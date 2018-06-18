Віхи тижня. Янукович лякав каленим залізом, у Гонгадзе знайшовся замовник
Азаров пропонує Литвину піти з коаліції, якщо він не підтримує Податковий кодекс... Регіонали попереджають про президентське правління... Тимошенко сказали, що вона харкатиме кров`ю...
Азаров пропонує Литвину піти з коаліції, якщо він не підтримує Податковий кодекс... Регіонали попереджають про президентське правління... Тимошенко сказали, що вона харкатиме кров`ю...
Справа Гонгадзе
|Юрій Кравченко
Леонід Данилович назвав «справу Гонгадзе» міжнародною провокацією проти України, а Володимир Михайлович визнав, що десять років викреслені з життя.
Правда, мало хто сумнівається, що ці персонажі вітчизняної політики мали в своєму розпорядженні всю повноту інформації про те, що трапилося восени 2000-го – їм за статусом належало. В одному з Литвиним можна погодитися: було б корисно для країни розібратися, хто записував, монтовував і використовував записи розмов в президентському кабінеті. Версія героя-одинака Миколи Мельниченка теж довіри не викликає.
Янукович
|Віктор Янукович
Втім, глава держави не тільки радив суддям, які слухняно змінили своїх представників у Конституційному суді. У Брюсселі в ході зустрічі з президентом Європейської Ради Херманом ван Ромпєєм і президентом Єврокомісії Жозе Мануелем Баррозу Янукович наполегливо просував ідею безвізового режиму і створення зони вільної торгівлі. Але, схоже, це ідея з тієї ж галузі, що і проведення в Україні зимової Олімпіади 2022 року.
Зате спілкування з Нурсултаном Назарбаєвим і Дмитром Медведєвим у Януковича пройшло гладко – з казахстанським президентом він домовився про збільшення транзиту нафти українською територією і співпрацю в освоєнні космосу, з російським – разом проїхався на раритетних автомобілях і заявив про готовність створювати міждержавні спільні підприємства.
Цікаво, як відіб`ється на російсько-українських стосунках багато разів заявлене бажання Миколи Азарова переглянути умови договору про постачання газу до України? Схоже, в Москві готові діяти лише за формулою «газ в обмін на суверенітет».
Азаров і Ко
|Микола Азаров і Володимир Литвин
У цього документа і без того вистачає охочих коментувати: Сергій Тігіпко продовжує говорити про податки, демонструючи залученість у владні процеси, а Борис Колесников навіть відволікся від підготовки до Євро-2012, щоб закликати прийняти зведення фіскальних правил у жовтні.
А от відволікатися на політику прем`єр своїм підлеглим заборонив, відмітивши, що проведення місцевих виборів цілком обійдеться без їх коментарів. Оскільки в Кабміні більшість становить партайгеноссе Миколи Яновича з Партії регіонів, то відреагував тільки Сергій Тігіпко, який давно запланував відпустку восени, для проведення агітації за «Сильну Україну». Все одно в нинішньому складі уряду Сергію Леонідовичу ловити нічого.
Парламент
Законодавці тим часом химерують. Регіонали вирішили перед ухваленням Податкового кодексу ліквідувати парламентський комітет з питань податкової і митної політики, очолюваний бютівцем Сергієм Терьохіним. Навряд чи у них будуть проблеми на цьому терені, адже спікер Литвин чекає збільшення чисельності коаліції, а перебіжчиків традиційно випробовують голосуваннями на лояльність.
Вождь парламентських регіоналів Олександр Єфремов заявив, що опозиція підштовхує владу до запровадження прямого президентського правління.
Тимошенко
|Юлія Тимошенко
Всупереч високій тональності заяв інформаційна ефективність Тимошенко поки що невелика.
Євген Магда