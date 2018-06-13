Голова Фонду Сороса в Україні: з СБУ стався ексцес виконавця

Дії нової влади покликані розвернути нас до керованої демократії. Сильну та відповідальну владу в нас плутають із владою, яке керує свободою совісті людей…

Учора українські ЗМІ повідомили, що до декількох громадських організацій Київської області, які виконують проекти, що фінансуються міжнародним фондом “Відродження”, звернулися співробітники СБУ з запитом щодо інформації про цілі та завдання проектів, їхньої фінансової складової та оцінки їх впливу на передвиборчу ситуацію в Україні.

Нагадаємо, що це не перший випадок ділової активності спецслужб на ниві неурядових організацій. У червні співробітники СБУ затримали в аеропорту керівника фонду Аденауера в Україні Ніко Ланге, не пояснивши причин затримання.У кінці травня про спроби вербування його спецслужбами заявив ректор Католицького університету Борис Ґудзяк.

З чим пожалував есбеушники до рядових співробітників фонду “Відродження”, засновником якого є відомий бізнесмен і меценат Джордж Сорос, ми запитали його голову Євгена Бистрицького.

Євгене Костянтиновичу, схоже, якщо кожному російському інтелігентові треба посидіти в російському СІЗО для підтвердження статусу інтелігента, то кожному голові українського неурядової організації потрібно поспілкуватися з СБУ, щоб довести свою прихильність демократії. У зв’язку з чим вас турбували співробітники українських спецслужб?

СБУ звернулося до співробітників тих проектів, які займаються наданням соціальних послуг, допомогою населенню. Я не можу деталізувати, бо люди, котрі працюють у проектах, просили не називати їхні імена. Якщо я назву навіть конкретніше профіль проекту, то людей легко можна буде впізнати. Знаю, що до двох організацій у Київській області, які реалізують проекти фонду “Відродження”, прийшли співробітники спецслужб із запитанням про мету й завдання проектів, їхню фінансову складову та про оцінки їхнього впливу на передвиборчу ситуацію в Україні. Тобто їх запитали, чи вони можуть вплинути на перебіг виборів. Вони відповіли: ні.

Гадаєте, це просто професійний інтерес спецслужб чи спроба вплинути на вас?

Думаю, що це старання представників «Регіонів». Я це називаю ексцесом виконавця. Мабуть, в СБУ є якісь перестороги щодо проектів, котрі фінансуються за рахунок іноземних коштів. Вони й вирішили все перевірити. Можна як завгодно реконструювати дії, які важко вважати розумними…

Чи зверталася особисто до вас СБУ за весь цей час, коли ви керуєте Фондом?

Була така дивна історія: у 1998 чи 1999 році до мене звернулися з запитанням, чи є у Фонду якісь гуманітарні секрети. Я сказав, що немає.

Але звичайно, якщо відвідання нас – це одна лінія із викликом до СБУ ректора Католицького університету Бориса Гудзяка й затриманням Ланге, - то це не дуже позитивна оцінка дій влади.

Чи маєте якісь здогади, чому ви стали об’єктом уваги СБУ? Що їм не сподобалося більше: фінансування проектів, пов’язаних зі свободою слова чи, може, проекти щодо прозорості в енергетиці? Зокрема, за вашого сприяння видано дослідження всього родоводу «РосУкрЕнерго», з усіма кровними зв’язками нинішніх урядовців.

Я можу гадати, але ні про що не можу говорити ствердно. У нас не тільки проекти, пов’язані з прозорістю в енергетиці, у нас багато проектів, пов’язаних з прозорістю та відповідальністю влади в будь-яких сферах, тому наші вони можуть дратувати владу, якщо вона хоче бути закритою для суспільства.

Чи плануєте брати участь у контролі за місцевими виборами?

Ми ще думаємо над тим. Як правило, ми не брали участі в контролі за виборами. Але наші працівники самі по собі брати участь – як спостерігачі.

Може, влада розсердилася на вас через те, що ваш засновник Джордж Сорос зустрічався з Юлією Тимошенко?

Він зустрічався з нею як приватна особа. Вони говорили, він міг дати якусь загальну пораду щодо держави. Якби теперішній президент висловив бажання зустрітися з ним під час перебування в Нью-Йорку на сесії Генасамблеї ООН, і в нього б збігалися графіки, Сорос би прийняв таку пропозицію. Сорос ніколи не працює закрито, він постійно підкреслює, що він проти партизанської діяльності. Гадаю, у нас певна політична група привласнила собі ім’я «демократичних», і будь-яка підтримка демократії та будь-яка критика з боку громадськості сприймається ними боляче. Але це проблема не наша, проблема в голові тих, хто при владі.

Чи плануєте звертатися у міжнародні інституції?

Ні. Якщо не буде продовження цієї історії.

Фонд “Відродження” за весь час свого існування вклав гроші в сто вісімдесят п’ять проектів, пов’язаних із пенітенціарною системою. Ви могли би додатково розкручувати себе як найбільших благодійників “української в’язниці”. Може, це більше сподобалося б керівництву держави?

У нас кожен рік по чотириста – шістсот проектів у різних напрямках. І звичайно, ми допомагаємо реформувати цю систему, деколи дуже плідно співпрацюючи з окремими міністерствами.

У Сороса творче кредо – зруйнувати посткомуністичний світ. Ми так швидко копіюємо Росію, що в нападах на неурядові організації я бачу зіткнення влади, яка звикла самовідтворюватися, та неурядових організацій, які покликані гуртувати соціально активних громадян, що поважають свої права.

У Сороса ніколи не було бажання руйнувати. У нього є бажання побудувати відкрите суспільство. І під цю ідею підходить уся європейська демократія. Сорос хотів, щоб існували суспільства з відповідальною владою, де і влада, і громадяни добре розуміють, що б вони хотіли. Але, справді, дії нової влади намагаються розвернути нас до керованої демократії. Сильну та відповідальну владу у нас плутають із владою, яке керує свободою совісті людей.

Маша Міщенко