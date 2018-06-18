Віхи тижня. Янукович лякав каленим залізом, у Гонгадзе знайшовся замовник

Азаров пропонує Литвину піти з коаліції, якщо він не підтримує Податковий кодекс... Регіонали попереджають про президентське правління... Тимошенко сказали, що вона харкатиме кров`ю...

Справа Гонгадзе

Уміння «гнати піну» до ювілеїв в нашій країні, мабуть, викоренити неможливо. Ось і Генеральна прокуратура вельми специфічно відзначила десяту річницю зникнення Георгія Гонгадзе: за версією слідства, замовником вбивства був тодішній міністр внутрішніх справ Юрій Кравченко. Від кримінального переслідування екс-президента Леоніда Кучми і нинішнього спікера Верховної Ради Володимира Литвина ГПУ відмовилася.

Леонід Данилович назвав «справу Гонгадзе» міжнародною провокацією проти України, а Володимир Михайлович визнав, що десять років викреслені з життя.

Правда, мало хто сумнівається, що ці персонажі вітчизняної політики мали в своєму розпорядженні всю повноту інформації про те, що трапилося восени 2000-го – їм за статусом належало. В одному з Литвиним можна погодитися: було б корисно для країни розібратися, хто записував, монтовував і використовував записи розмов в президентському кабінеті. Версія героя-одинака Миколи Мельниченка теж довіри не викликає.

Янукович

Віктор Федорович розповідав про «калене залізо», давав на Х позачерговому з`їзді суддів поради служителям Феміди, закликавши виносити трохи менше вироків, пов`язаних з позбавленням волі, і підкресливши необхідність консолідації влади і неприпустимість ухвалення свідомо незаконних рішень.

Втім, глава держави не тільки радив суддям, які слухняно змінили своїх представників у Конституційному суді. У Брюсселі в ході зустрічі з президентом Європейської Ради Херманом ван Ромпєєм і президентом Єврокомісії Жозе Мануелем Баррозу Янукович наполегливо просував ідею безвізового режиму і створення зони вільної торгівлі. Але, схоже, це ідея з тієї ж галузі, що і проведення в Україні зимової Олімпіади 2022 року.

Зате спілкування з Нурсултаном Назарбаєвим і Дмитром Медведєвим у Януковича пройшло гладко – з казахстанським президентом він домовився про збільшення транзиту нафти українською територією і співпрацю в освоєнні космосу, з російським – разом проїхався на раритетних автомобілях і заявив про готовність створювати міждержавні спільні підприємства.

Цікаво, як відіб`ється на російсько-українських стосунках багато разів заявлене бажання Миколи Азарова переглянути умови договору про постачання газу до України? Схоже, в Москві готові діяти лише за формулою «газ в обмін на суверенітет».

Азаров і Ко

Микола Янович тим часом представив проект Податкового кодексу, який заочно розхвалюють представники влади. Несподівано підсиропив давній приятель Азарова Володимир Литвин: спікер повернув в уряд проект Державного бюджету на 2011 рік, який був складений на старій податковій базі. Володимир Михайлович не просто виявив принциповість, але і розгнівав прем`єра. Азаров публічно закликав Литвина вийти з коаліції, якщо він не збирається підтримувати Податковий кодекс.

У цього документа і без того вистачає охочих коментувати: Сергій Тігіпко продовжує говорити про податки, демонструючи залученість у владні процеси, а Борис Колесников навіть відволікся від підготовки до Євро-2012, щоб закликати прийняти зведення фіскальних правил у жовтні.

А от відволікатися на політику прем`єр своїм підлеглим заборонив, відмітивши, що проведення місцевих виборів цілком обійдеться без їх коментарів. Оскільки в Кабміні більшість становить партайгеноссе Миколи Яновича з Партії регіонів, то відреагував тільки Сергій Тігіпко, який давно запланував відпустку восени, для проведення агітації за «Сильну Україну». Все одно в нинішньому складі уряду Сергію Леонідовичу ловити нічого.

Парламент

Законодавці тим часом химерують. Регіонали вирішили перед ухваленням Податкового кодексу ліквідувати парламентський комітет з питань податкової і митної політики, очолюваний бютівцем Сергієм Терьохіним. Навряд чи у них будуть проблеми на цьому терені, адже спікер Литвин чекає збільшення чисельності коаліції, а перебіжчиків традиційно випробовують голосуваннями на лояльність.

Вождь парламентських регіоналів Олександр Єфремов заявив, що опозиція підштовхує владу до запровадження прямого президентського правління.

Тимошенко

Тим часом Юлія Тимошенко посилено шукає інформприводів, щоб хоч якось прорватися на ТБ. Лідер «Батьківщини» то заявляє, що сховала від української Феміди деяких соратників, то обурюється тим, що співробітники СБУ намагаються передати повістку Олександру Турчинову. Самій Юлії Володимирівні, як вона зізналася журналістам, невідомий пообіцяв, що вона харкатиме кров`ю після своїх заяв про Януковича на саміті Європейської народної партії в Брюсселі.

Всупереч високій тональності заяв інформаційна ефективність Тимошенко поки що невелика.

Євген Магда