Вибори в Криму: «1 листопада нам просто повідомлять, хто нами правитиме»

«Влада підтримує кандидатів, які можуть тільки випити, погуляти з дівчатами і забрати у людей землю». «До нас увірвалися молодики з прапорами ПР і почали кричати: «Ваша влада – г...но!»...

Вже декілька тижнів поспіль у Криму не припиняються арешти, зняття з реєстрації прохідних кандидатів у депутати, мери. Все це пов`язують із прийдешніми місцевими виборами і боротьбою, що розвернулася на півострові між донецьким і кримським кланами.

Чому Партії регіонів така важлива ця частина України? Депутат Верховної Ради АРК, голова постійної комісії з питань рекреаційного санаторно-курортного туристичного комплексу В’ячеслав Захаров нагадує, що Південний берег Криму – це не тільки комора Криму, але й усієї України. «Це безцінні землі рекреаційного призначення. Це більше 150 кілометрів пляжної смуги з оформленими берегоспорудними огорожами і зі створеною інфраструктурою, перш за все транспортною, комунікаційною. І, звичайно ж, на території Великої Ялти, розташовано більше ста санаторіїв, будинків відпочинку і пансіонатів».

– Сьогодні стоїть питання про те, як роздерибанити п`ятсот гектарів землі оздоровчого табору «Артек», – каже Захаров. – І це буде нескладно зробити, вже сьогодні є чотири різні акти на землю табору. Є такий санаторій «Чорноморський», де розташоване якесь ТОВ «Дельфін 2001», де якраз і побудовані «будиночки» Януковича і Азарова. Але, звичайно, їм цього мало, тому боротьба буде жорстока.

Багато політичних сил у Криму, зокрема комуністи в особі Леоніда Грача, незадоволені політикою Януковича.

Мешканка Гурзуфа Олена Клевасова розповідає, що тиск донецьких виявляється «в усьому і по-різному, включаючи, погрози».

– На дітей мера Гурзуфа Віктора Гамаля нацьковують усі служби. Його родина отримує дзвінки різного роду з погрозами, щоб вони свого тата переконали здатися. Наші діти теж бояться виходити з дому. Роблять обшуки, в кабінетах все перевертають. Завели якусь справу по мерові, яка взагалі не нічого не варта. Три дні тому тут був УБОЗ, вилучили всі документи. Комісія, що працює в Гурзуфі, повністю підконтрольна команді, яка зухвало зараз пнеться до влади в Криму. Всіх людей, хто йде за Гамалем, знімають з виборів або їх узагалі не реєстрували. Ми питаємо, що це за позови, які взагалі не мають під собою обгрунтувань для зняття? Наприклад, мене зареєстрували, а мій опонент із мого виборчого округу подав позов до суду. Я питаю, звідки він знає, що написано в моїй декларації, а голова комісії Мая Губенко відповідає: «Позови складалися на дурника, від ліхтаря». Я питаю, ви хоч чуєте, що самі говорите? Апеляцію я виграла, але потім усе одно ми всі знялися, нам сказали закрити роти, щоб нашого голову залишили в спокої. Але весь наш народ за нашого голову, а якщо що, то голосуватимуть проти всіх або взагалі не підуть голосувати. Тому що ми розуміємо, що означають слова цієї команди: «Ми порахуємо бюлетені в своєму ресторані «Кругозір», який знаходиться в центрі Гурзуфа. Тобто цинізм повний. До цього ми всі роки працювали на Партію регіонів, щоб Янукович став президентом. Всі вибори! А зараз до нас таке ставлення!.. Нас узагалі розтоптали, принизили.

– А чому все так змінилося? – питаю.

– Тому що йде певна кампанія, вони хочуть, щоб скрізь були їх донецькі. Для цього застосовують, так би мовити, нетрадиційні методи. Це бандитське угрупування, справжнісіньке. І всі територіальні виборчкоми конкретно працюють на цю компанію.

– Яка репутація у тих, хто балотується від Партії регіонів?

– Найогидніша репутація. Це взагалі нічого не варті люди, крім того, як випити, погуляти з дівчатами за кордоном і забрати у людей землю - нічого. Ще в лютому один із депутатів, який знаходиться в цій компанії, особисто мене ображав усілякою лайливою словесністю, а в кінці він нам сказав: «Ми прийдемо до влади, поставимо охорону, і сюди жодна гурзуфська тварюка не зайде». Це ще було в лютому.

Матір сімох дітей Інна розповідає, як 6 жовтня в селищі Краснокам’янка – поряд з Гурзуфом – пройшли збори представників малозабезпечених, незахищених верств населення.

– Там були багатодітні мами і працівники соцзабезпечення. На ці збори прийшло людей двадцять і увірвалося тридцять молодиків із палицями, обмотаних прапорами Партії регіонів. Вони кричали, викрикували: «Ваша влада – гівно!», матюкалися, були або п`яні або обкурені. У людей був просто шок! Я так розумію, що вони думали – у нас якісь партійні збори. А там були мами з маленькими дітками, дідусі й бабусі.

Євгенія Реутська, перший секретар Алуштинського міськкому Компартії України, розповідає, що Станіслав Колот, якого зараз пробивають на голову Алушти від «Регіонів», до 2002 року просидів у кріслі голови чотири роки, потім зайняв на виборах третє місце. Він програв Олексію Нечаєву, якого зараз затримали, пригадавши йому справи 2003 року. Нечаєв тоді виграв суд... Зараз Нечаєв Колоту не конкурент, тому що той сидить за гратами, а Колота підтримують «регіонали». Реальними претендентами на пост голови в Алушті був Щербина (діючий мер) і Нечаєв, але обидвох затримали. Тепер дорога Колоту відкрита.

Комуністка розповідає, що люди бояться: якщо він прийде до влади, то його заступниками будуть тільки донецькі, і Алушту перетворять на донецько-макіївський клан».

– Їх вже напрописували тут. Це називається політична розправа. І це, – говорить Реутська, – один із методів захоплення України».

Олег Зубков, директор Ялтинського зоопарку теж балотується на пост мера Ялти, хоч і вважає, що виборів там немає.

– Виборів у Ялті практично немає. Я не тільки ініціатор чесних виборів в Ялті, але й за відміну їх у Великій Ялті. Тому що прокотилася хвиля арештів південнобережними селищами. Це не просто хвиля, а танк Партії регіонів, який пройшов і прибрав неугодних кандидатів. Це не відновлення справедливості, про ці порушення селищних голів знали й рік тому, і більше. У ПР зрозуміли, що авторитет багатьох людей буде важко перебити, тому і в Гурзуфі, і в Массандрі, і в Лівадії «регіонали» не висувалися. І тут Партія регіонів завдала свого підлого удару, прибравши фаворитів цих перегонів. Як можна говорити про чесні вибори, коли більше ста кандидатів не змогли реєструватися, вірніше, їм не дали реєструватися? Це більше 50 відсотків усіх бажаючих.

Олег Зубков розповідає, що в комісіях сидять «ляльководи від ПР, які вирішують, кого реєструвати, кого – ні.

– Скільки донецьких приїхало, поки невідомо, тому що списки ще не опубліковані. Розповідають про якихось темних конячок, які вводяться до складу рад. Сьогодні проходять вибори без вибору. У деяких селищах взагалі є тільки по одній людині від ПР плюс технічний кандидат. Зазвичай ті, хто балотуються від ПР, – люди, яких не поважають. Просто ПР продавала місця, а ті люди їх купили. Напередодні торгівля місцями йшла відкрито, ніхто не приховував сум, скільки потрібно заплатити, щоб потрапити у список від ПР.

– І скільки потрібно заплатити?

– Трохи більше ста тисяч доларів. Рейтинг Партії регіонів падає стрімко. Але адмінресурс працює дуже сильно. Ми уявляємо, «новообраних» мерів виведуть на площі 1 листопада і скажуть: ось ці люди будуть вами правити. Вибори, що наближаються, – це профанація. Я звернувся в усі рекламні агентства півострова, щоб розмістити свої сіті-лайти, біг-борди, але всі в один голос говорять одне й те саме: «Заборона, табу на рекламу будь-яких інших кандидатів, окрім Партії регіонів». Що це? Це та влада, яку вибрав народ?! Якщо вони такі шановані й порядні, то чому вони так бояться конкуренції? Всі місцеві газети кричать тільки про кандидатів від ПР. Про інших можна писати або погано, або нічого.

На прикладі Великої Ялти апробовуються найбрудніші виборчі технології, і я не думаю, що Янукович про це не знає.

Ксеня Лесів