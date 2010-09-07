СБУ взялася за Фонд Сороса в Україні

СБУ перевіряє співпрацю Міжнародного фонду Відродження із громадськими організаціями Київщини.

Про це у вівторок повідомив виконавчий директор МВФ Євген Бистрицький, повідомляє прес-служба Фонду.

"До декількох громадських організацій Київської області, які виконують проекти, що фінансуються фондом "Відродження", звернулися співробітники СБУ з запитом інформації про цілі та завдання проектів, їхньої фінансової складової та оцінки їх впливу на передвиборчу ситуацію в Україні", - повідомив він.

"Оскільки жодний з проектів не має політичної складової, зустріч на цьому й завершилася", - додав він.

Водночас Бистрицький наголосив, що "МФВ згідно з його Статутом не має права підтримувати ініціативи жодної політичної партії".

Також фонд звертає увагу на те, що під час виборів він "ніколи не підтримував ініціативи, які були направлені на щось інше, аніж на чесність та свободу волевиявлення".

"Якщо ми й будемо підтримувати громадські організації під час виборів восени 2010 року, то ця підтримка спрямовуватиметься саме на такі позапартійні ініціативи", - підкреслив Бистрицький.

"Якби СБУ спрямовувало власні сили, накопичені за рахунок виборців-платників податків, на те, щоб дійсно забезпечити чесність виборів, невикористання адмінресурсу тощо, то такі фонди, як наш, могли б з набагато більшою користю спрямовувати вивільнені фінансові ресурси на розвиток відкритого, некорумпованого, демократичного суспільства", - наголосив він.

Як відомо, засновником Міжнародного фонду Відродження є американський бізнесмен і філантром Джордж Сорос.

Українська правда