою. Юлія Тимошенко, наприклад, фактично виставила брехуном екс-міністра економіки Богдана Данилишина: той стверджував, ніби лікується за кордоном і провини за собою не відчуває, а Юлія Володимирівна підкреслила, що Данилишина і екс-главу держказначейства Тетяну Слюз надійно приховали від уваги вітчизняної Феміди. Сама екс-прем`єр звично повідала про зібрану на випадок арешту «тривожну» сумку, немов запрошуючи владу запустити проти неї репресивну машину. Права рука Тимошенко, Олександр Турчинов, з недавніх пір спілкується з пресою виключно в штаб-квартирі БЮТ на Турівській. Олександр Валентинович, схоже, не залишає робочий кабінет, де вживається в образ «жертви режиму», чий арешт буде максимально використаний, щоб довести виборцям: «Партій багато – «Батьківщина» одна». При цьому персона колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка, ангажованого «Батьківщиною» для виборчої кампанії 31 жовтня, інтересу у правоохоронців поки не викликає.

Віктор Янукович тим часом приділив максимум уваги зовнішній політиці. У Берліні під час діалогу з канцлером Ангелою Меркель Віктору Федоровичеві, як мінімум, не довелося виправдовуватися щодо нехтування демократичними свободами в Україні, і вдалося розповісти про власне бачення євроінтеграційних перспектив нашої країни. Правда, пані Меркель оптимізму українського президента не розділила, і на заклик інвестувати в модернізацію вітчизняної ГТС відреагувала прохолодно. Діалог в Китаї, який не визнавав легітимність президента Ющенка, для Януковича виявився вдалішим: Віктор Федорович упевнений, що товарообіг між Україною і Китаєм буде стрімко рости, а співпраця між Партією регіонів і Комуністичною партією Китаю – міцніти. Мабуть, від засмучення українські комуністи в особі глави кримського рескому КПУ Леоніда Грача не виключили звільнення уряду Миколи Азарова, котрий працює під диктування МВФ. Володимир Литвин, який претендує на роль носія парламентської мудрості, прогнозує ротації в уряді після проведення місцевих виборів.

Тим часом Микола Азаров скористався відсутністю в країні Віктора Януковича, виступивши з презентацією проекту Податкового кодексу. Якщо вірити Миколі Яновичу, то за якихось кілька місяців «всенародного обговорення» зведення фіскальних правил з бридкого каченяти перетворилося на прекрасного лебедя. Там знайшлося місце і збереженню єдиного податку, і найнижчим ставкам податку на прибуток і ПДВ в Європі, і податковим пільгам для легкої промисловості і сфери туризму. Правда, навряд чи хтось сумнівається, що презентованій прем`єром «пташці» під час обговорення в сесійному залі Верховної Ради пір`я повищипують. Та і у разі схвалення Податкового кодексу слава реформатора, швидше за все, не буде особистим надбанням Азарова, а буде вилучена у прем`єра Віктором Януковичем. Втім, Микола Янович викликає на Банковій куди менше роздратування, ніж Сергій Тігіпко, відставки якого збираються вимагати комуністи.

Міністр юстиції Олександр Лавринович заявив про порушення процедури 8 грудня 2004 року під час голосування за конституційну реформу. Один з ідеологів переписування Конституції Олександр Мороз назвав заяву міністра дурістю. Реакція почесного голови СПУ логічна: нинішня влада старанно вдає, ніби забула про тодішні обставини ухвалення компромісного рішення, що сьогодні вихваляється Володимиром Литвином. Правда, на Банковій поки не ризикують запускати механізм переписування Конституції, усвідомлюючи, наскільки небезпечно провокувати політичну кризу на тлі економічної нестабільності.

Телеканали ТВі і «5 канал», які намагаються бути інформаційною опозицією, програли сутичку за частоти в Київському апеляційному адміністративному суді. Телевізійні канали-конкуренти, що запускають на початку осені нові сезони, спостерігають за тяжбою з погано приховуваною злорадністю, а представники двох «кнопок» обіцяють продовжувати боротьбу до останнього. Ситуація все більше схиляється до втручання Президента: адже недарма Віктор Янукович публічно зізнавався, що є глядачем «5 каналу», але тиснути на суди не може. Принаймні, поки.

Євген Магда